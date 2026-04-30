Lactalis porta “Che Squadra!” a Caserta: scuola, sport e inclusione in campo

Il roadshow “Che Squadra!” di Lactalis Italia arriva a Caserta e consolida il percorso dell’azienda nel promuovere inclusione sociale, educazione e partecipazione attiva tra i giovani. Dopo la prima esperienza realizzata a Mondragone nel 2024, il progetto torna nel territorio casertano coinvolgendo il Liceo Statale Alessandro Manzoni in una giornata dedicata al dialogo sulla disabilità e ai valori dello sport condiviso.

Tecnici e dirigenti di Insuperabili e Lactlalis protagonisti di una giornata di formazione a Caserta

L’iniziativa, sviluppata in collaborazione con Insuperabili, realtà impegnata nella diffusione del calcio per persone con disabilità, rappresenta una tappa significativa del programma DISrACTIVE di Lactalis Italia, pensato per sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado sui temi del rispetto, della collaborazione e della valorizzazione delle differenze.

Caserta protagonista con oltre 60 studenti tra formazione e calcio inclusivo

La giornata del 29 aprile ha coinvolto circa 60 studenti insieme agli atleti di Insuperabili in un’esperienza che ha combinato apprendimento e attività sportiva. Il programma si è aperto con una sessione educativa ospitata nell’aula immersiva del liceo, uno spazio tecnologicamente avanzato capace di offrire un’esperienza interattiva sui temi dell’inclusione scolastica.

Un momento di formazione della giornata di Caserta

Successivamente, studenti e atleti sono scesi in campo per una partita di calcio basata su fair play, condivisione e partecipazione, trasformando lo sport in uno strumento concreto di integrazione. Il format di “Che Squadra!” si fonda infatti su quattro principi chiave: lealtà, semplicità, ambizione e collaborazione, valori che orientano il percorso educativo del progetto.

Il progetto Lactalis e Insuperabili per diffondere la cultura dell’inclusione

Nella sua prima edizione, Che Squadra! ha già coinvolto oltre 400 studenti e 20 docenti in dieci scuole italiane, confermandosi come una proposta educativa strutturata e capillare. L’obiettivo è favorire una riflessione concreta sul tema della disabilità, contribuendo alla costruzione di ambienti scolastici più aperti e consapevoli. La tappa di Caserta è stata guidata dai coach della sede locale di Insuperabili e da numerosi atleti, testimonianza diretta di come lo sport possa diventare un veicolo di crescita sociale e personale.

«Con il roadshow ‘Che Squadra!’ portiamo sul territorio il nostro purpose ‘Alimentiamo il futuro’, trasformandolo in azioni tangibili. Crediamo che il dialogo con i giovani sia essenziale per costruire comunità più aperte e inclusive, capaci di valorizzare il contributo di ciascuno» ha dichiarato Vittorio Fiore, direttore comunicazione e sostenibilità di Lactalis Italia. «Siamo molto legati al territorio campano, dove siamo presenti con i nostri marchi, Latte Berna e Mandara, e con due stabilimenti produttivi Piana di Monte Verna e Mondragone».

Studenti e insegnanti protagonisti a Casera nella tappa di “Che Squadra!” di Lactalis Italia

«La collaborazione con Lactalis nasce da una visione comune sui temi dell’inclusione e della responsabilità sociale. Portare ‘Che Squadra!’ all’Istituto De Amicis significa dare continuità a un percorso che mette al centro i giovani e li invita a riflettere sul valore della diversità, dentro e fuori dal campo» ha aggiunto invece Davide Leonardi, presidente di Insuperabili.

Le prossime tappe del roadshow Che Squadra

Dopo Caserta, il roadshow proseguirà a Brescia e Ragusa, confermando la volontà di ampliare su scala nazionale un progetto che unisce educazione, inclusione e sport. L’iniziativa si distingue così come modello concreto di responsabilità sociale d’impresa, capace di coinvolgere scuole, studenti e territori in un percorso di crescita condivisa.