Il senza glutine diventa fresco: cresce il mercato dei piatti pronti refrigerati

De Angelis Food si consolida nel settore senza glutine con una linea di piatti pronti freschi studiata per offrire praticità, sicurezza e qualità gastronomica. L’iniziativa si inserisce in un ambito ancora poco esplorato nel free from, quello dei prodotti freschi refrigerati (0-4°C), ma in forte crescita grazie alla proposta di soluzioni affidabili e dal sapore autentico.
La gamma include alcune tra le ricette più iconiche della cucina italiana, come lasagne alla bolognese, cannelloni ricotta e spinaci, fusilli con pomodoro e piselli e farfalle alla boscaiola. Piatti pronti in pochi minuti, realizzati con ingredienti selezionati per garantire un’esperienza sensoriale completa, molto vicina a quella domestica, con l’obiettivo di proporre prodotti che uniscano qualità, servizio e semplicità d’uso anche nel fuori casa.
Piatti pronti senza glutine: la sfida tra gusto, sicurezza e qualità sensoriale
Una delle principali sfide è stata trovare il giusto equilibrio tra sicurezza e resa organolettica. L’azienda ha ripensato le ricette partendo dall’esperienza del consumatore, selezionando materie prime e ingredienti funzionali capaci di garantire cremosità, texture e sapore, andando oltre la semplice eliminazione del glutine, rispondendo sia alle esigenze di chi ha restrizioni alimentari che a un pubblico più ampio, sempre più orientato verso soluzioni di qualità.
Il mercato evidenzia infatti una crescente approvazione anche da parte dei consumatori non celiaci, favorito dal miglioramento della qualità sensoriale. La linea si propone quindi come una soluzione versatile, adatta sia alla ristorazione, per ridurre il rischio di contaminazioni, sia all’ambito domestico, dove sempre più famiglie scelgono di condividere gli stessi piatti senza glutine, trasformando un’esigenza in un’opportunità di inclusione e convivialità.
Alla luce dei risultati raggiunti, l’azienda prevede di ampliare ulteriormente la gamma e di rafforzare il proprio impegno in tema di sostenibilità, intervenendo su materie prime, processi e packaging, coniugando innovazione e responsabilità in modo concreto.
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