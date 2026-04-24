Pizza napoletana: la stagionalità degli ingredienti è importante quanto l’impasto

Per la buona riuscita della pizza, secondo il Disciplinare Verace Pizza Napoletana, è fondamentale preparare un impasto rispettando i tempi di lievitazione e la maturazione. Altrettanto determinante è la scelta della farina di grano tenero tipo 00 o di tipo 0 con media forza, così come la stagionalità degli ingreditenti è di estrema importanza. Condire la pizza con gli alimenti stagionali garantirà un maggior apporto nutrizionale, perché sono più ricchi di vitamine, sali minerali e antiossidanti, essenziali per il benessere del nostro organismo.

Ingredienti stagionali sulla pizza per esaltare gusto e profumi

Sostenibilità e impatto ambientale

Limitando l’uso di prodotti di serra, si riducono lunghi trasporti e conservanti, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale, supportando così l'agricoltura locale. Infine i prodotti stagionali sono più convenienti, il tutto si traduce in una pizza che fa bene alla salute, al pianeta e anche al gusto.

Variazione delle pizze secondo la stagione

Il pizzaiolo, rispettando la stagionalità degli ingredienti, varia e crea pizze diverse a seconda del periodo dell’anno, garantendo un apporto bilanciato di nutrienti. Basti pensare alle pizze come la Quattro Stagioni o la Salsicce e Friarielli che esprimono al meglio il legame profondo tra pizza e territorio.

La stagionalità delle verdure durante l’anno

Ingredienti base sempre disponibili

Gli ingredienti base come il pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino DOP, il pomodorino del Piennolo del Vesuvio Dop, l’origano, la mozzarella di bufala campana Dop, il fior di latte Appennino Meridionale, l’olio extravergine di oliva sono sempre disponibili tutto l’anno. Il basilico fresco di stagione si può usare tra maggio ad ottobre, negli altri mesi è possibile usare il basilico confezionato di IV gamma.

Verdure stagionali per pizze di qualità

Le pizze condite con ingredienti vegetali come zucchine, melanzane, friarielli, peperoni o carciofi è preferibile prepararli solo in determinati periodi dell’anno così da rispettare la stagionalità e qualità. Ad esempio la pizza con melanzane, peperoni o zucchine esprime al meglio il valore nutrizionale e profilo aromatico se preparata da giugno a settembre, quella con i pomodori freschi tra maggio e ottobre.

Pizzaiolo al lavoro rispettando stagionalità e qualità

Pizze classiche e stagionalità

Per la classica e intramontabile Quattro Stagioni si possono usare i carciofi uniferi disponibili da marzo a giugno, oppure quelli rifiorenti tra ottobre e novembre, mentre la stagione di punta dei funghi è l'autunno. Discorso ben diverso per la pizza con i friarielli, una verdura non solo disponibile tra settembre e marzo, ma si coltiva principalmente nel Centro-Sud Italia, quindi la possibilità di prepararla dipende dalla disponibilità di tale verdura.

Evitare ingredienti fuori stagione

Talvolta per la preparazione di pizze con verdure si utilizzano, soprattutto all’estero, verdure fuori stagione, spesso coltivate in serra, queste hanno un profilo aromatico meno intenso e contengono più acqua, il che può compromettere il risultato finale della pizza.

Conclusione: la pizza come racconto del territorio

Il pizzaiolo, selezionando gli ingredienti migliori per ogni stagione nel rispetto dei principi base della gastronomia, può preparare pizze irresistibili, gustose, salutari, profumate che raccontano il territorio, un fattore di successo per la pizza verace napoletana.