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Il tè freddo naturale prende spazio in cucina: tecniche e idee per prepararlo in casa

Nella cucina di Sonia Peronaci, il tea master Albino Ferri racconta come preparare tè e infusioni fredde in casa. Dall’estrazione a freddo alla frutta fresca in infusione, idee semplici per l’estate

di Redazione Italia a Tavola
 
23 maggio 2026 | 14:06

Il tè freddo naturale prende spazio in cucina: tecniche e idee per prepararlo in casa

Nella cucina di Sonia Peronaci, il tea master Albino Ferri racconta come preparare tè e infusioni fredde in casa. Dall’estrazione a freddo alla frutta fresca in infusione, idee semplici per l’estate

di Redazione Italia a Tavola
23 maggio 2026 | 14:06
 

Indice

D’estate il tè non va in vacanza, si reinventa». Parte da qui il racconto del Tea Master Albino Ferri nella cucina di Sonia Peronaci ( cuoca, conduttrice televisiva e blogger), durante una conversazione dedicata alle preparazioni fresche da portare in tavola nei mesi più caldi. L’occasione è quella di ragionare su un tema che spesso resta legato all’inverno e alle bevande calde. Peronaci lo sottolinea subito con tono informale: «Stiamo parlando di fresco e tu mi proponi sempre bevande calde». Da qui prende forma il confronto con Ferri, che prova invece a spostare il punto di vista sul tè estivo e sulle sue possibilità domestiche. «Il tè freddo si può fare davvero, partendo direttamente dalle foglie», spiega Ferri. Non soltanto preparazioni industriali o bevande già zuccherate, dunque, ma infusioni casalinghe ottenute con tempi e temperature differenti rispetto alla preparazione tradizionale.

Il tè freddo naturale prende spazio in cucina: tecniche e idee per prepararlo in casa

Il Tea Master Albino Ferri con Sonia Peronaci

L’estrazione a freddo e le infusioni leggere

Secondo Ferri, uno dei sistemi più interessanti resta quello dell’estrazione a freddo in frigorifero. Le foglie vengono lasciate in acqua fredda per diverse ore, abbassando la temperatura e allungando il tempo di infusione. «Il risultato è più delicato, più pulito e senza amarezza», racconta il tea master. Accanto a questa tecnica, Ferri suggerisce anche una soluzione più veloce, pensata per chi ha poco tempo: preparare una miscela più concentrata da diluire poi con ghiaccio. «In pochi minuti si ottiene comunque una bevanda equilibrata», osserva.

Nel dialogo con Sonia Peronaci emerge poi il tema delle tisane fredde e degli infusi alla frutta. Se le preparazioni erbacee e balsamiche rimandano maggiormente al periodo invernale, Ferri nota come durante l’estate trovino spazio soprattutto le infusioni a base di frutta rossa, frutta bianca e ingredienti esotici. «Stanno funzionando molto bene le infusioni alla frutta esotica, perché hanno profumi più adatti alla stagione estiva», spiega.

Frutta fresca e miscele: il tè diventa più versatile

La conversazione si sposta infine sulle miscele e sugli abbinamenti possibili tra tè e frutta fresca. Alla domanda di Sonia Peronaci sul fatto di poter “mischiare tè e frutta insieme”, Ferri risponde parlando di blend e di costruzione aromatica. «Sono vere e proprie miscele», chiarisce il tea master, aggiungendo poi quello che definisce il suo suggerimento preferito: inserire direttamente della frutta fresca nell’infusione. «Provatelo e non tornerete indietro», dice Ferri riferendosi a pesche, agrumi o piccoli frutti lasciati in infusione insieme al tè.

Scopri tutto sul tè

Il filo conduttore resta la semplicità. Preparazioni accessibili, realizzabili anche in casa e senza passaggi complessi. «Tutto naturale, tutto semplice, tutto da provare», conclude Ferri.

Per maggiori informazioni: Accademia Ferri dal 1905

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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