Piatti pronti surgelati, la nuova leva strategica per hotel e ristoranti

Nel mercato italiano della ristorazione professionale, i piatti pronti surgelati stanno assumendo un ruolo sempre più centrale come leva strategica per ottimizzare processi, garantire continuità di servizio e rispondere alle nuove esigenze di efficienza del comparto Horeca. In un settore segnato da necessità di standardizzazione e crescente attenzione alla sostenibilità, primi piatti, secondi, contorni ricettati e preparazioni a base di proteine vegetali si stanno affermando come strumenti evoluti, capaci di andare ben oltre il semplice concetto di praticità.

Piatti pronti surgelati in Italia: numeri e crescita nel mercato Horeca

Secondo l'ultimo rapporto dell’Istituto Italiano Alimenti Surgelati (IIAS), il segmento dei piatti pronti surgelati ha superato in Italia le 66.000 tonnellate di consumi annui, registrando una crescita positiva sugli anni precedenti e confermandosi tra le categorie più dinamiche del comparto frozen food, precisamente al quinto posto tra i segmenti che hanno il maggior volume di vendite dietro a vegetali, patate, prodotti ittici e pizze. Un risultato che riflette l’evoluzione della domanda proveniente non solo dalla grande distribuzione, ma soprattutto da ristoranti, hotel, mense, catering, pizzerie, bar e format di ristorazione veloce (dove magari non si ha nemmeno una cucina troppo attrezzata), dove la rapidità di esecuzione, la costanza qualitativa e la gestione efficiente delle brigate sono diventate priorità assolute.

Il segmento dei piatti pronti surgelati ha superato in Italia le 66.000 tonnellate di consumi annui

Il segmento dei piatti pronti surgelati ha superato in Italia le 66.000 tonnellate di consumi annui

Nel canale Horeca, il successo dei piatti pronti surgelati si fonda su alcuni fattori chiave: l’alta qualità delle materie prime, l’ampliamento della gamma, che oggi spazia dalle ricette tradizionali ai piatti internazionali, dai contorni premium alle proposte plant-based, e la capacità di ridurre drasticamente tempi e complessità delle preparazioni. La ristorazione contemporanea si confronta quotidianamente con sfide organizzative sempre più complesse: turni ridotti, difficoltà di reperimento del personale, necessità di mantenere standard elevati anche in presenza di volumi variabili. In questo scenario, il frozen food ad alto contenuto di servizio diventa un alleato concreto. Non si tratta più soltanto di conservazione, ma di un sistema produttivo che permette di semplificare la cucina professionale senza rinunciare a gusto, sicurezza e affidabilità.

Non solo piatti pronti surgelati per chef e ristorazione

A sottolinearlo è Matteo Cavallari, Food Service Channel Marketing Manager di Bonduelle, secondo cui il principale valore dei prodotti surgelati per la ristorazione risiede proprio nel supporto operativo. «Nel nostro caso - afferma Cavallari - diamo agli chef delle verdure già lavate, tagliate e pronte per essere utilizzate nelle loro ricette. Queste soluzioni consentono di eliminare molte delle fasi più ripetitive e meno produttive del lavoro in cucina. Verdure cotte al vapore, grigliate, arrostite o prefritte, così come referenze più elaborate come gratin, falafel o contorni gastronomici, permettono agli operatori Horeca di concentrare tempo, risorse e competenze sulle attività a maggior valore aggiunto: personalizzazione del piatto, impiattamento, gestione del cliente e sviluppo dell’offerta».

Matteo Cavallari, Food Service Channel Marketing Manager di Bonduelle

Matteo Cavallari, Food Service Channel Marketing Manager di Bonduelle

Per ristoranti, mense aziendali, scolastiche e ospedaliere, così come per il catering e il travel food, la programmabilità rappresenta un vantaggio competitivo decisivo. La possibilità di disporre di piatti pronti surgelati già porzionati, facilmente rigenerabili e sempre disponibili permette di affrontare con maggiore elasticità variazioni nei flussi di clientela, eventi imprevisti o picchi di domanda, senza compromettere qualità e food cost. Cavallari sottolinea inoltre come nel settore esista ancora una certa resistenza culturale: «un'idea spesso legata al concetto che il fresco rappresenti automaticamente una scelta superiore. Tuttavia, la moderna tecnologia applicata al surgelato consente oggi di mantenere standard elevatissimi di colore, consistenza e gusto, offrendo agli operatori un prodotto costante di altissimo livello tutti i giorni».

Surgelato o refrigerato? Due modi diversi (da non confondere) di essere “pronto da gustare” I piatti pronti surgelati e i piatti pronti freschi refrigerati si differenziano principalmente per il metodo di conservazione e per la durata del prodotto. I piatti surgelati vengono sottoposti a un processo di abbattimento rapido della temperatura che porta il prodotto a circa -18°C, garantendo una lunga conservazione senza l’uso di conservanti e mantenendo nel tempo buona parte delle caratteristiche nutrizionali. Prima del consumo richiedono uno scongelamento o una rigenerazione in forno o microonde. I piatti freschi refrigerati, invece, sono conservati a temperature comprese tra 0°C e +4°C e hanno una shelf life più breve. Non subiscono congelamento, il che permette di preservare una texture più simile al prodotto appena preparato e spesso una percezione più “artigianale” del gusto. Sono pronti da consumare dopo un semplice riscaldamento o, in alcuni casi, anche freddi. In Italia un importante player del settore è sicuramente De Angelis Food, che ha recentemente lanciato una linea di primi piatti pronti all'uso.

Surgelato o refrigerato? Due modi diversi (da non confondere) di essere “pronto da gustare”I piatti pronti surgelati e i piatti pronti freschi refrigerati si differenziano principalmente per il metodo di conservazione e per la durata del prodotto. I piatti surgelati vengono sottoposti a un processo di abbattimento rapido della temperatura che porta il prodotto a circa -18°C, garantendo una lunga conservazione senza l’uso di conservanti e mantenendo nel tempo buona parte delle caratteristiche nutrizionali. Prima del consumo richiedono uno scongelamento o una rigenerazione in forno o microonde.I piatti freschi refrigerati, invece, sono conservati a temperature comprese tra 0°C e +4°C e hanno una shelf life più breve. Non subiscono congelamento, il che permette di preservare una texture più simile al prodotto appena preparato e spesso una percezione più “artigianale” del gusto. Sono pronti da consumare dopo un semplice riscaldamento o, in alcuni casi, anche freddi. In Italia un importante player del settore è sicuramente De Angelis Food, che ha recentemente lanciato una linea di primi piatti pronti all'uso.

Spreco alimentare e sostenibilità: perché i surgelati pronti sono una risorsa

Accanto all’efficienza operativa, uno dei temi più rilevanti per il mondo Horeca è la riduzione dello spreco alimentare, una delle principali voci di perdita economica nella ristorazione commerciale e collettiva. Nei ristoranti, bar e pizzerie, l’errata pianificazione degli acquisti, la deperibilità del fresco e l’imprevedibilità della domanda possono generare scarti elevati, incidendo negativamente su marginalità e sostenibilità. In questo contesto, il surgelato rappresenta una soluzione concreta e strutturale.

Secondo lo studio “Surgelati e spreco alimentare”, dell’Osservatorio internazionale Waste Watcher, mentre lo spreco complessivo nel Paese cresce, i prodotti surgelati mantengono una quota di spreco stabile attorno al 2%. Per il canale Horeca questo significa poter contare su tre vantaggi cruciali: lunga conservabilità, che consente una pianificazione più precisa delle scorte; porzionabilità, che permette di utilizzare solo il necessario; facilità di preparazione, che riduce consumi di acqua, energia e ore lavoro.

L'utilizzo di piatti pronti surgelati contribuisce a combattere lo spreco alimentare

L'utilizzo di piatti pronti surgelati contribuisce a combattere lo spreco alimentare

Nel caso specifico dei piatti pronti surgelati, il beneficio è ancora più evidente: ogni porzione può essere calibrata in base ai coperti effettivi, evitando sovrapproduzione e riducendo sensibilmente le eccedenze di magazzino. Per le imprese della ristorazione moderna, il frozen non è più un’alternativa di ripiego, ma una componente strategica della cucina professionale volta alla sostenibilità economica.

L’evoluzione dei piatti pronti surgelati nel settore Horeca racconta quindi un cambiamento profondo: da semplice prodotto di servizio a strumento avanzato per migliorare produttività, ottimizzare risorse e affrontare con maggiore competitività le nuove sfide del mercato. In una ristorazione sempre più orientata a efficienza, continuità e riduzione degli sprechi, il surgelato professionale si conferma una risorsa concreta per costruire modelli operativi più solidi, flessibili e sostenibili.

I principali player del mercato

Il mercato dei piatti pronti surgelati per la ristorazione professionale è oggi estremamente articolato e competitivo, con una pluralità di player che spaziano dai produttori specializzati nei primi e secondi piatti alle realtà focalizzate su vegetali, snack e soluzioni plant-based. Accanto ai grandi gruppi industriali, emergono aziende verticali e poli integrati che rispondono alle esigenze del canale Horeca e food service con un’offerta sempre più ampia di ricette tradizionali e innovative.

Questa varietà riflette l’evoluzione della domanda, orientata a una maggiore diversificazione del menu. Il risultato è un ecosistema in cui i piatti pronti surgelati non sono più una soluzione unica, ma un insieme di proposte differenti per cucine professionali, dalla ristorazione veloce alla grande collettività.

FRoSTA Foodservice

FRoSTA Foodservice è uno dei riferimenti più solidi nel mercato dei piatti pronti surgelati per la ristorazione professionale. L’azienda propone una gamma ampia che include secondi piatti, ricette di pesce (come ad esempio una paella), burger, contorni e soluzioni veggie & vegan, tutte pensate per il canale Horeca e food service. Il posizionamento è centrato su qualità delle materie prime, ricette sviluppate con cucine professionali e grande attenzione alla praticità operativa.

Paella de Marisco FRoSTA Foodservice

Paella de Marisco FRoSTA Foodservice

Le preparazioni sono studiate per garantire standardizzazione del risultato, velocità di servizio e riduzione dei tempi in cucina, elementi fondamentali per ristoranti, mense e fast service. La linea è progettata per offrire un equilibrio tra artigianalità percepita e logica industriale, con porzioni già calibrate e alta resa in rigenerazione.

Surgital (Fiordiprimi e linee Food Service)

Surgital è tra i player storici italiani nel segmento dei piatti pronti surgelati per la ristorazione, con un’offerta strutturata su linee come Fiordiprimi, dedicate a bar, ristorazione veloce e cucine professionali. La gamma comprende primi piatti monoporzione e multiporzione, ma anche secondi e soluzioni complete per menu italiani tradizionali.

Tagliatelle alla bolognese di Surgital

Tagliatelle alla bolognese di Surgital

Il focus è sulla capacità di supportare l’operatività delle cucine con prodotti già pronti alla rigenerazione, riducendo la complessità di preparazione. L’azienda punta su standard qualitativi elevati, porzionatura controllata e lunga shelf life, elementi chiave per il controllo del food cost. La proposta è pensata per realtà con personale ridotto o alta rotazione, dove la continuità del servizio è essenziale.

G.E. Surgelati

G.E. Surgelati è un produttore italiano specializzato dal 1982 nelle soluzioni surgelate per il canale Horeca, con una proposta sviluppata specificamente per hotel, ristoranti, bar, pizzerie, catering e cucine professionali. Il cuore dell’offerta è rappresentato da una gamma ampia di piatti pronti, secondi, snack, stuzzicheria, carni, vegetali e formaggi surgelati, progettati per garantire rapidità di preparazione, standard qualitativi costanti e flessibilità operativa.

I triangolini di Dobbiaco di G.E. Surgelati

I triangolini di Dobbiaco di G.E. Surgelati

Grazie alla tecnologia IQF (Individual Quick Freezing), i prodotti possono essere utilizzati in modo porzionato e veloce, semplificando la gestione delle brigate e riducendo sprechi e tempi di servizio. L’azienda si distingue soprattutto nel food service per la capacità di offrire referenze pensate sia per la ristorazione strutturata sia per il segmento quick service, con focus su efficienza, continuità di fornitura e ottimizzazione del food cost.

Chef Italia

Chef Italia è un produttore specializzato in piatti pronti surgelati per il food service e la ristorazione collettiva, con una forte focalizzazione su primi, secondi e preparazioni tradizionali italiane. Le linee sono sviluppate per garantire una gestione efficiente delle cucine professionali attraverso monoporzioni e formati catering, ideali per mense, ospedali, aziende e ristorazione organizzata.

Polpette al sugo di Chef Italia

Polpette al sugo di Chef Italia

Il modello produttivo combina ricette della tradizione con processi industriali avanzati, garantendo costanza qualitativa e sicurezza alimentare. I prodotti sono pronti dopo una breve cottura in microonde, in forno o in padella, per piatti espressi con il chiaro marchio della tradizione

Appetais Group

Appetais Group rappresenta un polo industriale italiano attivo nel settore dei piatti pronti surgelati per food service e Horeca, con un approccio fortemente orientato a private label e soluzioni personalizzate. Il gruppo produce una gamma ampia che include ready meals, snack, prodotti plant-based e preparazioni gastronomiche surgelate, destinate a diversi canali professionali.

Branzino in salsa delicata con senape e verdure grigliate

Branzino in salsa delicata con senape e verdure grigliate

Il punto di forza è la capacità di sviluppare ricette su misura per clienti della ristorazione e della distribuzione professionale, supportando anche progetti internazionali. Le linee sono pensate per garantire efficienza produttiva, scalabilità e standard qualitativi certificati, con forte investimento in ricerca e sviluppo per rispondere alle esigenze evolutive del mercato Horeca.

Gourmet Italia

Gourmet Italia, parte del Gruppo Dr. Schär è un player specializzato nella produzione di piatti pronti surgelati per il canale Horeca e food service, con una forte identità legata alla tradizione gastronomica italiana e alla valorizzazione delle ricette regionali. L’azienda sviluppa un’ampia gamma di soluzioni che include primi piatti, secondi, contorni e ricette complete monoporzione o multiporzione, pensate per ristorazione veloce, mense e catering. Il modello produttivo si basa su una filiera controllata che combina selezione delle materie prime, preparazione in cucina e surgelazione rapida, con l’obiettivo di preservare gusto e qualità nel tempo.

Risotto ai funghi di Gourmet Italia

Risotto ai funghi di Gourmet Italia

Particolare attenzione è dedicata alla capacità di offrire prodotti senza conservanti aggiunti e con elevati standard nutrizionali, in linea con le esigenze della ristorazione moderna. Le linee sono progettate per garantire continuità di servizio, riduzione dei tempi di preparazione e ottimizzazione del food cost, rendendo Gourmet Italia un riferimento nella cucina professionale surgelata.

Rispo Frozen Food

Rispo Frozen Food è un gruppo italiano specializzato nella produzione di snack surgelati e soluzioni food service per il canale Horeca, con un’offerta che unisce tradizione gastronomica mediterranea e innovazione industriale. L’azienda sviluppa linee rivolte alla ristorazione professionale che includono snack salati, prodotti da forno, specialità di rosticceria e preparazioni pronte da rigenerare, con un forte focus su qualità e praticità operativa e linee dedicate di prodotti senza glutine e senza lattosio.

Frittatine alla carbonara di Rispo Frozen Food

Frittatine alla carbonara di Rispo Frozen Food

La proposta è ideata per garantire rapidità di servizio, standardizzazione del risultato e riduzione dei tempi di preparazione, caratteristiche fondamentali per bar, ristoranti veloci, catering e format street food. Un elemento distintivo è la capacità di proporre prodotti che mantengono una forte identità “artigianale” pur essendo industrializzati, con attenzione a gusto, consistenza e resa in rigenerazione.

Orogel Food Service - Le Ricette Veloci

Orogel Food Service, attraverso la linea “Le Ricette Veloci”, si posiziona come uno dei principali riferimenti italiani nelle soluzioni surgelate per la ristorazione professionale, con un’offerta che integra ingredienti già pronti e piatti e preparazioni ricettate per il canale Horeca. La linea supporta chef e operatori nella creazione di menu completi, riducendo tempi e complessità operative grazie a verdure già lavorate, basi pronte e ricette strutturate.

Burger melanzane e menta di Orogel Food Service

Burger melanzane e menta di Orogel Food Service

L’assortimento include burger vegetali, contorni, preparazioni pastellate, mix di verdure e soluzioni plant-based, formulate per essere rigenerate rapidamente mantenendo standard qualitativi costanti e alta resa in cucina. Il concept va oltre il semplice surgelato: si tratta di un sistema di servizio che combina praticità, ispirazione culinaria e ottimizzazione del food cost, con un forte focus su efficienza, sostenibilità e continuità di servizio nelle cucine professionali.

Bonduelle Food Service

Bonduelle Food Service è uno dei principali attori europei nel segmento delle soluzioni vegetali per la ristorazione professionale, con un’offerta che integra sia piatti pronti surgelati sia una vasta gamma di contorni ricettati e verdure pronte all’uso. Nel canale Horeca, il brand si distingue per linee pensate per semplificare il lavoro degli chef, come i contorni già cucinati, conditi o gratinati che possono essere rigenerati rapidamente senza compromettere gusto e consistenza.

Falafel di Bonduelle Food Service

Falafel di Bonduelle Food Service

Tra le soluzioni più rappresentative rientrano le gamme di verdure porzionate, mix vegetali, legumi e preparazioni “ready to heat”, che includono anche proposte più evolute come contorni gourmet e ricettati. L’obiettivo è offrire efficienza operativa, riduzione dei tempi di servizio e standard qualitativi costanti, supportando mense, ristoranti e catering nella gestione dei flussi. La forza del brand sta nella capacità di unire innovazione di prodotto, attenzione alla sostenibilità e versatilità applicativa in cucina.