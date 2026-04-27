Il mare nel piatto: a Tuttofood 2026 lo stand Comavicola diventa esperienza live

In occasione di Tuttofood 2026, Comavicola presenta un progetto che va oltre la semplice presenza fieristica, trasformando il proprio stand (padiglione 2, stand F07) in uno spazio esperienziale in cui prodotto, cucina e relazione si fondono in un unico racconto coerente e contemporaneo. Non solo esposizione, ma un ambiente vivo, dinamico e in costante evoluzione, pensato per coinvolgere buyer, operatori Horeca e professionisti del settore in un’esperienza diretta e concreta del valore Comavicola.

Comavicola torna a Tuttofood Milano con uno stand dove vivere diverse esperienze

Comavicola torna a Tuttofood Milano con uno stand dove vivere diverse esperienze

Un progetto che si inserisce nel percorso dei 70 anni dell’azienda e che rafforza il suo ruolo come partner strategico per il mondo Horeca (con linee dedicate come Fish Atelier Premium Selection e Rubino di Sicilia) e per la grande distribuzione, capace di coniugare qualità, affidabilità e capacità di interpretare le esigenze di un mercato in continua trasformazione. La partecipazione a Tuttofood diventa così un momento chiave per raccontare non solo il prodotto, ma una visione più ampia, fatta di servizio, competenze e relazioni costruite nel tempo.

Il concept “Il mare nel piatto” e l’esperienza allo stand

Al centro dello stand prende forma il concept “Il mare nel piatto”, un’idea che traduce la qualità della materia prima in esperienza gastronomica, mettendo in dialogo prodotto, tecnica e creatività. Cuore del progetto sarà il format “The Fish Show”: non semplici showcooking, ma veri e propri momenti di interpretazione culinaria, confronto e contaminazione tra visioni diverse della cucina contemporanea.

Al proprio stand, Comavicola propone "The Fish Show", non semplici showcooking

Al proprio stand, Comavicola propone "The Fish Show", non semplici showcooking

Ogni appuntamento sarà pensato come un racconto completo, capace di valorizzare il prodotto ittico non solo per le sue caratteristiche tecniche, ma per il suo potenziale creativo all’interno di contesti gastronomici differenti. Lo stand diventa così un luogo di incontro e di scambio, in cui il pubblico non è spettatore passivo ma parte attiva di un’esperienza fatta di assaggi, dialoghi e approfondimenti. Ogni giornata sarà costruita come un percorso articolato, che includerà:

degustazioni continuative firmate Comavicola

firmate piatti signature sviluppati da ristoranti ospiti

sviluppati da momenti di networking e relazione commerciale

e approfondimenti su prodotto, filiera e applicazioni

Un format pensato per generare valore reale, creando connessioni tra chi produce, chi trasforma e chi porta il prodotto in tavola.

Il programma tra showcooking, chef e contaminazioni gastronomiche

Giorno 1 - Ispirazione giapponese

Ad aprire il palinsesto sarà IYO Restaurant, punto di riferimento della cucina giapponese contemporanea in Italia. Attraverso un approccio basato su equilibrio, purezza e precisione, IYO interpreterà le referenze premium Comavicola, tra cui la linea Maguro Shinkai, esaltandone texture, freschezza e qualità organolettiche.

Il Tonno Rosso Maguro Shinkai, eccellenza del segmento Premium firmato Comavicola

Il Tonno Rosso Maguro Shinkai, eccellenza del segmento Premium firmato Comavicola

Una giornata che metterà al centro la tecnica e il rispetto della materia prima, mostrando come il prodotto ittico possa diventare protagonista di una cucina essenziale ma estremamente sofisticata.

Giorno 2 - Contaminazione e visione

La seconda giornata sarà affidata a Gong Oriental Attitude, con una proposta che fonde Oriente e Occidente in un linguaggio gastronomico contemporaneo e internazionale. Tecniche, sapori e culture diverse si incontrano per valorizzare il prodotto ittico in chiave innovativa, offrendo nuove prospettive di utilizzo e interpretazione.

Tataki di Tonno Fish Atelier Premium Selection, realizzato da Daniele Rossi a Tuttofood 2025

Tataki di Tonno Fish Atelier Premium Selection, realizzato da Daniele Rossi a Tuttofood 2025

Un momento dedicato alla sperimentazione e alla contaminazione, in cui il prodotto diventa punto di partenza per costruire esperienze culinarie originali e distintive.

Giorno 3 - L’eccellenza incontra l’identità

Protagonista della terza giornata sarà lo chef Carlo Cracco, che porterà la sua visione attraverso una speciale interpretazione del gambero rosso “Rubino di Sicilia”, uno dei prodotti simbolo di Comavicola. Un momento centrale dell’intero palinsesto, in cui tecnica, creatività e materia prima si incontrano per raccontare il valore di una filiera controllata e un prodotto d’eccellenza.

Allo stand di Comavicola a Tuttofood protagonista anche chef Carlo Cracco, che porterà la sua visione attraverso una speciale interpretazione del gambero rosso “Rubino di Sicilia”

Allo stand di Comavicola a Tuttofood protagonista anche chef Carlo Cracco, che porterà la sua visione attraverso una speciale interpretazione del gambero rosso “Rubino di Sicilia”

La presenza di Cracco rappresenta non solo un momento di prestigio, ma anche un’occasione per riflettere sul ruolo dell’alta cucina nel valorizzare il prodotto ittico e nel costruire nuove narrazioni gastronomiche.

Il gambero rosso di Mazara del Vallo “Rubino di Sicilia", uno dei prodotti di punta di Comavicola

Il gambero rosso di Mazara del Vallo “Rubino di Sicilia", uno dei prodotti di punta di Comavicola

Negli ultimi due giorni, il racconto sarà accompagnato dalla presenza di Rosy Chin in qualità di moderatrice, guidando il dialogo tra chef, pubblico e operatori, e facilitando lo scambio tra visioni, esperienze e modelli di business.

Giorno 4 - Tradizione contemporanea

A chiudere il palinsesto sarà A’Riccione, con una proposta che valorizza il mare in chiave attuale, mantenendo un forte legame con la tradizione italiana. Una cucina che parte dalla memoria per evolversi in un linguaggio contemporaneo, capace di esprimere autenticità, riconoscibilità e attenzione alla qualità della materia prima.

Ostriche a mezzo guscio, un'altra referenza della linea Fish Atelier Premium Selection per l'Horeca

Ostriche a mezzo guscio, un'altra referenza della linea Fish Atelier Premium Selection per l'Horeca

Una chiusura che riporta il focus sull’identità gastronomica italiana, dimostrando come il prodotto ittico possa essere reinterpretato senza perdere il legame con le proprie radici.

Sostenibilità e filiera: il ruolo strategico nel settore ittico

All’interno del programma, ampio spazio sarà dedicato ai temi della responsabilità e della filiera, sempre più centrali nelle scelte di mercato e nelle strategie delle aziende del settore. Un intervento dedicato di Marine Stewardship Council (Msc) offrirà un approfondimento concreto sul tema della sostenibilità nel settore ittico, con particolare attenzione alle certificazioni e alle buone pratiche lungo tutta la catena del valore.

Un momento di confronto fondamentale per comprendere come le scelte legate alla sostenibilità non siano solo un valore etico, ma anche un elemento strategico per la competitività e la credibilità delle aziende.

Oltre lo stand: relazioni, networking e sviluppo commerciale

Comavicola conferma il proprio approccio: non solo prodotto, ma servizio e relazione. Lo stand sarà progettato come un vero e proprio hub di incontro, pensato per facilitare il dialogo tra azienda, clienti e operatori del settore. Non solo momenti spettacolari, ma anche spazi dedicati al confronto diretto, in cui approfondire esigenze specifiche e costruire soluzioni su misura.

Lo stand sarà progettato come un vero e proprio hub di incontro, pensato per facilitare il dialogo tra azienda, clienti e operatori del settore

Lo stand sarà progettato come un vero e proprio hub di incontro, pensato per facilitare il dialogo tra azienda, clienti e operatori del settore

Tra le attività previste:

momenti dedicati allo scambio commerciale

approfondimenti su gamma , pezzature e soluzioni personalizzate

, e confronto diretto con il team aziendale

presentazione di nuove opportunità di collaborazione

Perché oggi il valore non risiede solo nella qualità del prodotto, ma nella capacità di accompagnare il cliente con competenza, continuità e visione.

Comavicola: 70 anni tra filiera ittica e sviluppo nel mercato Horeca

Dal 1956, Comavicola è sinonimo di affidabilità nel mondo dei prodotti ittici surgelati. Nel corso degli anni, l’azienda ha costruito un modello basato su selezione, controllo della filiera e innovazione logistica, diventando un punto di riferimento per Horeca e grande distribuzione.

Dalla linea Fish Atelier Premium Selection per la ristorazione, Polpa di pannocchia

Dalla linea Fish Atelier Premium Selection per la ristorazione, Polpa di pannocchia

Oggi, attraverso linee come Fish Atelier Premium Selection e Rubino di Sicilia, continua a evolvere mantenendo un obiettivo chiaro: portare il mare, nella sua forma migliore, al centro della cucina contemporanea. Un percorso fatto di competenze, investimenti e visione, che guarda al futuro senza perdere il legame con la propria storia.

Comavicola sarà presente a Tuttofood 2026 (11-14 maggio, Rho Fiera Milano) al Padiglione 2 - Stand F07.