Il senza glutine diventa fresco: cresce il mercato dei piatti pronti refrigerati

De Angelis Food si consolida nel settore senza glutine con una linea di piatti pronti freschi studiata per offrire praticità, sicurezza e qualità gastronomica. L’iniziativa si inserisce in un ambito ancora poco esplorato nel free from, quello dei prodotti freschi refrigerati (0-4°C), ma in forte crescita grazie alla proposta di soluzioni affidabili e dal sapore autentico.

Lasagne alla Bolognese gluten free di De Angelis

Lasagne alla Bolognese gluten free di De Angelis

La gamma include alcune tra le ricette più iconiche della cucina italiana, come lasagne alla bolognese, cannelloni ricotta e spinaci, fusilli con pomodoro e piselli e farfalle alla boscaiola. Piatti pronti in pochi minuti, realizzati con ingredienti selezionati per garantire un’esperienza sensoriale completa, molto vicina a quella domestica, con l’obiettivo di proporre prodotti che uniscano qualità, servizio e semplicità d’uso anche nel fuori casa.

Piatti pronti senza glutine: la sfida tra gusto, sicurezza e qualità sensoriale

Una delle principali sfide è stata trovare il giusto equilibrio tra sicurezza e resa organolettica. L’azienda ha ripensato le ricette partendo dall’esperienza del consumatore, selezionando materie prime e ingredienti funzionali capaci di garantire cremosità, texture e sapore, andando oltre la semplice eliminazione del glutine, rispondendo sia alle esigenze di chi ha restrizioni alimentari che a un pubblico più ampio, sempre più orientato verso soluzioni di qualità.

Fusilli pomodoro e piselli monoporzione di De Angelis

Fusilli pomodoro e piselli monoporzione di De Angelis

Il mercato evidenzia infatti una crescente approvazione anche da parte dei consumatori non celiaci, favorito dal miglioramento della qualità sensoriale. La linea si propone quindi come una soluzione versatile, adatta sia alla ristorazione, per ridurre il rischio di contaminazioni, sia all’ambito domestico, dove sempre più famiglie scelgono di condividere gli stessi piatti senza glutine, trasformando un’esigenza in un’opportunità di inclusione e convivialità.

Le Farfalle alla boscaiola di De Angelis

Le Farfalle alla boscaiola di De Angelis

Alla luce dei risultati raggiunti, l’azienda prevede di ampliare ulteriormente la gamma e di rafforzare il proprio impegno in tema di sostenibilità, intervenendo su materie prime, processi e packaging, coniugando innovazione e responsabilità in modo concreto.