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martedì 26 maggio 2026  | aggiornato alle 17:36 | 119439 articoli pubblicati

Brodetto Fest
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Brodetto Fest

80° anniversario

I tre dolci firmati da tre giovani talenti Ampi per la Festa della Repubblica

In occasione dell’80° anniversario del 2 giugno, Giulia Sechi, Michele Di Leva e Chiara Pieraccioni hanno reintepretato degli ingredienti simbolo del Paese con “Babbanella”, “Estate italiana” e “Cara Italia”

di Redazione Italia a Tavola
 
26 maggio 2026 | 15:16

I tre dolci firmati da tre giovani talenti Ampi per la Festa della Repubblica

In occasione dell’80° anniversario del 2 giugno, Giulia Sechi, Michele Di Leva e Chiara Pieraccioni hanno reintepretato degli ingredienti simbolo del Paese con “Babbanella”, “Estate italiana” e “Cara Italia”

di Redazione Italia a Tavola
26 maggio 2026 | 15:16
 

Indice

In occasione dell’80° anniversario della Festa della Repubblica, in programma il prossimo 2 giugno, tre talenti di Ampi (Accademia maestri pasticceri italiani) Giovani hanno ideato altrettanti dessert ispirati al Tricolore e ai sapori simbolo dell’estate italiana. Le creazioni portano la firma di Giulia SechiMichele Di Leva e Chiara Pieraccioni e nascono come omaggio alla cucina italiana, riconosciuta recentemente dall’Unesco come Patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Verde basilico, bianco limone e mozzarella, rosso pomodoro e fragole diventano così gli elementi centrali di tre proposte che reinterpretano alcuni riferimenti della tradizione gastronomica nazionale attraverso il linguaggio della pasticceria contemporanea.

I tre dolci firmati da tre giovani talenti Ampi per la Festa della Repubblica

Il prossimo 2 giugno si festeggerà l’80° anniversario della Festa della Repubblica

“Babbanella”, il ricordo dell’estate firmato da Giulia Sechi

I tre dolci firmati da tre giovani talenti Ampi per la Festa della Repubblica

“Babbanella”, il dolce di Giulia Sechi

Tra le creazioni presentate c’è “Babbanella”, il dolce realizzato da Giulia Sechi e ispirato a una domenica d’agosto sulla costa dell’Asinara. La proposta unisce la tradizione del babà a suggestioni che richiamano la panzanella estiva. Nello specifico, il dessert è composto da un babà con bagna al pomodoro e verdure in sciroppo, preparate con julienne di olive verdi in salamoia, pomodorini rossi e brunoise di sedano. A completare il piatto ci sono piccole mozzarelle di latte di bufala e un gel di limoni.

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Michele Di Leva e la sua “Estate italiana”

I tre dolci firmati da tre giovani talenti Ampi per la Festa della Repubblica

“Estate italiana”, il dessert di Michele Di Leva

Il richiamo ai colori della bandiera italiana è al centro anche di “Estate italiana”, il dessert ideato da Michele Di Leva. La preparazione ruota attorno a un babà bagnato al limoncello, accompagnato da sfere di cremoso alle fragole, namelaka allo sfusato amalfitano e bavarese al basilico. La composizione è completata da un sorbetto al basilico e da una spuma di limone. Accanto al dessert trova spazio una reinterpretazione della pizza Margherita: una finta pizza composta da bisquit al basilico, confettura di fragole e salsa allo sfusato amalfitano.

“Cara Italia”, la tartelletta di Chiara Pieraccioni

I tre dolci firmati da tre giovani talenti Ampi per la Festa della Repubblica

“Cara Italia”, la proposta di Chiara Pieraccioni

“Last but not least”, ultima ma non meno importante, “Cara Italia”, la proposta firmata da Chiara Pieraccioni. Si tratta di una tartelletta che combina alcuni ingredienti simbolo della cucina italiana attraverso una struttura composta da più elementi. La base è una frolla al pomodoro che accoglie un frangipane alle olive e limone. Il dolce prosegue con una crema al mascarpone, una gelatina di fragola e una chantilly al basilico, costruendo un insieme di sapori che richiama i colori del Tricolore.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Festa della Repubblica ampi pasticceria 2 giugnoGiulia Sechi Michele Di Leva Chiara Pieraccioni
 
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