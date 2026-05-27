Perché gli chef stanno cambiando olio: la strategia di Zucchi per la ristorazione

La linea Zucchi Professional rappresenta uno dei pilastri dell’offerta dedicata al canale Horeca, con oli di semi e blend di oli extra vergine d’oliva studiati per garantire costanza di performance, praticità e resa in cucina. Formati professionali e soluzioni tecniche rispondono alle esigenze di ristoranti, pasticcerie e hotellerie, con particolare attenzione alla gestione dei costi operativi e alla continuità dei processi. Come sottolinea Giorgio Belfiore, direttore commerciale Italia di Oleificio Zucchi: «Non ci siamo fermati ai distributori o alle catene, ma siamo arrivati a parlare con gli chef. È lì che emergono i bisogni reali. Il nostro obiettivo è consolidare e incrementare la presenza sul mercato internazionale». Un posizionamento che riflette una strategia orientata ai mercati esteri e al rafforzamento del brand nel segmento professionale.

Il sistema di stoccaggio a temperatura controllata garantisce qualità e stabilità dell’olio extravergine

Il sistema di stoccaggio a temperatura controllata garantisce qualità e stabilità dell’olio extravergine

Frittura professionale: il ruolo di Zucchi Fritturista

Tra le soluzioni dedicate alla cucina professionale spicca Zucchi Fritturista, un olio di semi di girasole altoleico sviluppato per garantire alte performance in frittura. La formulazione è studiata per garantire maggiore resistenza all’ossidazione e incrementare i cicli di frittura fino al 25% rispetto agli oli di girasole standard, migliorando efficienza e continuità operativa in cucina e riducendo gli odori di frittura del 50%. Un prodotto che risponde alle esigenze concrete degli operatori, con attenzione alla resa e alla gestione dei costi in ambito professionale.

Retail e consumo domestico: Zucchi Fritto Libero! e nuova identità di gamma

Nel segmento retail, Oleificio Zucchi rafforza la propria presenza con una nuova identità visiva della gamma e con prodotti pensati per il consumo domestico. Tra questi Zucchi Fritto Libero!, formulato per ridurre gli odori in frittura del 50% rispetto agli oli di girasole standard (valore supportato da evidenze scientifiche) e migliorare l’esperienza in cucina quotidiana. Altresì, la linea retail si presenta oggi con una gamma rinnovata di oli extravergine di oliva, che rappresentano il cuore dell’identità del brand e ne rafforzano il posizionamento su trasparenza, sostenibilità ed eccellenza del Made in Italy. All’interno dell’offerta, accanto agli oli più classici, spicca l’Extravergine 100% Italiano Sostenibile Zucchi, espressione del nuovo percorso qualitativo del brand.

Fritto Libero, olio per frittura domestica con riduzione degli odori e alta resa in cucina

Fritto Libero, olio per frittura domestica con riduzione degli odori e alta resa in cucina

Completano la gamma gli oli di semi convenzionali e 100% italiani tracciati, insieme a una linea di aceti, in un portafoglio ampio e coerente che valorizza la chiarezza dell’origine e la leggibilità del prodotto, facilitando le scelte del consumatore finale.

Tracciabilità totale e controllo della filiera

Uno degli elementi distintivi del modello aziendale di Oleificio Zucchi è la gestione strutturata e integrata della filiera, orientata alla trasparenza e al controllo continuo della qualità. Nel 2025 il laboratorio interno ha effettuato oltre 42.000 analisi su materie prime e prodotti finiti, a supporto della conformità agli standard di sicurezza alimentare e qualitativi lungo tutte le fasi del processo. La tracciabilità rappresenta un elemento centrale del sistema di gestione e si basa su strumenti digitali avanzati che consentono di ricostruire il percorso del prodotto lungo la filiera. Attraverso il progetto Filiera 4.0 e il Portale 4.0, vengono raccolte e integrate informazioni relative a origine delle materie prime, lavorazioni e logistica, garantendo un elevato livello di monitoraggio e controllo. Il modello è supportato da sistemi di gestione e certificazioni volontarie riconosciute a livello internazionale. In particolare, la norma ISO 22005 è applicata a specifiche filiere e ambiti produttivi e non si estende necessariamente all’intera gamma dei prodotti.

Giorgio Belfiore, direttore commerciale Italia

Giorgio Belfiore, direttore commerciale Italia

Parallelamente, la selezione e il monitoraggio dei fornitori avvengono secondo criteri strutturati che includono requisiti di sicurezza alimentare, aspetti ambientali e responsabilità sociale. Nel loro complesso, tali strumenti e processi contribuiscono a garantire elevati livelli di sicurezza, qualità e affidabilità per i consumatori, anche nei casi in cui i singoli prodotti o linee non siano coperti da schemi certificati specifici di tracciabilità. La combinazione di sistemi informativi, controlli analitici e gestione qualificata della filiera consente a Oleificio Zucchi di assicurare coerenza qualitativa e controllo lungo l’intera catena del valore.

Degustazione e cucina d’autore con lo chef Paolo Gori

All’interno dello spazio aziendale è prevista un’area cucina dedicata alla degustazione, curata dallo chef Paolo Gori della storica trattoria “Da Burde” di Firenze. Le preparazioni evidenziano la versatilità degli oli Zucchi in contesti gastronomici differenti, dimostrando come la scelta dell’olio incida direttamente su equilibrio e resa del piatto. Un momento di confronto diretto tra prodotto e utilizzo reale, rivolto a professionisti e operatori del settore.

Strategia industriale e crescita sui mercati

Negli ultimi anni, l’azienda ha registrato una crescita significativa, sostenuta da nuovi prodotti e dall’espansione nei canali professionali e retail. «Negli ultimi tre anni abbiamo avuto una crescita controcorrente rispetto al mercato. L’innovazione è stata la leva principale. È proprio l’innovazione fatta bene che garantisce sviluppo futuro», sottolinea Belfiore. Il sistema produttivo include una delle principali infrastrutture italiane dedicate allo stoccaggio dell’olio extra vergine a temperatura controllata, con circa 6.000 tonnellate di capacità. «L’obiettivo è mantenere la massima stabilità del prodotto fino al confezionamento, garantendo qualità costante al consumatore finale», continua Belfiore. Il modello industriale integra anche soluzioni energetiche avanzate come cogenerazione, autoproduzione e recupero degli scarti, oltre alla riduzione della logistica su gomma.

La sostenibilità nel modello Oleificio Zucchi si traduce in un approccio concreto lungo tutta la filiera

La sostenibilità nel modello Oleificio Zucchi si traduce in un approccio concreto lungo tutta la filiera

Oli Zucchi tra cucina professionale e nuovi consumi

La strategia dell’azienda conferma una direzione chiara: rafforzare il dialogo con la ristorazione e al tempo stesso consolidare la presenza nel consumo domestico. Il canale della ristorazione collettiva, per esempio, rappresenta un’area osservata con attenzione. «È un mercato molto competitivo, dove spesso è difficile far passare il concetto di qualità. Non è una priorità immediata, ma resta un canale che stiamo osservando e che potremo sviluppare in futuro», conclude Belfiore. L’attenzione alla qualità costante, alla resa in cucina e alla trasparenza della filiera rappresenta il filo conduttore di una gamma sempre più articolata e orientata alle esigenze del mercato contemporaneo.