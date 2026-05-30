Il nuovo modo di servire la colazione negli hotel: pancake e crêpes già pronti

Il percorso di riorganizzazione del gruppo Surgital ha portato a una nuova architettura di brand più essenziale e leggibile, articolata in tre marchi principali: Divine Creazioni, Fior di Primi e il nuovo contenitore Pastificio Bacchini. All’interno di questa struttura, Pastificio Bacchini rappresenta oggi la sintesi della cultura della pasta fresca italiana e si apre a nuove categorie di prodotto pensate per il foodservice contemporaneo. Come sottolineato da Andrea Bino, marketing manager di Surgital: «Abbiamo fatto una sintesi dei nostri marchi storici arrivando a un nuovo posizionamento: Pastai dal 1980, con tre brand distinti e chiari per il mercato professionale».

Pancake stratificato con crema e frutti rossi della linea Bakery Pastificio Bacchini

Pancake stratificato con crema e frutti rossi della linea Bakery Pastificio Bacchini

Bakery Pastificio Bacchini: pancake e crêpes per la ristorazione moderna

Tra le sei linee del Pastificio Bacchini, la Bakery segna un’estensione significativa dell’offerta verso il consumo quotidiano della ristorazione professionale. La gamma include pancake in diversi formati - dai mini pancake ai blinis fino alla versione classica - e crêpes in tre diametri (17, 22 e 30 cm), progettate per adattarsi a preparazioni dolci e salate. Una proposta pensata per intercettare i nuovi modelli di consumo nel fuori casa.

Andrea Bino, marketing manager Surgital

Andrea Bino, marketing manager Surgital

Ingredienti selezionati e “clean label” per il foodservice

Uno degli elementi distintivi della linea è l’attenzione alle materie prime: latte, burro e uova italiani e una formulazione priva di aromi aggiunti e conservanti. L’approccio produttivo si basa su una logica di etichetta pulita, resa possibile dalla tecnologia di surgelazione, che consente di mantenere stabilità e qualità nel tempo senza ricorrere ad additivi. «Il rispetto delle materie prime e l’origine italiana degli ingredienti sono centrali nel nostro progetto», ha spiegato Bino, evidenziando il ruolo della surgelazione come unico sistema di conservazione naturale.

Tecnologia IQF e riduzione degli sprechi nella ristorazione

La linea Bakery utilizza tecnologia IQF (Individually Quick Frozen), che consente la surgelazione del singolo pezzo e l’utilizzo solo della quantità necessaria. Questo approccio ottimizza la gestione in cucina, riduce gli sprechi e migliora la pianificazione operativa nei contesti professionali. Un modello particolarmente efficace per bar, hotel, bistrot, bakery e catering, dove rapidità e controllo delle porzioni sono elementi chiave.

Prodotti Surgital per il servizio nel foodservice e nell’hotellerie

Prodotti Surgital per il servizio nel foodservice e nell’hotellerie

Nuovi momenti di consumo per il fuori casa

La strategia di ampliamento della gamma risponde a una trasformazione strutturale del mercato del foodservice, sempre più orientato a soluzioni rapide e versatili. «Il mondo del foodservice sta andando verso prodotti ready to serve, pronti all’uso, non solo per pranzo e cena ma anche per colazioni, snack e hotellerie», ha dichiarato Bino.

Surgital e il ruolo nel foodservice internazionale

Da oltre 45 anni il gruppo Surgital opera come riferimento nella diffusione della pasta fresca italiana nel mondo, con una forte vocazione al canale professionale. La collaborazione con realtà come Casa Artusi, Apci e Fic rafforza un posizionamento centrato sul supporto alle cucine professionali e sulla diffusione della cultura gastronomica italiana. Come sintetizzato da Bino: «Siamo sempre stati un’azienda devota al mondo dei professionisti del foodservice, con l’obiettivo di facilitare il lavoro in cucina con prodotti di qualità e pronti all’uso».

Sviluppo del canale bakery nel foodservice

L’ingresso strutturato nel segmento bakery rappresenta un ampliamento significativo delle opportunità commerciali, intercettando nuovi formati di ristorazione e modelli ibridi tra consumo veloce e qualità gastronomica. La proposta si inserisce in un mercato in evoluzione, dove flessibilità, rapidità e continuità di servizio diventano elementi decisivi per il successo operativo.