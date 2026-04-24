Il futuro dei dolci passa dal campo: la nuova frontiera delle farine artigianali

Nel mondo della pasticceria contemporanea, la qualità non è più solo una questione di ricetta. È una scelta di filiera, di metodo, di relazione con la materia prima. In questo scenario si inserisce il lavoro di Molino Paolo Mariani, realtà marchigiana che ha costruito la propria identità su una visione precisa: riportare l’artigiano a un dialogo diretto con il grano, senza scorciatoie tecniche né standardizzazioni forzate. Le farine per dolci diventano così non semplici ingredienti, ma strumenti progettuali. E proprio su questo terreno si articolano tre proposte distintive: la Linea Le Favolose, le Monocultivar Omega e Zeta la linea La Gluten Free, prodotti che l'azienda presenterà anche al prossimo Tuttofood 2026.

Frollina, la farina della linea Le Favolose per frolle, cake e biscotti

Frollina, la farina della linea Le Favolose per frolle, cake e biscotti

Linea Le Favolose: la precisione della tecnica, la libertà dell’artigiano

La Linea Le Favolose nasce per rispondere a una delle esigenze più concrete del laboratorio: avere farine performanti, affidabili e specifiche per ogni lavorazione dolce. Una risposta che oggi si inserisce in un contesto profondamente evoluto: quello delle nuove bakery, dove pasticceria e panificazione si contaminano e la viennoiserie torna al centro dell’offerta, diventando linguaggio identitario oltre che prodotto. Croissant, lievitati sfogliati e dolci da forno non sono più solo referenze, ma veri e propri indicatori di posizionamento.

Sfoglia, la farina pensata per laminazioni precise e sviluppo regolare

Sfoglia, la farina pensata per laminazioni precise e sviluppo regolare

Tre referenze, tre identità:

Frollina , ideale per frolle, cake e biscotti, con una struttura che privilegia friabilità e controllo.

, ideale per frolle, cake e biscotti, con una struttura che privilegia friabilità e controllo. Sfoglia , pensata per laminazioni precise e sviluppo regolare.

, pensata per laminazioni precise e sviluppo regolare. Brioche, studiata per grandi e piccoli lievitati, dove equilibrio tra forza ed estensibilità è determinante.

Brioche, la farina della linea Le Favolose studiata per grandi e piccoli lievitati

Brioche, la farina della linea Le Favolose studiata per grandi e piccoli lievitati

In questo scenario, la precisione tecnica diventa condizione abilitante per la creatività. Non si tratta di farine “tecniche” nel senso industriale del termine, ma di farine progettate a partire dalla conoscenza del grano e del processo. Il risultato è una gamma che semplifica il lavoro senza impoverirlo, accompagnando l’artigiano in una produzione sempre più evoluta, dove qualità, costanza e identità devono convivere quotidianamente.

Monocultivar Omega e Zeta

Se la Linea Le Favolose lavora sulla funzione, la linea Le Monocultivar lavora sull’identità. Omega è una farina ottenuta da un’unica varietà di grano, coltivata, studiata e macinata in purezza dopo anni di ricerca nei campi sperimentali. Una scelta radicale: niente blend correttivi, nessuna standardizzazione, ma un grano che esprime il proprio carattere in modo leggibile. Dal punto di vista tecnico, Omega è una farina di forza, ideale per:

grandi lievitati come panettone e colomba

e viennoiserie evolute

impasti ricchi che richiedono struttura e stabilità

Croissant, simbolo delle tecniche di laminazione sempre più precise e dell’evoluzione delle farine firmate Molino Paolo Mariani

Croissant, simbolo delle tecniche di laminazione sempre più precise e dell’evoluzione delle farine firmate Molino Paolo Mariani

La sua funzione non è solo sostenere l’impasto, ma nutrirlo nel tempo, accompagnando fermentazioni lunghe e complesse. In questo senso, Omega diventa una vera e propria architettura del dolce: una base solida su cui costruire.

Zeta invece è ideale per tutti i tipi di prefermento: biga, poolish o diversi tipi di lievito naturale. Grazie a un profilo enzimatico bilanciato, questo prodotto garantisce una fermentazione regolare e una maturazione perfetta, rendendolo ideale per preparazioni come il cornetto e il croissant francese.

Gluten Free: il gusto inclusivo

Accanto alla tradizione, Molino Paolo Mariani sviluppa anche una linea che nasce da un’esigenza profondamente contemporanea: il senza glutine. Della linea La Gluten Free fa parte anche il Mix per pasta fresca e dolci. Un prodotto nato per rispondere a un bisogno reale, trasformato in prodotto attraverso test, tentativi e sviluppo continuo. Nel segmento dolci, il mix si distingue per:

equilibrio strutturale, spesso il vero limite del gluten free

facilità di utilizzo

resa organolettica che punta a restituire un’esperienza completa, non “compensativa”

Il Mix per pasta fresca e dolci della linea Gluten Free

Il Mix per pasta fresca e dolci della linea Gluten Free

L’obiettivo è quello di offrire un prodotto che non sia definito dall’assenza, ma dalla qualità.

Una visione che parte dal campo

Ciò che tiene insieme queste tre linee è una visione coerente: la farina non è mai un punto di partenza neutro. È il risultato di una filiera attiva che parte dal campo, attraversa ricerca agronomica, selezione varietale e processo molitorio, per arrivare al laboratorio dell’artigiano. Un sistema in cui ogni passaggio è pensato per restituire valore alla materia prima e rendere il lavoro più consapevole. In un momento storico in cui la pasticceria è chiamata a coniugare qualità, efficienza e identità, le farine per dolci di Molino Paolo Mariani offrono una risposta chiara: meno artifici, più conoscenza. Meno standard, più carattere.

Molino Paolo Mariani sarà presente a Tuttofood dall’11 al 14 maggio 2026 e Rho Fiera Milano al Padiglione 8 - stand F38.