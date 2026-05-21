Troppo Pinsa, il mix Lesaffre per una pinsa croccante e leggera

La pinsa romana continua a consolidare la propria presenza nel panorama della ristorazione grazie a una combinazione di leggerezza, croccantezza e versatilità. Per rispondere alle esigenze dei professionisti del settore, Lesaffre Italia amplia la gamma Inventis con Troppo Pinsa, un mix studiato per ottenere impasti dall’elevata e costante qualità e dalla lavorazione semplificata.

Lesaffre lancia Troppo Pinsa della gamma Inventis, un mix studiato per ottenere impasti dall’elevata e costante qualità

Sempre più richiesta nei locali italiani e internazionali, la pinsa si distingue per la caratteristica forma ovale, l’elevata idratazione dell’impasto e la lunga lievitazione, elementi che contribuiscono a renderla particolarmente soffice all’interno e croccante all’esterno. Con Troppo Pinsa, il risultato finale valorizza proprio queste peculiarità, offrendo una base ideale per numerose interpretazioni gastronomiche.

Ingredienti selezionati per una pinsa ad alta digeribilità

Alla base del nuovo mix sviluppato da Lesaffre Italia ci sono ingredienti attentamente selezionati, pensati per garantire prestazioni costanti e una resa ottimale. La formulazione comprende farina di soia, farina di riso, lievito disattivato e lievito madre essiccato, componenti che contribuiscono a migliorare struttura, fragranza e digeribilità del prodotto finale. Il lievito madre essiccato rappresenta uno degli elementi distintivi del mix, grazie alla capacità di conferire alla pinsa un profilo aromatico intenso e un gusto autentico. La combinazione tra materie prime e processo di lavorazione permette di ottenere una pinsa con alveolatura ben sviluppata, consistenza equilibrata e una piacevole croccantezza superficiale.

Mix professionale pratico e performante per il food service

Uno degli aspetti più apprezzati di Troppo Pinsa riguarda la semplicità di utilizzo. Il mix è stato progettato per ottimizzare il lavoro di panificatori, pizzaioli e operatori del settore horeca, riducendo i tempi di preparazione senza compromettere la qualità finale.Per realizzare l’impasto è sufficiente aggiungere acqua e lievito fresco, ottenendo così una lavorazione pratica e facilmente replicabile, che si può vedere a questo link.

Troppo Pinsa di Lesaffre nel sacco riciclabile da 15 kg

Questo consente di mantenere standard elevati anche in contesti produttivi intensivi, garantendo uniformità nel risultato. Disponibile nei nuovi sacchi riciclabili da 15 kg e con una shelf life di 12 mesi, Troppo Pinsa si propone come soluzione funzionale per le attività professionali che puntano su affidabilità, gestione ottimizzata delle scorte e continuità produttiva.

Lesaffre & Me: supporto digitale per la panificazione artigianale

L’esperienza di utilizzo del prodotto viene affiancata dagli strumenti digitali sviluppati da Lesaffre Italia attraverso l’applicazione Lesaffre & Me, dedicata al mondo della panificazione artigianale. La piattaforma raccoglie cataloghi prodotti, ricette, video tutorial, contenuti formativi e aggiornamenti di settore in un unico ambiente digitale.

Tra le funzionalità disponibili figura anche Dr. Bread 2.0, il supporto tecnico basato sull’intelligenza artificiale che offre risposte rapide alle problematiche quotidiane legate alla produzione. A completare il servizio è presente anche il Programma Fedeltà dedicato ai professionisti del comparto.

Come preparare una pinsa classica con Troppo Pinsa

Per ottenere una pinsa romana croccante e leggera, il mix Troppo Pinsa va utilizzato con un’idratazione compresa tra il 75% e l’80%, aggiungendo lievito fresco L’hirondelle 1895 e una piccola quantità di olio extravergine di oliva. Non è necessario aggiungere sale, poiché già presente nella miscela. L’impasto richiede una prima lavorazione lenta di circa dieci minuti, seguita da una seconda fase più sostenuta con l’inserimento graduale della restante acqua.

Il mix Troppo Pinsa è perfetto per ottenere una pinsa romana croccante e leggera

Dopo un’ora di puntatura, si procede alla divisione in pezzi da circa 500 grammi e alla formatura allungata tipica della pinsa. La lievitazione dura circa due ore e mezza, con la possibilità di conservare l’impasto a 4°C fino a 48 ore. La cottura avviene a 245°C per circa 14 minuti, ottenendo una base fragrante, soffice e pronta per essere completata con farciture dolci o salate secondo le esigenze del locale o della clientela.