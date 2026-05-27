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mercoledì 27 maggio 2026  | aggiornato alle 19:32 | 119467 articoli pubblicati

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verdure pronte

Tempi stretti in cucina? Le verdure grigliate che semplificano il servizio

Verdure grigliate già pronte, lavorate dal fresco e surgelate per mantenere gusto e consistenza. La linea Grigliate Bonduelle Food Service semplifica il lavoro in cucina, ottimizza tempi e costi e garantisce risultati costanti

di Redazione Italia a Tavola
 
27 maggio 2026 | 16:05

Tempi stretti in cucina? Le verdure grigliate che semplificano il servizio

Verdure grigliate già pronte, lavorate dal fresco e surgelate per mantenere gusto e consistenza. La linea Grigliate Bonduelle Food Service semplifica il lavoro in cucina, ottimizza tempi e costi e garantisce risultati costanti

di Redazione Italia a Tavola
27 maggio 2026 | 16:05
 

Ottenere una grigliatura uniforme e ben calibrata richiede tempo, attenzione e continuità. Per agevolare il lavoro dei Professionisti e garantire risultati sempre affidabili, la gamma Grigliate di Bonduelle Food Service offre verdure accuratamente selezionate e grigliate in forni speciali, poi surgelate rapidamente per preservarne qualità e praticità d'uso.

Tortino di melanzane grigliate con provolone, mortadella e pistacchio
Tortino di melanzane grigliate con provolone, mortadella e pistacchio

Verdure grigliate professionali: qualità costante e praticità in cucina

Una proposta pensata per semplificare le preparazioni e assicurare continuità nei piatti, anche nei momenti di maggior affluenza, che oggi si declina in tre referenze: Zucchine grigliate, Mix di Peperoni Grigliati e Mix Andalucia con Peperoni, Melanzane, Zucchine e Cipolle.

Le Grigliate di Bonduelle Food Service: Zucchine grigliate, Mix di Peperoni Grigliati e Mix Andalucia con Peperoni, Melanzane, Zucchine e Cipolle
Le Grigliate di Bonduelle Food Service: Zucchine grigliate, Mix di Peperoni Grigliati e Mix Andalucia con Peperoni, Melanzane, Zucchine e Cipolle

Verdure lavorate dal fresco, già cotte con un processo esclusivo che non si limita a “marcare" il prodotto, ma lo griglia realmente, esaltandone gusto, profumo e texture. Ne derivano vegetali dal sapore pieno e naturale, con una resa elevata, senza rilascio d'acqua durante la ricettazione, pronti in pochi minuti e con una qualità costante, servizio dopo servizio.

Efficienza operativa e controllo dei costi per la ristorazione

Per il ristoratore significa snellire le operazioni in cucina, senza rinunciare a un risultato autentico. Le Grigliate permettono di ottimizzare tempi e costi, eliminando passaggi come lavaggio, taglio e cottura, e garantendo al tempo stesso un controllo preciso del costo porzione.

Rotolini di Zucchine Grigliate Bonduelle con prosciutto crudo e robiola
Rotolini di Zucchine Grigliate Bonduelle con prosciutto crudo e robiola

Versatili e contemporanee, si adattano a numerose applicazioni: antipasti, contorni, farciture per panini e focacce, topping per pizze e pinse, fino a diventare protagoniste in proposte vegetariane sempre più richieste e in piatti unici e originali, come in un tortino di melanzane grigliate con provolone, mortadella e pistacchio oppure ancora nei Rotolini di zucchine grigliate con prosciutto crudo e robiola, dove qualità estetica e la consistenza delle verdure contribuiscono inoltre a valorizzare l'impiattamento.

Versatilità in cucina: soluzioni rapide per piatti creativi

Con le Grigliate Bonduelle Food Service, la cucina diventa più fluida e organizzata, lasciando spazio alla creatività dello chef e garantendo un gusto riconoscibile e sempre all'altezza delle aspettative.

Bonduelle Food Service
Via Trento 1, 24060 San Paolo d'Argon (Bg)
Tel +39 035 4252411

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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