Barilla lancia “Gran Ruote”, la pasta nata dall’incontro con la Formula 1

Barilla Gran Ruote è la nuova pasta in edizione limitata ispirata al mondo della Formula 1. Da oggi è distribuita in Italia nel mercato retail. È stata lanciata a livello globale il 4 maggio in occasione del Gran Premio di Miami, dove si è imposto Andrea Kimi Antonelli. Barilla, official pasta partner di Formula 1, non poteva vantare debutto migliore.

La monoposto Formula 1 Barilla realizzata con 1.300 confezioni di Gran Ruote

Barilla Gran Ruote, debutto italiano a Tuttofood

A Milano ha scelto la scena di Tuttofood e lo ha fatto alla grande mettendo in mostra una imponente Formula 1 targata Barilla Gran Ruote composta da 1.300 confezioni da 500 grammi. All’interno, l'evoluzione di un classico formato di pasta: una forma innovativa con struttura a raggera complessa e distintiva che evoca il movimento, la velocità e il dinamismo caratteristici del motorsport mondiale, fondendo la creatività culinaria con la precisione del design.

La confezione Gran Ruote da 500 grammi per il mondo retail

La forma circolare (diametro 2,5 centimentri) con struttura a raggi cattura il sugo con facilità, garantendo un boccone ricco e corposo che trasforma l'esperienza culinaria in una dichiarazione di stile. Barilla Gran Ruote si cuoce in 6 minuti mantenendo un'ottima tenuta in cottura che preserva la forma caratteristica e la struttura al dente.

Barilla Gran Ruote, texture decisa e struttura corposa

Come in Formula1 il successo è una questione di precisione, ogni dettaglio conta e l'eccellenza deriva dal perfetto equilibrio tra performance, resistenza e strategia, così gli stessi valori sono propri di Barilla. Barilla Gran Ruote racchiude questa filosofia condivisa, elevando un formato classico attraverso un design più complesso e distintivo che onora lo spirito di performance e qualità della Formula1 con una texture decisa e una struttura corposa: porta l'emozione della pista in ogni piatto. Una filiera di alto profilo che qui corre sul rettilineo campo-autodromo-palato.

Barilla Gran Ruote cuoce in 6 minuti mantenendo un‘ottima tenuta

La confezione è quella della celebre scatola blu di Barilla, riconoscibile in tutto il mondo. Il risultato vede l'unione tra il patrimonio della marca numero uno per quote di mercato aggregate a volume nel segmento pasta nel mondo e l'energia pura della Formula1.

Barilla Gran Ruote a Milano sul circuito di Tuttofood

Come partner ufficiale della Formula 1 Barilla fonde il brivido della pista con il calore della tavola, restando fedele al suo scopo: riunire le persone intorno al buon cibo. Due mondi uniti anche da un principio di fondo, quello ha la sua essenza nella condivisione, che trova la massima espressione nel lavoro di squadra.

Barilla, il saper fare italiano

Il saper fare italiano a Tuttofood ha visto sul podio anche i nuovi Riccioli, che vanno ad arricchire la linea Barilla Al Bronzo, realizzata con una selezione di grani duri pregiati 100% italiani. Una forma sinuosa e avvolgente. Con dimensioni generose, cinque ali combinate con scanalature profonde, è studiata per trattenere il sugo.

I nuovi Riccioli della linea Barilla Al Bronzo

Elemento distintivo è la trafilatura al bronzo, che crea sulla superficie della pasta una vera e propria rete di microincisioni: una texture ruvida e irregolare che migliora l’adesione del condimento e contribuisce a un’esperienza gustativa più intensa.