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giovedì 14 maggio 2026  | aggiornato alle 14:07 | 119196 articoli pubblicati

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Mixology trend

DOuMIX? cambia il bancone: frutta pura e agave per una nuova era del cocktail

DOuMIX? amplia la proposta per bartender con Squeeze No Added Sugar e Syrup 100% Agave: pre-mix ad alta percentuale di frutta e sciroppi premium pensati per cocktail, mocktail e specialty beverage, per qualità e performance

di Redazione Italia a Tavola
 
14 maggio 2026 | 11:44

DOuMIX? cambia il bancone: frutta pura e agave per una nuova era del cocktail

DOuMIX? amplia la proposta per bartender con Squeeze No Added Sugar e Syrup 100% Agave: pre-mix ad alta percentuale di frutta e sciroppi premium pensati per cocktail, mocktail e specialty beverage, per qualità e performance

di Redazione Italia a Tavola
14 maggio 2026 | 11:44
 

Indice

Creatività e ricerca si incontrano nelle novità firmate DOuMIX?, pensate per valorizzare il lavoro del bartender con proposte accomunate dall’attenzione per la qualità e l’innovazioneSqueeze No Added Sugar è la nuova linea di pre-mix a base di frutta senza zuccheri aggiunti, pensata per rispondere alle esigenze crescenti del mondo mixology e del beverage professionale.

Le sei referenze della linea DOuMIX? Squeeze No Added Sugar, pre-mix a base di frutta senza zuccheri aggiunti: Mango, Maracuja, Strawberry, Blood Orange, Banana e Sour Cherry
Le sei referenze della linea DOuMIX? Squeeze No Added Sugar, pre-mix a base di frutta senza zuccheri aggiunti: Mango, Maracuja, Strawberry, Blood Orange, Banana e Sour Cherry

Realizzata con frutta selezionata e lavorata con cura per preservarne gusto, profilo aromatico e proprietà naturali, la linea No Added Sugar offre una base ricca (70% di frutta in tutte le referenze), fluida e omogenea, ideale per cocktail contemporanei che richiedono autenticità, equilibrio e performance costante nel bicchiere.

Squeeze No Added Sugar: il pre-mix premium per cocktail e mocktail

Grazie al suo gusto autentico, Squeeze No Added Sugar permette di realizzare cocktail sofisticati con una componente fruttata pulita e naturale, sviluppare mocktail d’autore, dare vita a twist contemporanei su grandi classici, lavorare in modo rapido e standardizzato senza sacrificare la qualità. 

DOuMIX? Squeeze No Added Sugar ai gusti Blood Orange e Maracuja
DOuMIX? Squeeze No Added Sugar ai gusti Blood Orange e Maracuja

È l’alleata ideale per concept bar moderni, cocktail bar ad alto volume e locali che puntano a una miscelazione più naturale. La linea si compone di sei referenze: Mango, Maracuja, Strawberry, Blood Orange, Banana e Sour Cherry. Perfette per signature tropicali, cocktail sour contemporanei, shakes fruttati, frozen e long drink leggeri e aromatici.

Syrup 100% Agave e referenze DOuMIX? per cocktail e specialty coffee

Novità di tendenza è certamentye Syrup 100% Agave. Dolcezza naturale e gusto bilanciato, senza rinunciare alla qualità: 100% agave, 0% compromessi, per professionisti che puntano all’eccellenza.

DOuMIX? Squeeze No Added Sugar alla Banana e la novità Syrup 100% Agave
DOuMIX? Squeeze No Added Sugar alla Banana e la novità Syrup 100% Agave

La linea Syrup offre una vasta selezione di sciroppi studiati per aggiungere profondità aromatica, equilibrio e carattere. 31 referenze, vere alleate del bartendere per reinterpretare classici, creare varianti aromatizzate, dare un twist immediato alle coffee e cold specialty, armonizzare cocktail e preparazioni miscelate.

Casa Optima - DOuMIX?
Vicinale Gaggio 72 47832 San Clemente (Rn)
Tel +39 0541 859411

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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