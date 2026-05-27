Filiera corta e selezione: nel Milanese arriva il “Mercato del Pesce” per l'Horeca

Longino & Cardenal amplia la propria presenza nel settore dell’alta ristorazione con l’apertura de “Il Mercato del Pesce”, nuovo laboratorio dedicato alla lavorazione del pesce fresco all’interno della sede di Pogliano Milanese (Mi). L’iniziativa rappresenta un passaggio strategico per l’azienda, da anni punto di riferimento nella ricerca, selezione e distribuzione di materie prime rare e pregiate per il comparto horeca nazionale e internazionale.

Longino & Cardenal ha aperto il nuovo Mercato del Pesce, un laboratorio che punta ad essere un riferimento per l'Horeca

Il nuovo spazio produttivo consente di rafforzare l’offerta dedicata ai prodotti ittici, introducendo un modello operativo basato su una filiera controllata, più diretta e orientata alla qualità. L’obiettivo è garantire standard elevati lungo tutte le fasi del processo, dall’approvvigionamento fino alla distribuzione finale.

Filiera corta e controllo diretto del pescato fresco

Con “Il Mercato del Pesce”, Longino & Cardenal può acquistare direttamente il pescato proveniente dai porti italiani, dai pescherecci del Mediterraneo e da selezionate realtà internazionali specializzate nella pesca. Il prodotto viene successivamente lavorato all’interno del nuovo laboratorio, dove viene porzionato, preparato e confezionato prima della distribuzione. Questo approccio permette di mantenere una filiera corta, riducendo i passaggi intermedi e migliorando il controllo sulla qualità delle materie prime.

Il pesce viene lavorato all’interno del nuovo laboratorio, dove viene porzionato e confezionato per la distribuzione

La gestione interna della lavorazione consente inoltre una maggiore rapidità operativa, con vantaggi concreti in termini di efficienza, conservazione del prodotto e sostenibilità della catena distributiva. La nuova struttura nasce in continuità con la filosofia aziendale che ha sempre caratterizzato Longino & Cardenal: valorizzare materie prime selezionate attraverso processi accurati e un monitoraggio costante lungo tutta la filiera produttiva.

Nuove referenze ittiche per alta ristorazione e retail specializzato

L’apertura del laboratorio amplia in modo significativo il catalogo dedicato al pescato selvaggio. Accanto alle referenze già presenti, entrano nuove specie ittiche destinate alle cucine professionali e al retail specializzato. Tra i prodotti disponibili figurano sardine, triglie, rana pescatrice, branzini, pesce San Pietro, calamari, seppie, totani e polpi, oltre ad altre varietà selezionate. Il laboratorio permette di fornire il prodotto sia intero sia già lavorato, sfilettato o porzionato secondo le esigenze operative delle cucine professionali.

Il laboratorio permette di fornire il pesce sia intero che già lavorato secondo le esigenze delle cucine professionali

Questa modalità consente di ottimizzare tempi di preparazione, gestione del servizio e utilizzo del prodotto, offrendo ai professionisti della ristorazione una soluzione più flessibile e funzionale. L’offerta è disponibile sia attraverso i canali B2B dell’azienda sia tramite lo shop online dedicato ai consumatori finali.

Distribuzione internazionale e sviluppo del comparto ittico

Il progetto apre nuove prospettive di crescita anche sui mercati internazionali, consolidando il ruolo di Longino & Cardenal nella distribuzione di prodotti destinati all’alta ristorazione. La lavorazione interna del pesce fresco rappresenta infatti un elemento distintivo in grado di rafforzare la competitività dell’azienda in un segmento sempre più orientato verso qualità, tracciabilità e sostenibilità. La possibilità di seguire direttamente ogni fase del processo permette inoltre di garantire maggiore trasparenza lungo tutta la catena distributiva, elemento oggi sempre più richiesto da chef, operatori professionali e consumatori.

Riccardo Uleri, amministratore delegato di Longino & Cardenal

Riccardo Uleri, amministratore delegato Longino & Cardenal commenta così: «Con Il Mercato del Pesce ampliamo in modo naturale il nostro catalogo. Per noi non è solo un’estensione dell’offerta, ma un’evoluzione coerente con il lavoro che portiamo avanti da anni nella selezione di materie prime di alta qualità. Oggi possiamo applicare questo approccio anche al pescato fresco, mantenendo il controllo diretto su ogni fase della filiera e offrendo ai nostri clienti un servizio ancora più completo, efficiente e trasparente».

Longino & Cardenal rafforza il ruolo nel settore horeca

Con il lancio de “Il Mercato del Pesce”, Longino & Cardenal consolida il proprio posizionamento nel settore horeca italiano e internazionale. Il nuovo laboratorio di Pogliano Milanese rappresenta un investimento mirato a rafforzare la qualità del servizio, la selezione del pescato e la gestione diretta della filiera.

L’iniziativa conferma la volontà dell’azienda di ampliare l’offerta mantenendo elevati standard qualitativi e una forte attenzione alla valorizzazione delle materie prime, elementi che continuano a distinguere Longino & Cardenal nel panorama della distribuzione alimentare di fascia alta.