Soluzioni pronte: i dessert monoporzione rivoluzionano il servizio Horeca

Nel 2026 il dessert frozen compie un salto di qualità nel canale professionale. Martini Frozen amplia infatti la propria offerta con una nuova gamma che segna un’evoluzione significativa per il brand, portando nel mondo Horeca una proposta di dessert ancora più completa, pensata per coniugare qualità e alto contenuto di servizio.

Le Monoporzioni Martini Frozen, dessert ready-to-serve di alta qualità

Le Monoporzioni Martini Frozen, dessert ready-to-serve di alta qualità

All’interno di questo progetto, le Monoporzioni assumono un ruolo centrale e strategico. Non solo per la loro versatilità, ma perché interpretano al meglio le esigenze operative di catering, banqueting ed eventi, dove precisione, rapidità e gestione dei flussi sono determinanti. Allo stesso tempo rappresentano una soluzione efficace anche per bar, gelaterie e pasticcerie, che possono ampliare la propria proposta dessert con prodotti di alta qualità pronti al servizio. Il formato individuale consente infatti di ottimizzare tempi e risorse, garantendo uniformità, riduzione degli sprechi e una presentazione sempre curata.

Dessert ready-to-serve: le Monoporzioni Martini Frozen

Le Monoporzioni Martini Frozen nascono per essere immediatamente operative: dessert ready-to-serve che semplificano il lavoro delle brigate di cucina anche nei momenti di maggiore intensità, mantenendo elevati standard qualitativi. Un alleato concreto per coffee break, buffet e fine pasto ad alta rotazione, ma anche per i momenti di consumo veloce nel mondo bar.

Questa proposta si distingue anche per l’attenzione all’evoluzione dei consumi. Tutte le referenze sono senza glutine e senza lattosio, caratteristiche che permettono a ristoranti, bar, pasticcerie e gelaterie di offrire alternative inclusive anche in assenza di laboratori dedicati a produzioni specifiche.

Monoporzione Mango Cocco, totalmente vegana

Monoporzione Mango Cocco, totalmente vegana

La monoporzione mango e cocco è inoltre vegana, ampliando ulteriormente le possibilità di risposte a una domanda sempre più orientata all’inclusività e alla trasparenza dell’offerta.

Gamma creativa e ricette iconiche per la pasticceria contemporanea

Dal punto di vista creativo, la gamma valorizza la pasticceria contemporanea con ricette equilibrate e riconoscibili: dall’esotico mango e cocco alla freschezza di limone e yuzu, fino agli abbinamenti più golosi come un pralinato alla nocciola o cioccolato e caramello e a quelli più eleganti come pistacchio e lampone e il pralinato foresta nera con inserto di frutti rossi.

Il Pralinato alla nocciola, una delle Monoporzioni più ricercate di Martini Frozen

Il Pralinato alla nocciola, una delle Monoporzioni più ricercate di Martini Frozen

Dessert che uniscono estetica e gusto, pensate per valorizzare ogni menu e adattarsi a diversi momenti di consumo.

Confezionamento singolo: sicurezza e praticità al servizio del cliente

A completare l’offerta, la possibilità di confezionamento singolo con piattino e coperchio, pensata per garantire sicurezza, praticità e una gestione ancora più fluida del servizio, particolarmente utile nei contesti dinamici.

La Monoporzione Foresta nera, con inserto ai frutti rossi

La Monoporzione Foresta nera, con inserto ai frutti rossi

Con la nuova Gamma Dessert, Martini Frozen rafforza il proprio posizionamento nel segmento premium, proponendo una visione evoluta del dessert professionale: efficiente, inclusivo e capace di portare in tavola tutta l’eccellenza del Made in Italy.