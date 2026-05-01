Le Vie del Balsamico Dop trasformano le acetaie in esperienza turistica

Si è svolta presso il Ridotto del Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena la presentazione ufficiale della guida “Le Vie del Balsamico Dop”, progetto dedicato alla valorizzazione dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop e del territorio. L’iniziativa ha coinvolto soci del Consorzio, giornalisti e stakeholder del settore enogastronomico, confermando il crescente interesse verso il turismo legato alle eccellenze locali.

Gli intervenuti alla presentazione della guida Le Vie del Balsamico Dop

L’evento ha rappresentato un momento di confronto tra istituzioni, mondo produttivo e operatori culturali, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento di Modena come destinazione d’eccellenza nel panorama del turismo enogastronomico italiano.

Turismo enogastronomico a Modena: il ruolo del Consorzio

La presentazione è stata preceduta da un recital di solisti dell’Arena di Verona, realizzato grazie alla collaborazione con la Fondazione Arena di Verona, che contribuisce alla promozione del territorio modenese attraverso la contaminazione tra cultura lirica e valorizzazione gastronomica.

Recital a cura della Fondazione Arena di Verona alla presentazione della guida Le Vie del Balsamico Dop

Stefano Trespidi, vice direttore artistico della Fondazione Arena di Verona, ha illustrato i risultati di una ricerca Nomisma sull’impatto turistico dell’Arena di Verona, evidenziando il valore delle sinergie tra cultura, spettacolo e promozione territoriale. La collaborazione tra il Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop e la Fondazione rappresenta un esempio concreto di integrazione tra settori diversi ma complementari, capaci di generare nuove opportunità di valorizzazione. La guida “Le Vie del Balsamico Dop” si inserisce in un percorso di promozione territoriale sviluppato dal Consorzio negli ultimi anni, con l’obiettivo di trasformare l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop in un’esperienza culturale e turistica completa.

Enrico Corsini, presidente del Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop

«La guida Le Vie del Balsamico Dop rappresenta un tassello fondamentale di un percorso che il Consorzio sta portando avanti con determinazione negli ultimi anni,» ha dichiarato il presidente del Consorzio di Tutela Enrico Corsini. «Abbiamo lavorato per rafforzare la dimensione turistica del nostro prodotto, con collaborazioni come quella con il Festival del Belcanto, sviluppando nuove progettualità e consolidando iniziative di grande successo come Acetaie Aperte, con l’obiettivo di trasformare l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena in un’esperienza da vivere, oltre che da degustare. La promozione del territorio passa oggi dalla capacità di raccontarlo e renderlo accessibile, e in questo senso il Consorzio continua a investire con visione e continuità.»

Unexpected Italy e il turismo digitale del Balsamico Dop

La guida è stata sviluppata da Unexpected Italy, rappresentata da Elisabetta Faggiano e Savio Losito, che hanno illustrato un progetto basato sulla valorizzazione delle acetaie e delle esperienze locali attraverso strumenti digitali. «Un progetto nato con l’obiettivo - hanno dichiarato i due - di trasformare l’Aceto Balsamico Tradizionale Dop in una leva strategica per la crescita e la tutela del territorio modenese. Per farlo, siamo partiti dalle persone: abbiamo visitato acetaie, ascoltato i produttori, analizzato le esperienze e lavorato insieme a loro per far emergere con chiarezza la loro identità, il potenziale, la cura al dettaglio e l’attenzione alla sostenibilità. Da questo percorso è nato un ecosistema digitale che, da un lato, consente agli operatori di raccontarsi in modo autentico e mantenere i propri contenuti sempre aggiornati; dall’altro, offre ai viaggiatori uno strumento semplice e intuitivo, una sorta di ‘concierge digitale’ capace di accompagnarli prima e durante il viaggio alla scoperta del territorio».

Nel corso dell’incontro, Giovanni Bertugli, dirigente del settore turismo, ha evidenziato il ruolo strategico dell’enogastronomia nelle politiche di sviluppo turistico della città. L’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop viene così confermato come uno degli asset principali per il posizionamento del territorio a livello nazionale e internazionale.

Consorzio Aceto Balsamico Dop: turismo integrato e qualità certificata

Secondo il Consigliere del Consorzio Michele Montanari, il progetto si inserisce in un più ampio percorso di crescita: «La guida realizzata per conto del Consorzio da Unexpected Italy come la collaborazione con la Fondazione Arena di Verona si confermano attività estremamente proficue», ha commentato il consigliere del Consorzio Michele Montanari. «Negli anni abbiamo costruito un programma articolato di attività che unisce cultura, promozione territoriale e valorizzazione delle nostre eccellenze. Questo lavoro congiunto ci consente di raggiungere nuovi pubblici e di rafforzare il posizionamento del nostro territorio in contesti di grande prestigio».

L’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop, nelle iconiche bottigliette disegnate da Giorgio Giugiaro

Il progetto non si limita alla costruzione dei percorsi e alla loro promozione, ma si configura come un’iniziativa strutturata e di lungo periodo: il Consorzio ha infatti sviluppato un vero e proprio framework per la valutazione della qualità dell’offerta turistica legata alla denominazione Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop. In questa prima fase, il sistema è stato applicato alla mappatura e alla definizione di criteri qualitativi per le acetaie selezionate, garantendo standard elevati e un’esperienza coerente con il prestigio della denominazione. In prospettiva, il framework sarà esteso anche ad altre realtà che, nella valorizzazione delle proprie attività, vorranno utilizzare e presentare l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop, facendo leva sul valore distintivo e riconoscibile del marchio, rappresentato dall’iconica bottiglia disegnata da Giugiaro.