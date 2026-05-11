Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 12 maggio 2026  | aggiornato alle 01:07 | 119140 articoli pubblicati

Rational
Unilever Food Solutions
Unilever Food Solutions

edizione limitata

Barilla lancia “Gran Ruote”, la pasta nata dall’incontro con la Formula 1

In edizione limitata, si ispira al mondo della Formula 1, di cui Barilla è partner ufficiale. La forma circolare con struttura a raggi cattura il sugo con facilità. La filiera oggi corre dal campo all’autodromo

di Gabriele Ancona
vicedirettore Italia a Tavola
 
11 maggio 2026 | 19:20

Barilla lancia “Gran Ruote”, la pasta nata dall’incontro con la Formula 1

In edizione limitata, si ispira al mondo della Formula 1, di cui Barilla è partner ufficiale. La forma circolare con struttura a raggi cattura il sugo con facilità. La filiera oggi corre dal campo all’autodromo

di Gabriele Ancona
vicedirettore Italia a Tavola
11 maggio 2026 | 19:20
 

Barilla Gran Ruote è la nuova pasta in edizione limitata ispirata al mondo della Formula 1. Da oggi è distribuita in Italia nel mercato retail. È stata lanciata a livello globale il 4 maggio in occasione del Gran Premio di Miami, dove si è imposto Andrea Kimi Antonelli. Barilla, official pasta partner di Formula 1, non poteva vantare debutto migliore.

Barilla lancia “Gran Ruote”, la pasta nata dall’incontro con la Formula 1

La monoposto Formula 1 Barilla realizzata con 1.300 confezioni di Gran Ruote

Barilla Gran Ruote, debutto italiano a Tuttofood

A Milano ha scelto la scena di Tuttofood e lo ha fatto alla grande mettendo in mostra una imponente Formula 1 targata Barilla Gran Ruote composta da 1.300 confezioni da 500 grammi. All’interno, l'evoluzione di un classico formato di pasta: una forma innovativa con struttura a raggera complessa e distintiva che evoca il movimento, la velocità e il dinamismo caratteristici del motorsport mondiale, fondendo la creatività culinaria con la precisione del design.

Barilla lancia “Gran Ruote”, la pasta nata dall’incontro con la Formula 1

La confezione Gran Ruote da 500 grammi per il mondo retail

La forma circolare (diametro 2,5 centimentri) con struttura a raggi cattura il sugo con facilità, garantendo un boccone ricco e corposo che trasforma l'esperienza culinaria in una dichiarazione di stile. Barilla Gran Ruote si cuoce in 6 minuti mantenendo un'ottima tenuta in cottura che preserva la forma caratteristica e la struttura al dente.

Webinar 19 maggio

Barilla Gran Ruote, texture decisa e struttura corposa

Come in Formula1 il successo è una questione di precisione, ogni dettaglio conta e l'eccellenza deriva dal perfetto equilibrio tra performance, resistenza e strategia, così gli stessi valori sono propri di Barilla. Barilla Gran Ruote racchiude questa filosofia condivisa, elevando un formato classico attraverso un design più complesso e distintivo che onora lo spirito di performance e qualità della Formula1 con una texture decisa e una struttura corposa: porta l'emozione della pista in ogni piatto. Una filiera di alto profilo che qui corre sul rettilineo campo-autodromo-palato.

Barilla lancia “Gran Ruote”, la pasta nata dall’incontro con la Formula 1

Barilla Gran Ruote cuoce in 6 minuti mantenendo un‘ottima tenuta

La confezione è quella della celebre scatola blu di Barilla, riconoscibile in tutto il mondo. Il risultato vede l'unione tra il patrimonio della marca numero uno per quote di mercato aggregate a volume nel segmento pasta nel mondo e l'energia pura della Formula1.

Barilla lancia “Gran Ruote”, la pasta nata dall’incontro con la Formula 1

Barilla Gran Ruote a Milano sul circuito di Tuttofood

Come partner ufficiale della Formula 1 Barilla fonde il brivido della pista con il calore della tavola, restando fedele al suo scopo: riunire le persone intorno al buon cibo. Due mondi uniti anche da un principio di fondo, quello ha la sua essenza nella condivisione, che trova la massima espressione nel lavoro di squadra.

Barilla, il saper fare italiano

Il saper fare italiano a Tuttofood ha visto sul podio anche i nuovi Riccioli, che vanno ad arricchire la linea Barilla Al Bronzo, realizzata con una selezione di grani duri pregiati 100% italiani. Una forma sinuosa e avvolgente. Con dimensioni generose, cinque ali combinate con scanalature profonde, è studiata per trattenere il sugo.

Barilla lancia “Gran Ruote”, la pasta nata dall’incontro con la Formula 1

I nuovi Riccioli della linea Barilla Al Bronzo

Elemento distintivo è la trafilatura al bronzo, che crea sulla superficie della pasta una vera e propria rete di microincisioni: una texture ruvida e irregolare che migliora l’adesione del condimento e contribuisce a un’esperienza gustativa più intensa.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Barilla Official Pasta Partner Formula Uno Tuttofood Gran Ruote formato condivisione valori lavoro di squadra Barilla Al Bronzo Riccioli edizione limitata Andrea Kimi Antonelli
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Gastronomia Emiliana
Best Wine Stars
Debic
Brita
Webinar
Gastronomia Emiliana
Best Wine Stars
Debic
Brita
Salomon
Forst

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, Ristorazione Collettiva, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026