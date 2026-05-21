Pane, pizza e dolci senza glutine: il Mix Ar.pa Lieviti punta sulla versatilità

Il Mix di farine senza glutine di Ar.pa Lieviti si propone come una soluzione pratica e versatile per chi segue una dieta gluten free o desidera ampliare le possibilità di una cucina inclusiva. Studiato per garantire performance elevate, il prodotto è adatto sia all’ambito domestico sia a quello professionale, rispondendo alle esigenze di consumatori e operatori della ristorazione alla ricerca di ingredienti affidabili e semplici da utilizzare.

Mix di farine senza glutine di Ar.pa Lieviti

La miscela è pensata per offrire risultati equilibrati in numerose preparazioni: dalla pasta brisée ai biscotti, dai pancake alla pasta fresca, fino a pane, pizza, focacce e torte. La facilità di utilizzo consente di ottenere impasti lavorabili senza rinunciare a gusto, consistenza e resa finale. La formulazione permette inoltre di adattarsi facilmente a differenti lavorazioni, garantendo praticità e continuità nelle preparazioni quotidiane.

Farine gluten free ricche di fibre e ingredienti selezionati

Dal punto di vista nutrizionale, il Mix contiene farina di lenticchie, amido di mais e una percentuale significativa di farina di teff rosso integrale, naturalmente ricca di fibre, calcio, ferro, vitamine e amminoacidi. La presenza di psyllium e inulina contribuisce inoltre al benessere intestinale e, all’interno di uno stile di vita equilibrato, può favorire la riduzione dell’assorbimento del colesterolo. La combinazione degli ingredienti è studiata per offrire un profilo nutrizionale bilanciato senza compromettere la qualità degli impasti.

Il Mix contiene farina di lenticchie, amido di mais e farina di teff rosso integrale

Il prodotto viene proposto in confezione da 1 kg al prezzo indicativo di 12,50 euro. Il pack in metallo leggero e riciclabile è dotato di apertura “easy peel” e tappo richiudibile “salva aroma”, studiato per preservare le caratteristiche organolettiche del Mix e ridurre l’impatto ambientale. Il formato compatto facilita inoltre la conservazione in cucina, mantenendo il prodotto pratico da utilizzare anche dopo l’apertura.