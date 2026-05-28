Stracciatella: cresce la richiesta nella ristorazione professionale

All’interno della ristorazione professionale cresce la richiesta di soluzioni che combinino facilità di utilizzo e capacità di valorizzare le eccellenze casearie, vere protagoniste di piatti dal carattere unico. Proprio per questo motivo, Galbani Professionale lancia la sua nuova specialità casearia Stracciatella, un ingrediente ad alto valore aggiunto, perfetto per ampliare l’offerta e valorizzare ogni piatto con un tocco distintivo.

Stracciatella di Galbani Professionale con gamberi scottati e lime, un piatto semplice ma originale

Stracciatella di Galbani Professionale con gamberi scottati e lime, un piatto semplice ma originale

Stracciatella con latte italiano: qualità e versatilità in cucina

Realizzata con solo latte italiano, è pensata per soddisfare le esigenze dei professionisti della ristorazione che cercano qualità e creatività in cucina. La sua cremosità e la percezione di freschezza rendono la Stracciatella Galbani Professionale ideale per moltissime preparazioni: dagli antipasti ai finger food, ottima anche per guarnizioni a freddo su primi piatti e pizze, così come preparazioni gourmet.

La Stracciatella di Galbani Professionale qui guarnita con peperoni e capperi

La Stracciatella di Galbani Professionale qui guarnita con peperoni e capperi

Ne sono un ottimo esempio due piatti come la Stracciatella, peperoni arrostiti e capperi oppure la Stracciatella, gamberi scottati e lime, due creazioni molto semplici da realizzare, in cui il latticino rappresenta una base ideale per un condimento particolarmente sfizioso, da proporre sia come antipasto che come seconda portata.

Cucina professionale: un pratico formato da 500 grammi

È proprio la versatilità della Stracciatella di Galbani Professionale il suo elemento caratterizzante, un prodotto che risulta perfetto non solo negli abbinamenti più tradizionali, ma anche in proposte più creative. La sua consistenza morbida e vellutata rappresenta un elemento distintivo, capace di offrire al palato una sensazione davvero straordinaria.

Il formato da 500 grammi, perfetto per la ristorazione, della Stracciatella di Galbani Professionale

Il formato da 500 grammi, perfetto per la ristorazione, della Stracciatella di Galbani Professionale

In un mercato in continua evoluzione, Galbani Professionale è da sempre accanto ai professionisti e si conferma nuovamente come punto di riferimento per chi ricerca l’eccellenza. La Stracciatella Galbani Professionale, nel suo pratico formato da 500g, con coperchio richiudibile, è pronta ad aggiungere freschezza e qualità ad ogni singolo piatto.