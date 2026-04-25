Pizza più digeribile? La risposta è nelle nuove farine con germe di grano attivo

Partire dalla semplicità, scegliere con cura i grani, rispettare i tempi della natura. Qui il tempo è un alleato, indispensabile per dare equilibrio ai blend, distendere gli impasti e armonizzare i sapori. Una filosofia che attraversa ogni fase, dal campo alle mani di chi lavora. Molino Cosma propone PrimaStella®, una linea di 12 farine professionali studiata per garantire performance elevate, costanza nei risultati e massima lavorabilità, rispondendo alle esigenze dei maestri pizzaioli in Italia e nel mondo, che il molino porterà come grande novità 2026 al prossimo Tuttofood Milano (11-14 maggio, Rho Fiera Milano).

Stella 1, una delle referenze della linea PrimaStella® ricche di fibre

Stella 1, una delle referenze della linea PrimaStella® ricche di fibre

PrimaStella®, le farine professionali per pizza ad alte prestazioni

Non si tratta di semplici farine. Questa nuova linea premium dedicata al mondo pizzeria è un vero e proprio strumento di lavoro studiato per esaltare il gusto e la performance di ogni impasto. PrimaStella® risponde alle esigenze contemporanee: alta idratazione, digeribilità, struttura e costanza del risultato.

Le farine della gamma PrimaStella® si distinguono per la presenza di germe di grano attivo e per un bilanciamento preciso delle fibre

Le farine della gamma PrimaStella® si distinguono per la presenza di germe di grano attivo e per un bilanciamento preciso delle fibre

La gamma PrimaStella® si distingue per la presenza di germe di grano attivo, tostato lentamente, e per un bilanciamento preciso delle fibre, garantendo un prodotto naturale che non scende a compromessi tra funzionalità e sapore. La delicata essiccazione del germe di grano permette di conservare tutto il sapore del germe tostato e mantenere viva la componente enzimatica, conferendo agli impasti estensibilità e una perfetta lavorabilità.

Le farine integrali e ricche di fibre PrimaStella®: caratteristiche e utilizzi

All’interno della linea PrimaStella® trovano spazio 4 referenze ricche di fibre che permettono di ottenere pizze e pale leggere e croccanti, che spaziano dalla semintegrale all’integrale, passando per un mix di 7 cereali. Ideali per preparati a media lunga lievitazione, come pizza tradizionale, tonda romana, in padellino o in teglia.

Stella 1 La Stella 1, farina di grano tenero di tipo 1, è ottenuta dalla macinazione di una miscela di grani proteici nordamericani ed europei. L’equilibrato contenuto di fibre restituisce un aroma gradevole all’impasto dalla colorazione paglierina. Una farina che può essere miscelata alle altre della gamma. Adatta per impasti diretti o indiretti a media e lunga lievitazione, con una forza di 320/340W. Stella 2 La Stella 2, farina di grano tenero di tipo 2, è caratterizzata dall’elevato contenuto di fibre che conferisce all’impasto un aroma deciso dal buon profumo di grano, con la pasta che assume una colorazione scura e omogenea. Anch’essa adatta a impasti diretti o indiretti a media e lunga lievitazione. L’alto contenuto di fibre la pone nella categoria delle semintegrali, con una forza di 320/340W. Stella Integrale Nella Stella Integrale, il contenuto di crusca rende questa farina di grano tenero scura e dal gusto deciso, per impasti che evocano il pane di un tempo. È ottenuta dalla macinazione di una miscela di grani proteici nordamericani ed europei, a cui viene integrata crusca fine, che tuttavia non compromette la stesura degli impasti, con una forza di 300/320W. Stella 7 La Stella 7 è infine una miscela di cereali primari e antichi come il grano tenero, il grano duro, il mais, l’avena, l’orzo, la segale e il farro. L’incontro di questi cereali genera un gusto marcato e unico, pieno di sapori e sapere. Una miscela adatta per tempi di lievitazione medio-lunghi a temperatura refrigerata. Può essere utilizzata al 100% oppure tagliata con altre farine della linea Primastella.

Stella Corallo e Stella Ambra: farine versatili per ogni stile di pizza

Nella linea PrimaStella® si distinguono altre due farine pensate per interpretare al meglio l’arte bianca contemporanea: Stella Corallo e Stella Ambra, che offrono soluzioni versatili e performanti per impasti che esaltano struttura e lavorabilità in ogni tipologia di pizza.

Stella Corallo La farina Stella Corallo è uno sfarinato ottenuto dalla miscelazione di farina di grano tenero Tipo 0 di forza (380-400W) con germe di grano tostato, che consente la preparazione di pizze particolarmente saporite. Il germe di grano è inoltre ricco di vitamine E e B1, calcio, potassio e grassi insaturi. Adatta alla produzione di impasti a lunga lievitazione, perfetta per pizza tradizionale, napoletana e pinsa e pala romana. Stella Ambra Stella Ambra è invece una farina ottenuta dalla miscelazione di farina di grano tenero di Tipo 0 di media forza (290-310 W), che consente la preparazione di pizze particolarmente delicate e dalla crosta ambrata, con una certa flessibilità nei tempi di lavorazione. Adatta alla produzione di impasti a media lievitazione, come pizza tradizionale, napoletana, tonda romana, in Padellino, pizza in teglia e focacce.

Molino Cosma sarà presente a Tuttofood Milano 2026 (11-14 maggio, Rho Fiera Milano) al Padiglione 8 - Stand K37.