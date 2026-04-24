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venerdì 24 aprile 2026  | aggiornato alle 16:18 | 118834 articoli pubblicati

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Blackery

Dalla pizza ai dolci: la farina al cacao che cambia le regole dell’arte bianca

Molino Dallagiovanna porta a Tuttofood 2026 Blackery, miscela pregiata pensata per dolci, pizza e pane. Un progetto di formazione coinvolgerà poi professionisti e pubblico fino a ottobre, valorizzandone la versatilità

di Redazione Italia a Tavola
 
24 aprile 2026 | 13:46

Dalla pizza ai dolci: la farina al cacao che cambia le regole dell’arte bianca

Molino Dallagiovanna porta a Tuttofood 2026 Blackery, miscela pregiata pensata per dolci, pizza e pane. Un progetto di formazione coinvolgerà poi professionisti e pubblico fino a ottobre, valorizzandone la versatilità

di Redazione Italia a Tavola
24 aprile 2026 | 13:46
 

Molino Dallagiovanna porterà al prossimo Tuttofood di Milano (11-14 maggio a Rho Fiera Milano) la sua principale novità 2026 Blackery, la miscela speciale, frutto della selezione dei migliori grani e di cacao pregiato, studiata per garantire un perfetto equilibrio tra gusto, estetica e performance.

La farina Blackery di Molino Dallagiovanna, nelle versioni Debole e Forte
La farina Blackery di Molino Dallagiovanna, nelle versioni Debole e Forte

Il progetto Blackery

Dal lancio della novità, avvenuto allo scorso Sigep World 2026, l’azienda punta ora su un progetto strutturato di formazione professionale e di diffusione della cultura del prodotto sul territorio nazionale. Nasce così il Progetto Blackery, un programma di incontri tecnici e momenti di approfondimento, che proseguirà fino a ottobre 2026, che vedrà protagonisti i distributori Molino Dallagiovanna. Il progetto nasce infatti dalla stretta collaborazione con i principali partner dell’azienda che ospiteranno presso le loro sedi momenti di formazione dedicati a Blackery, rivolti a pasticceri e pizzaioli. Per il mondo della pasticceria, gli incontri dal titolo “Colazione in Black”, saranno tenuti dal Maestro Leonardo Di Carlo, affiancato da Diego Poli, chef di Chocolate Academy e Mattia Masala, tecnico Molino Dallagiovanna. Per il mondo della pizza, agli incontri “Pizza in Black” interverranno il pizzaiolo Antonio Pappalardo, Diego Poli e Andrea Clementi, tecnico Molino Dallagiovanna, vincitore della prima edizione di Pizza Bit Competition nel 2022.

Da sinistra, Mattia Masala, Diego Poli, Leonardo Di Carlo e Sabrina Dallagiovanna
Da sinistra, Mattia Masala, Diego Poli, Leonardo Di Carlo e Sabrina Dallagiovanna

Parallelamente, i distributori hanno contribuito a individuare sul proprio territorio di riferimento alcune tra le più interessanti realtà del panorama artigianale italiano - tra pasticcerie e pizzerie - che ospiteranno, sempre tra marzo e ottobre, eventi rivolti al grande pubblico, dedicati alla presentazione e alla degustazione di creazioni originali realizzate con Blackery. I distributori partner di Molino Dallagiovanna nel Progetto Blackery 2026 sono per il Nord Italia Caterline SpA (Arsago Seprio, Va) e Universo Bianco (Centallo, Cn), per il Centro Italia Carra Distribuzione SpA (Campi Bisenzio, Fi), Elle Elle Group srl (Pineto, Te) e Megadolciaria (Pomezia, Rm), mentre al sud gli incontri si terranno a Ibis srl (Elmas, Ca) e Miwa srl (Alliste, Le).

Blackery: la farina pronta all’uso per dolci, pizza e panificazione

Protagonista sarà la farina Blackery, nata dalla collaborazione tra Molino Dallagiovanna e Barry Callebaut, sviluppata per offrire ai professionisti una soluzione versatile, pronta all’uso, perfettamente bilanciata e di qualità superiore per reinterpretare i grandi classici dell’arte bianca , dai dolci alla pizza, al pane fino alla pasta fresca, senza l’aggiunta di coloranti. Il colore e il gusto sono infatti completamente naturali, ottenuti grazie all’utilizzo di un cacao pregiato verificato da Cocoa Horizons, che sostiene le condizioni di vita delle comunità di coltivatori.

Blackery ottimizza i tempi di lavorazione ed evita gli sprechi, grazie a una miscela già pronta e ben bilanciata, di facile lavorabilità e dalle performance costanti e garantite. La miscela è disponibile nelle versioni Blackery Debole e Blackery Forte. Blackery Debole è ideale per paste friabili e masse montate, cracker e grissini. Miscelata con Blackery Forte è perfetta anche per panificazione e pizza. Dall’utilizzo combinato delle due farine è possibile anche realizzare dei dolci davvero particolari, come la Veneziana Blackery proposta dal maestro Leonardo Di Carlo.

La Veneziana Blackery, realizzata con un mix delle farine Forte e Debole dal maestro Leonardo Di Carlo
La Veneziana Blackery, realizzata con un mix delle farine Forte e Debole dal maestro Leonardo Di Carlo

Blackery Forte è pensato per grandi e piccoli lievitati e negli impasti dove serve struttura, elasticità ed estensibilità, spaziando dalla pasticceria al pane, dalla pizza fino alla pasta fresca. Blackery è disponibile nel formato da 10 kg.

Molino Dallagiovanna sarà presente a Tuttofood 2026 al Padiglione 8 - Stand K11.

Molino Dallagiovanna
Località Pilastro 2 29010 Grabbiano Trebbiense (Pc)
Tel +39 0523 787155

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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