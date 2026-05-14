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Tè in pasticceria

Il torrone artigianale rompe con la stagionalità, ma si sposa con il tè nero speziato

A Zanica (Bg) il torrone non è stagionale: la pasticceria Morlacchi lo produce tutto l’anno. Il Tea Master Albino Ferri ne racconta aromi e abbinamenti con tè neri speziati in un dialogo tra dolcezza e tecnica

di Redazione Italia a Tavola
 
14 maggio 2026 | 13:08

Il torrone artigianale rompe con la stagionalità, ma si sposa con il tè nero speziato

A Zanica (Bg) il torrone non è stagionale: la pasticceria Morlacchi lo produce tutto l’anno. Il Tea Master Albino Ferri ne racconta aromi e abbinamenti con tè neri speziati in un dialogo tra dolcezza e tecnica

di Redazione Italia a Tavola
14 maggio 2026 | 13:08
 

Indice

A Zanica, in provincia di Bergamo, il torrone non è più legato soltanto al periodo natalizio. Nella sede della Pasticceria Morlacchi, la produzione si è ormai estesa lungo tutto l’arco dell’anno, seguendo una domanda che negli ultimi anni ha cambiato abitudini e confini di consumo.  La progressiva destagionalizzazione del torrone ha cambiato anche il modo in cui viene percepito.

Il torrone artigianale rompe con la stagionalità, ma si sposa con il tè nero speziato

Il Tea Master Albino Ferri con Moira Lenzi della Pasticceria Morlacchi

Da dolce legato alle festività a prodotto da degustazione lungo tutto l’anno, con una presenza sempre più costante nelle esportazioni. È in questo contesto che si inserisce la lettura sensoriale proposta dal Tea Master Albino Ferri, che ne analizza struttura e profilo aromatico partendo da un abbinamento con un tè nero speziato, in un dialogo con la titolare Moira Lenzi.

Ingredienti essenziali e lavorazioni lente

La produzione resta ancorata a una struttura essenziale, dove la selezione delle materie prime diventa parte centrale del processo. Miele, frutta secca e albume sono alla base di una lavorazione che segue tempi lunghi e controllati, con la cottura a bagnomaria come passaggio decisivo. Le tipologie prodotte sono sette, tutte prive di conservanti e coloranti aggiunti.

Il torrone artigianale rompe con la stagionalità, ma si sposa con il tè nero speziato

Il torrone della Pasticceria Morlacchi

Un impianto produttivo che non cerca innovazione nel senso tecnologico del termine, ma nella continuità di una ricetta che si è stabilizzata nel tempo e che oggi trova mercati anche fuori dall’Italia. «Il nostro torrone è diventato un prodotto continuo, non più stagionale» racconta Moira Lenzi, che guida l’attività insieme ad altri soci. Una trasformazione graduale, iniziata oltre un decennio fa e consolidata anche grazie all’export.

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L’abbinamento con il tè nero speziato

Secondo Ferri, il torrone trova un contrappunto preciso nei tè neri a forte componente speziata. «Una miscela che si integra con il profilo aromatico del prodotto, accompagnandone le note dolci senza sovrastarle» viene spiegato durante la degustazione. L’idea è quella di costruire un dialogo tra struttura zuccherina e componente tannica, dove il tè non diventa elemento accessorio ma parte integrante dell’esperienza gustativa.

Il torrone artigianale rompe con la stagionalità, ma si sposa con il tè nero speziato

Il tè nero speziato proposto in abbinamento

Un equilibrio tra tecnica e tradizione

Il lavoro della pasticceria e la lettura del Tea Master si incontrano su un punto comune: la ricerca di equilibrio. Da una parte la continuità di una produzione artigianale, dall’altra la costruzione di abbinamenti che ne amplificano la complessità senza alterarne l’identità. Un confronto che restituisce al torrone una dimensione diversa, meno legata alla sola ricorrenza e più vicina a una degustazione consapevole.

Scopri tutto sul tè

Per maggiori informazioni: Accademia Ferri dal 1905

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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