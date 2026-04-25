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Dalle cucine ai supermercati: perché il kefir è ovunque oggi

Il kefir è una bevanda fermentata originaria del Caucaso, ottenuta grazie a batteri lattici e lieviti. Ricco di fermenti vivi e utile per il microbiota intestinale, è oggi protagonista della cucina contemporanea

di Piera Genta
 
25 aprile 2026 | 15:30

Dalle cucine ai supermercati: perché il kefir è ovunque oggi

Il kefir è una bevanda fermentata originaria del Caucaso, ottenuta grazie a batteri lattici e lieviti. Ricco di fermenti vivi e utile per il microbiota intestinale, è oggi protagonista della cucina contemporanea

di Piera Genta
25 aprile 2026 | 15:30
 

Indice

Ci sono alimenti che nascono già moderni. Non perché siano nuovi, ma perché attraversano il tempo senza perdere senso. Il kefir è uno di questi. Oggi lo trovi nei banchi refrigerati dei supermercati, nei menu delle colazioni salutiste, nelle ricette dei cuochi che lavorano sulle fermentazioni. Eppure la sua storia comincia molto lontano, tra le montagne del Caucaso, dove il latte non era un ingrediente ma una risorsa primaria, fragile e preziosa. Il kefir nasce come risposta a un’esigenza concreta: conservare il latte più a lungo possibile.

Dalle cucine ai supermercati: perché il kefir è ovunque oggi

Il kefir, bevanda fermentata leggermente frizzante e acidula

Grani di kefir e fermentazione naturale: come nasce

Nelle comunità pastorali caucasiche veniva versato in otri di pelle e lasciato fermentare grazie a piccole masse gelatinose, i cosiddetti “grani”, che in realtà non sono cereali, ma colonie vive di batteri lattici e lieviti. Una comunità microbica complessa, capace di trasformare il lattosio in acido lattico, anidride carbonica e una minima parte di alcol. Il risultato è una bevanda leggermente frizzante, acidula, densa ma bevibile, che si colloca a metà strada tra latte e yogurt, senza essere davvero nessuno dei due.

Storia e diffusione del kefir dal Caucaso all’Europa

Intorno al kefir si è costruita anche una narrazione simbolica. Per secoli i grani sono stati tramandati come un dono, mai venduti ma solo regalati, quasi fossero un patrimonio familiare. In alcune leggende vengono chiamati “i chicchi del Profeta”, a sottolinearne il valore quasi sacrale. Al di là del mito, resta un fatto: il kefir è uno degli esempi più antichi di fermentazione controllata, una tecnologia spontanea sviluppata prima ancora che si comprendesse scientificamente il ruolo dei microrganismi.

Proprietà del kefir e benefici per il microbiota intestinale

La sua diffusione in Europa orientale e in Russia tra Ottocento e Novecento lo ha trasformato da bevanda locale a prodotto quasi industriale. In epoca sovietica veniva consigliato negli ospedali per le sue proprietà digestive. La scienza, nel frattempo, iniziava a studiarne la composizione: una matrice ricca di fermenti lattici vivi, lieviti, vitamine del gruppo B, enzimi. Non un elisir miracoloso, ma un alimento complesso, capace di dialogare con il microbiota intestinale in modo più articolato rispetto allo yogurt tradizionale.

Kefir in cucina: usi, varianti e nuove tendenze

Oggi il kefir vive una seconda giovinezza. La crescente attenzione verso i cibi fermentati lo ha riportato al centro dell’interesse gastronomico e nutrizionale. In Italia si produce soprattutto a partire da latte vaccino, ma esiste anche nella versione di latte di capra o di pecora, e persino in declinazione “d’acqua”, dove i grani fermentano una soluzione zuccherina dando vita a una bevanda più leggera e vegetale. In cucina entra nelle marinature grazie alla sua acidità delicata, sostituisce il latticello negli impasti rendendoli più soffici, diventa base per salse fresche, dressing, zuppe fredde, perfino dessert. La sua struttura lo rende interessante anche nella panificazione, dove può affiancare o integrare il lievito madre, portando complessità aromatica.

Dalle cucine ai supermercati: perché il kefir è ovunque oggi

Grani di kefir, colonie vive di batteri e lieviti alla base della fermentazione

In un’epoca che cerca soluzioni rapide e prodotti funzionali, il kefir ricorda un principio antico: la salute nasce spesso dalla relazione. Tra uomo e ambiente, tra tradizione e innovazione, tra alimento e microbi invisibili.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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