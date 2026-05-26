Il caffè diventa esperienza: il nuovo spazio Essse apre nel centro di Bologna

Uno spazio storico della città che cambia volto mantenendo intatta la propria identità. Con il restyling dello store di Via Galliera 18/B, nel centro di Bologna, Essse Caffè inaugura una nuova fase del proprio percorso, trasformando uno dei luoghi simbolo del brand in un hub dedicato alla cultura del caffè, alla scoperta sensoriale e alla condivisione con il pubblico. L’apertura ufficiale al pubblico è avvenuta lo scorso 23 maggio, con un programma di attività dedicate all’universo dell’espresso italiano, degustazioni guidate ed esperienze immersive.

Francesco Segafredo, fondatore di Essse Caffè, alla presentazione del nuovo spazio di via Galliera a Bologna

Il progetto rappresenta un’evoluzione importante per uno spazio profondamente radicato nel tessuto urbano bolognese, oggi reinterpretato come luogo di incontro, formazione e divulgazione. Promossa dalla famiglia Segafredo, l’iniziativa rafforza il legame storico tra Essse Caffè e la città di Bologna, valorizzando il caffè come elemento culturale e identitario.

Cultura del caffè ed esperienze immersive nel nuovo spazio Essse Caffè

Il nuovo concept di Via Galliera nasce con l’obiettivo di rendere accessibile la conoscenza dell’espresso attraverso percorsi esperienziali e attività aperte al pubblico. Lo spazio ospiterà corsi, workshop e laboratori dedicati al mondo del caffè, trasformandosi in un ambiente dinamico pensato per appassionati, professionisti e curiosi. Tra gli elementi centrali del restyling emerge il Tavolo degli Aromi, un percorso immersivo ideato per accompagnare i visitatori nella scoperta delle note aromatiche del caffè e delle sue materie prime. L’esperienza multisensoriale permette di approfondire profumi, caratteristiche e sfumature che definiscono il profilo di una miscela espresso.

Il nuovo spazio di Essse Caffè ospiterà corsi, workshop e laboratori dedicati al mondo del caffè

Accanto a questo trova spazio anche un percorso espositivo permanente visitabile durante gli orari di apertura dello store. Installazioni, pannelli e contenuti dedicati raccontano il processo di torrefazione, l’evoluzione dell’azienda e la storia della famiglia Segafredo, offrendo una panoramica completa sull’universo del caffè di qualità.

Uno spazio aperto alla città tra formazione, socialità e degustazioni

Il nuovo store si propone inoltre come luogo aperto alle energie culturali della città, capace di ospitare eventi, incontri e iniziative trasversali. La volontà è quella di creare uno spazio in dialogo con il territorio e con la quotidianità di Bologna, consolidando il ruolo di Via Galliera come punto di riferimento per cultura, formazione e socialità.

Allo spazio di via Galliera la possibilità di scoprire le pregiate miscele di Essse Caffè

Fondata nel 1979 da Francesco Segafredo insieme alle sorelle Chiara Segafredo e Cristina Segafredo, Essse Caffè è oggi una delle aziende italiane più riconosciute nel settore dell’espresso di qualità. Le tre “S” del marchio - Scienza, Sapienza e Specializzazione - rappresentano ancora oggi i principi guida dell’azienda, orientata verso ricerca, formazione e attenzione alla qualità lungo tutta la filiera. Con una presenza in oltre 60 Paesi e un fatturato di 52,5 milioni di euro nel 2025, in crescita del 16,5% rispetto all’anno precedente, l’azienda ha sviluppato un modello che integra esperienza familiare, tecnologia e responsabilità sociale.

Dal Sistema Espresso proprietario alla formazione professionale de “La Classe di Essse”, fino ai progetti dedicati al territorio, il brand continua a consolidare la propria identità nel panorama del caffè italiano. Il nuovo spazio di Via Galliera rappresenta così la sintesi concreta di questa visione: un luogo dove il caffè supera il semplice momento del consumo e diventa esperienza culturale, racconto e occasione di incontro.