Dalla natura al piatto: il mondo dei cress che reinventano i legumi primaverili

I legumi freschi primaverili sono molto apprezzati per consistenza e gusto delicatamente dolce, ideali con verdure, carne e pesce. In Italia ispirano ricette tradizionali regionali, spesso rivisitate anche nella cucina fine dining. Anche Koppert Cress, azienda specializzata nella produzione microverdure ed elementi botanici innovativi destinati all’alta ristorazione, ha sempre amato il sapore di questi legumi tant’è che oggi propone ben 5 diversi prodotti che richiamano in bocca il sapore di piselli e fava da utilizzare in tutte le preparazioni in cucina, pasticceria e anche nelle ricette dei drinks, in base al sapore e alla consistenza che si vuole conferire alla preparazione.

Affilla Cress®: il cress più iconico tra gusto e versatilità

L’Affilla Cress® è indubbiamente il cress piú famoso in Italia, dal sapore e dalle consistenze molto delicate, amato soprattutto per il suo ricciolo caratteristico che aggiunge colore, volume e un sapore leggermente dolce ai piatti.

L'Affilla Cress®, dal sapore e dalle consistenze molto delicate

L'Affilla Cress®, dal sapore e dalle consistenze molto delicate

Un cress disponibile in cassettina da 16 vaschette che può essere utilizzato per la preparazione di piatti freddi e caldi o di insalate e persino dolci, pietanze in cui il gusto di pisello viene esaltato.

Cheesecake al kiwi: il dessert firmato Camilla Jesholt Buffatti

Un’ottima applicazione in ambito pasticceria la possiamo trovare nella Cheesecake al kiwi Entremet Dessert, proposta dalla pastry chef Camilla Jesholt Buffatti, la cui visione si distingue per un approccio contemporaneo alla pasticceria, dove tecnica, estetica e ricerca sensoriale si incontrano. La Jesholt Buffatti collabora con ristoranti stellati, sviluppando creazioni che uniscono precisione tecnica e forte identità espressiva, basati sull’utilizzo di ingredienti non convenzionali e sulla costruzione di una narrazione coerente del dessert.

La pastry chef Camilla Jesholt Buffatti

La pastry chef Camilla Jesholt Buffatti

La sua Cheesecake al Kiwi è dessert di alta pasticceria costruito su più strati e su un equilibrio preciso tra freschezza e dolcezza. La base di pan di Spagna al pistacchio e il sablé croccante accolgono una crema cheesecake al lime Kaffir, arricchita da un curd di kiwi dal gusto vivace e leggermente acidulo. Il dessert è completato da un coulis di lamponi e da una glassa lucida che ne esalta l’aspetto elegante.

Cheesecake al kiwi Entremet Dessert, proposta di Camilla Jesholt Buffatti

Cheesecake al kiwi Entremet Dessert, proposta di Camilla Jesholt Buffatti

Per la guarnizione si utilizza proprio Affilla Cress®, che aggiunge complessità aromatica, contribuendo a un dessert contemporaneo in cui tecnica e natura dialogano armoniosamente, esaltando ogni componente in chiave sensoriale e raffinata.

Salad Pea e Spring Pea: consistenze e sfumature di gusto

Il Salad Pea, uno dei prodotti piú amati di Koppert Cress in Europa, in Italia ancora poco conosciuto, si differenzia per una maggior consistenza e croccantezza, oltre che per un sapore più accentuato con un retrogusto dolce che ricorda la noce. È molto pratico da utilizzare in quanto è già reciso ed è venduto in confezioni da 2 vaschette da 110 grammi.

A sinistra Salad Pea e a destra Spring Pea di Koppert Cress

A sinistra Salad Pea e a destra Spring Pea di Koppert Cress

C’e poi lo Spring Pea, caratterizzato da una forma molto particolare e decorativa e da una croccantezza inferiore rispetto al Salad Pea. Come quest’ultimo, anche lo Spring Pea è reciso ed è commercializzato in vaschette da 110 gr.

Gangnam Tops e Lupine Cress: note vegetali di primavera

A completare la gamma il Gangnam Tops e il Lupine Cress, che appartengono a specie diverse, ma hanno entrambi il sapore della “primavera” e dei legumi freschi tipici di questa stagione. Il Gangnam Tops ha uno stelo decorativo dal gusto fresco e dalla consistenza croccante. I teneri Gangnam Tops hanno un sapore amarognolo che ricorda la portulaca, le fave fresche e il baccello dei piselli. Sono molto interessanti per aggiungere freschezza, colore e una componente vegetale con un morso interessante. La confezione contiene 2 vaschette da 50 cimette.

Gangnam Tops, in vaschetta da 50 cimette, e Lupine Tops, in vaschetta da 110 grammi

Gangnam Tops, in vaschetta da 50 cimette, e Lupine Tops, in vaschetta da 110 grammi

Il Lupine Cress, come dice il nome stesso, è la giovane piantina del Lupino. È un cress molto decorativo, consistente e dalla forma molto caratteristica. Il sapore ricorda le fave fresche con un retrogusto umami. Le cassettine di Lupine Cress contengono 16 vaschette, ma dallo scorso anno è disponibile anche il Lupine Tops, la versione “cut cress” (già tagliato), in vaschette da 110 grammi.