Barilla prima al mondo per reputazione nel food ed entra anche nella top 10 globale

Per il terzo anno consecutivo, Barilla si posiziona al primo posto nel settore alimentare del Global RepTrak® 100, lo studio internazionale che analizza la reputazione delle principali aziende a livello globale. Nel ranking 2026 il gruppo di Parma compie un ulteriore passo, entrando nella top ten assoluta e raggiungendo il nono posto complessivo, indipendentemente dal settore. Un risultato che segna un avanzamento significativo rispetto all’anno precedente e che riflette un consolidamento della percezione del marchio su scala internazionale.

Barilla è il brand food con la reputazione più alta a livello mondiale

I fattori che guidano la reputazione

Alla base del posizionamento si collocano elementi che negli ultimi anni hanno assunto un peso crescente nelle valutazioni. «Il risultato riflette la capacità di Barilla di coniugare qualità dei prodotti, visione industriale e responsabilità sociale», spiegano dall’azienda. Il modello RepTrak prende in esame aspetti come performance economica, innovazione, governance, sostenibilità e capacità di generare fiducia nel tempo. Dimensioni che contribuiscono a definire non solo l’immagine, ma anche la relazione tra azienda e consumatori.

Il contesto in cui si inserisce questo risultato resta complesso. «Nell’attuale scenario macroeconomico caratterizzato da forte incertezza, mantenere performance stabili rappresenta già un segnale positivo», osserva Sara Fargion, vice president Emea di RepTrak. «In questo scenario, però, la capacità di crescere diventa un fattore distintivo», aggiunge, sottolineando come il comparto food sia esposto a dinamiche inflazionistiche che incidono sulla percezione pubblica nei diversi mercati.

Innovazione e presenza globale

A conferma della capacità del Gruppo di intercettare le esigenze dei consumatori, negli ultimi anni sono arrivati due riconoscimenti nell’ambito del premio Eletto Prodotto dell’Anno. Nel 2025 la linea Barilla Al Bronzo è stata premiata nella categoria pasta, mentre nel 2026 il riconoscimento è stato assegnato a Barilla Protein+, entrambe scelte da oltre 12.000 consumatori attraverso ricerche condotte da Circana.

La linea Al Bronzo di Barilla

La crescita del Gruppo e la sua capacità di leggere nuovi trend e abitudini alimentari passano anche attraverso collaborazioni e iniziative di più ampio respiro. Tra queste, la partnership con Formula 1, che ha portato il valore della convivialità Barilla nel contesto della massima competizione motoristica, e le attività sociali realizzate in Italia insieme a realtà come Dynamo Camp e Medici Senza Frontiere, capaci di coinvolgere migliaia di volontari e cittadini in progetti di solidarietà concreta.

Il Gruppo Barilla conta su quasi 9mila persone

Parallelamente, Barilla prosegue il proprio percorso sul fronte ambientale e sociale, integrando sostenibilità ed efficienza energetica e idrica nel modello di sviluppo. Un impegno che coinvolge anche le quasi 9 mila persone del Gruppo, con iniziative come la policy globale di congedo parentale paritario - 12 settimane retribuite al 100% per entrambi i genitori - e il raggiungimento della parità retributiva di genere già nel 2020, secondo il principio di "equal pay for equal work".