Decongelato e fresco: Go Fresh porta in tavola il mare di alta gamma

«Con Go Fresh vogliamo portare innovazione nel settore ittico, in un mercato, come quello italiano, molto tradizionale». Con queste parole Francesco Semeraro ha presentato a Milano presso DaV by Da Vittorio di Louis Vuitton questa rivoluzionari start up.

I diversi packaging che propone Ammaruni Go Fresh

Go Fresh, linee per retail, Gdo, Horeca ed e-commerce

Il mondo del food è in continua evoluzione e oggi i consumatori cercano prodotti che uniscano qualità, praticità e sicurezza alimentare. Da questa visione nasce Ammaruni Go Fresh, progetto che unisce l’esperienza di Ammaruni, brand che fa capo a Semeraro specializzato nella valorizzazione delle eccellenze italiane del comparto ittico e gastronomico, con la tecnologia innovativa sviluppata da Go Fresh.

Al centro Francesco Semeraro con il socio Antonio Semeraro ed Edo, chef DaV by Da Vittorio di Louis Vuitton

Una proposta di alta gamma destinata ai canali retail premium, Gdo, Horeca ed e-commerce che vuole rendere disponibili tutto l’anno prodotti ittici stagionali ad alto valore aggiunto. I punti fermi sono elevata qualità organolettica, praticità di utilizzo, shelf life ottimizzata, distribuzione refrigerata a temperatura controllata. «L’obiettivo - sottolinea Francesco Semeraro - è rendere disponibili prodotti premium pronti per il consumo o per la preparazione, mantenendo il gusto e la freschezza che contraddistinguono le migliori specialità del mare».

Go Fresh, confezionamento innovativo

Nel dettaglio, Go Fresh introduce un processo di decongelazione brevettato che, grazie a un sistema di confezionamento innovativo, consente di portare sul mercato un prodotto ittico congelato distribuibile e consumabile come fresco, a una temperatura compresa tra 0 e 4°C. All’interno della confezione, il prodotto si decongela in modo naturale, preservando le sue caratteristiche organolettiche fino a 10 giorni, mantenendo freschezza, qualità e assenza di odori. Grazie al packaging Go Fresh, dopo l’acquisto è sufficiente riporre la confezione in frigorifero.

Le tasche assorbenti integrate nella confezione trattengono i liquidi dell'alimento

Il cuore della tecnologia brevettata risiede in speciali tasche assorbenti integrate nella confezione, in grado di trattenere i liquidi rilasciati dall’alimento senza entrare in contatto diretto con esso, contribuendo così a preservarne integrità e proprietà. Il prodotto non subisce ulteriori processi di lavorazione, preservando la sua qualità naturale e senza l’impiego di conservanti, a garanzia di un’elevata attenzione alla salute del consumatore.

Go Fresh, sicurezza alimentare certificata

Attraverso Ammaruni Go Fresh prodotti premium come gambero rosso, gambero viola, calamari e altre specialità del Mediterraneo possono essere proposti al mercato mantenendo elevati standard qualitativi. A monte un intenso percorso di ricerca tecnico-scientifica che si è avvalso della collaborazione di laboratori e realtà specializzate nel settore della sicurezza alimentare, tra cui Mérieux NutriScienxes Italia che ha certificato la fattibilità tecnico scientifica del progetto applicato alla filiera ittica.