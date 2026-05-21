Formaggi erborinati d’estate: la scelta sorprendente che alleggerisce i piatti

Con l’arrivo della bella stagione la cucina si alleggerisce senza perdere intensità. È da questa ispirazione che nasce la proposta firmata dallo chef stellato Riccardo De Pra del ristorante Dolada di Plois (Bl), insegna simbolo della ristorazione italiana e detentrice oggi della stella Michelin più longeva del Paese. La ricetta in questione, spaghetti di zucchine con pesto alle mandorle ed erborinato, reinterpreta in chiave vegetale uno dei piatti più iconici della tradizione, puntando su freschezza, equilibrio e materia prima di qualità. Le zucchine di stagione diventano sottili “spaghetti”, base leggera che accoglie un pesto aromatico e avvolgente, personalizzabile secondo gusto con mandorle, noci o pinoli.

Gli spaghetti di zucchine con pesto alle mandorle ed erborinato Edelblu Bergader firmati Riccardo De Pra

Gli spaghetti di zucchine con pesto alle mandorle ed erborinato Edelblu Bergader firmati Riccardo De Pra

Edelblu Bergader: l’erborinato che valorizza ogni piatto estivo

Protagonista del piatto è Edelblu Bergader, erborinato storico nato nel 1927, oggi vicino al traguardo dei cento anni. Le sue venature blu e la nota piacevolmente piccante regalano profondità al piatto, evocando i profumi dell’ambiente alpino e la tradizione casearia. Realizzato con caglio microbico, Edelblu è adatto anche a una dieta vegetariana ed è naturalmente privo di glutine. L’incontro tra la delicatezza della zucchina e il carattere dell’erborinato crea un equilibrio sorprendente, valorizzato anche dalla componente aromatica delle erbe selvatiche.

Chef Riccardo De Pra

Chef Riccardo De Pra

«L’erborinato Edelblu Bergader - ammette chef Riccardo De Pra - trova nella zucchina un alleato perfetto: la sua dolcezza naturale bilancia la sapidità del formaggio. Da anni, poi, coltivo la mia passione per il vino producendolo direttamente nelle mie montagne dell’Alpago, nel bellunese. Per questo piatto penso che un vino spumante Selva, che produco in una vigna in mezzo a un bosco da uve pinot grigio e quindi vagamente rosato, completi l’esperienza. Con la sua caratteristica secca amplifica i profumi del piatto».

Il vino spumante Selva, prodotto direttamente dal chef Riccardo De Pra sulle montagne bellunesi

Il vino spumante Selva, prodotto direttamente dal chef Riccardo De Pra sulle montagne bellunesi

Il risultato è un piatto contemporaneo, sfizioso e versatile, capace di raccontare una nuova idea di cucina italiana: leggera ma ricca di gusto, semplice negli ingredienti ma raffinata nell’insieme.

Una proposta che dimostra come tradizione centenaria e attenzione ai consumi e ai trend contemporanei possano convivere armoniosamente, portando in tavola tutto il carattere distintivo degli erborinati Bergader.