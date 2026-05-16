Nasce il nuovo impianto che trasforma il siero del Gorgonzola in integratori

Il gruppo Igor Gorgonzola, tra i principali produttori di Gorgonzola DOP, avvia una nuova fase di sviluppo industriale nel settore delle proteine del siero di latte. L’operazione nasce dalla collaborazione con il gruppo olandese VanDrie, realtà internazionale attiva nel comparto agroalimentare e delle materie prime lattiero-casearie. Dalla sinergia tra le due aziende prende vita Dolce Vita Proteins, società destinata alla produzione e distribuzione globale di proteine in polvere ad alto valore aggiunto. Il progetto prende forma nello stabilimento di Cameri (No), dove è stato realizzato un nuovo impianto con un investimento complessivo di 70 milioni di euro. L’infrastruttura è dedicata alla trasformazione del siero di latte attraverso processi di filtrazione e disidratazione, con l’obiettivo di ottenere Wpc80 (proteine concentrate) e Wpi (proteine isolate) destinate al mercato nutrizionale e alimentare internazionale.

Lo stabilimento di Igor Gorgonzola

Le parole di Igor: strategia e crescita industriale

«Con questo progetto - spiega Fabio Leonardi, amministratore delegato di Igor, a La Stampa - compiamo un passo strategico nel percorso di crescita e diversificazione industriale della nostra famiglia. Abbiamo sempre puntato su innovazione, solidità e collaborazioni di alto profilo. L’accordo con il Gruppo VanDrie unisce due realtà che da generazioni si tramandano valori, cultura del lavoro e visione imprenditoriale orientata a lungo termine. La newco vuole essere punto di riferimento mondiale nel segmento delle proteine premium da siero di latte italiano, di qualità superiore, senza conservanti e prodotte in impianti in acciaio inox».

La famiglia Leonardi alla guida di Igor Gorgonzola

Il ruolo di VanDrie nel progetto internazionale

Dal lato olandese, il gruppo VanDrie sottolinea la portata globale dell’iniziativa. Herman VanDrie, amministratore delegato della multinazionale, evidenzia la complementarità tra le due realtà industriali. «Con Dolce Vita proteins si integrano capacità produttiva di altissimo livello e struttura commerciale globale e consolidata. Il mercato internazionale richiede sempre più proteine premium, tracciabili e sostenibili: la newco risponde a questa domanda».

Il Gorgonzola DOP da cui deriva il siero destinato alla nuova filiera proteica

Anche Paulo De Waal, amministratore delegato di Serum Italia, società del gruppo VanDrie, conferma la rilevanza strategica dell’accordo: «Dolce Vita proteins possiede tutti gli elementi per diventare partner strategico per l’industria alimentare e nutrizionale a livello mondiale grazie a un impianto tra i più avanzati in Europa e a una materia prima italiana di qualità straordinaria».

Siero del latte e nuove applicazioni industriali

Alla base del progetto c’è la valorizzazione del siero di latte, sottoprodotto della caseificazione del Gorgonzola. Attraverso tecnologie di separazione e purificazione, il liquido viene trasformato in polveri proteiche ad alto contenuto nutrizionale, utilizzate nel settore degli integratori alimentari e dell’industria food internazionale. L’iniziativa rafforza il ruolo del territorio novarese come polo strategico per la trasformazione del latte e apre nuove prospettive per la filiera del Gorgonzola Dop, sempre più orientata alla valorizzazione integrale delle materie prime.