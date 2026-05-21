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giovedì 21 maggio 2026  | aggiornato alle 20:28 | 119357 articoli pubblicati

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Senza glutine

Pane, pizza e dolci senza glutine: il Mix Ar.pa Lieviti punta sulla versatilità

Il Mix di farine senza glutine di Ar.pa Lieviti unisce praticità, versatilità e qualità nutrizionale. Ideale per ricette dolci e salate, è pensato per uso domestico e professionale con un pack sostenibile e richiudibile

di Redazione Italia a Tavola
 
21 maggio 2026 | 19:14

Pane, pizza e dolci senza glutine: il Mix Ar.pa Lieviti punta sulla versatilità

Il Mix di farine senza glutine di Ar.pa Lieviti unisce praticità, versatilità e qualità nutrizionale. Ideale per ricette dolci e salate, è pensato per uso domestico e professionale con un pack sostenibile e richiudibile

di Redazione Italia a Tavola
21 maggio 2026 | 19:14
 

Il Mix di farine senza glutine di Ar.pa Lieviti si propone come una soluzione pratica e versatile per chi segue una dieta gluten free o desidera ampliare le possibilità di una cucina inclusiva. Studiato per garantire performance elevate, il prodotto è adatto sia all’ambito domestico sia a quello professionale, rispondendo alle esigenze di consumatori e operatori della ristorazione alla ricerca di ingredienti affidabili e semplici da utilizzare.

Pane, pizza e dolci senza glutine: il Mix Ar.pa Lieviti punta sulla versatilità

Mix di farine senza glutine di Ar.pa Lieviti

La miscela è pensata per offrire risultati equilibrati in numerose preparazioni: dalla pasta brisée ai biscotti, dai pancake alla pasta fresca, fino a pane, pizza, focacce e torte. La facilità di utilizzo consente di ottenere impasti lavorabili senza rinunciare a gusto, consistenza e resa finale. La formulazione permette inoltre di adattarsi facilmente a differenti lavorazioni, garantendo praticità e continuità nelle preparazioni quotidiane.

Farine gluten free ricche di fibre e ingredienti selezionati

Dal punto di vista nutrizionale, il Mix contiene farina di lenticchie, amido di mais e una percentuale significativa di farina di teff rosso integrale, naturalmente ricca di fibre, calcio, ferro, vitamine e amminoacidi. La presenza di psyllium e inulina contribuisce inoltre al benessere intestinale e, all’interno di uno stile di vita equilibrato, può favorire la riduzione dell’assorbimento del colesterolo. La combinazione degli ingredienti è studiata per offrire un profilo nutrizionale bilanciato senza compromettere la qualità degli impasti.

Pane, pizza e dolci senza glutine: il Mix Ar.pa Lieviti punta sulla versatilità

Il Mix contiene farina di lenticchie, amido di mais e farina di teff rosso integrale

Il prodotto viene proposto in confezione da 1 kg al prezzo indicativo di 12,50 euro. Il pack in metallo leggero e riciclabile è dotato di apertura “easy peel” e tappo richiudibile “salva aroma”, studiato per preservare le caratteristiche organolettiche del Mix e ridurre l’impatto ambientale. Il formato compatto facilita inoltre la conservazione in cucina, mantenendo il prodotto pratico da utilizzare anche dopo l’apertura.

Ar.Pa Lieviti
Via Emilia 268 40064 Ozzano dell'Emilia (Bo)
Tel +39 051 799392

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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