Tempi stretti in cucina? Le verdure grigliate che semplificano il servizio

Ottenere una grigliatura uniforme e ben calibrata richiede tempo, attenzione e continuità. Per agevolare il lavoro dei Professionisti e garantire risultati sempre affidabili, la gamma Grigliate di Bonduelle Food Service offre verdure accuratamente selezionate e grigliate in forni speciali, poi surgelate rapidamente per preservarne qualità e praticità d'uso.

Tortino di melanzane grigliate con provolone, mortadella e pistacchio

Tortino di melanzane grigliate con provolone, mortadella e pistacchio

Verdure grigliate professionali: qualità costante e praticità in cucina

Una proposta pensata per semplificare le preparazioni e assicurare continuità nei piatti, anche nei momenti di maggior affluenza, che oggi si declina in tre referenze: Zucchine grigliate, Mix di Peperoni Grigliati e Mix Andalucia con Peperoni, Melanzane, Zucchine e Cipolle.

Le Grigliate di Bonduelle Food Service: Zucchine grigliate, Mix di Peperoni Grigliati e Mix Andalucia con Peperoni, Melanzane, Zucchine e Cipolle

Le Grigliate di Bonduelle Food Service: Zucchine grigliate, Mix di Peperoni Grigliati e Mix Andalucia con Peperoni, Melanzane, Zucchine e Cipolle

Verdure lavorate dal fresco, già cotte con un processo esclusivo che non si limita a “marcare" il prodotto, ma lo griglia realmente, esaltandone gusto, profumo e texture. Ne derivano vegetali dal sapore pieno e naturale, con una resa elevata, senza rilascio d'acqua durante la ricettazione, pronti in pochi minuti e con una qualità costante, servizio dopo servizio.

Efficienza operativa e controllo dei costi per la ristorazione

Per il ristoratore significa snellire le operazioni in cucina, senza rinunciare a un risultato autentico. Le Grigliate permettono di ottimizzare tempi e costi, eliminando passaggi come lavaggio, taglio e cottura, e garantendo al tempo stesso un controllo preciso del costo porzione.

Rotolini di Zucchine Grigliate Bonduelle con prosciutto crudo e robiola

Rotolini di Zucchine Grigliate Bonduelle con prosciutto crudo e robiola

Versatili e contemporanee, si adattano a numerose applicazioni: antipasti, contorni, farciture per panini e focacce, topping per pizze e pinse, fino a diventare protagoniste in proposte vegetariane sempre più richieste e in piatti unici e originali, come in un tortino di melanzane grigliate con provolone, mortadella e pistacchio oppure ancora nei Rotolini di zucchine grigliate con prosciutto crudo e robiola, dove qualità estetica e la consistenza delle verdure contribuiscono inoltre a valorizzare l'impiattamento.

Versatilità in cucina: soluzioni rapide per piatti creativi

Con le Grigliate Bonduelle Food Service, la cucina diventa più fluida e organizzata, lasciando spazio alla creatività dello chef e garantendo un gusto riconoscibile e sempre all'altezza delle aspettative.