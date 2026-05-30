Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 30 maggio 2026  | aggiornato alle 22:38 | 119539 articoli pubblicati

Rational
Unilever Food Solutions
Rational

gocce di tè

Si può coltivare il tè in Italia? La risposta arriva da Guido Cattolica

La Camellia sinensis, originaria dell’Asia, può adattarsi anche al territorio italiano? Il caso del lago Maggiore viene citato come esempio di coltivazione possibile grazie al microclima e alle condizioni favorevoli

di Redazione Italia a Tavola
 
30 maggio 2026 | 17:40

Si può coltivare il tè in Italia? La risposta arriva da Guido Cattolica

La Camellia sinensis, originaria dell’Asia, può adattarsi anche al territorio italiano? Il caso del lago Maggiore viene citato come esempio di coltivazione possibile grazie al microclima e alle condizioni favorevoli

di Redazione Italia a Tavola
30 maggio 2026 | 17:40
 

Nel nuovo episodio della rubrica Gocce di tè, ideata da Accademia Ferri 1905 in collaborazione con Italia a Tavola, si entra nella più antica piantagione di tè in Italia. Il tema centrale è una domanda semplice ma decisiva: il tè può essere coltivato in Italia con una logica agricola sostenibile? Il racconto parte dalla pianta e dalle sue caratteristiche botaniche, per arrivare alle condizioni ambientali che ne permettono la crescita. La pianta del tè è la Camellia sinensis, originaria dell’Asia e appartenente alla famiglia delle Camelliaceae. Una specie che, in condizioni favorevoli, può adattarsi anche ad altri contesti geografici..

Si può coltivare il tè in Italia? La risposta arriva da Guido Cattolica

Guido Cattolica e Albino Ferri

Fattibilità agricola e condizioni ambientali

La coltivazione del tè in Italia non è una teoria, ma una possibilità legata a specifiche condizioni ambientali e agronomiche. In alcuni contesti, il microclima e le cure colturali rendono possibile lo sviluppo della pianta.

Secondo Guido Cattolica: «Per quanto riguarda la fattibilità della coltivazione è evidente… la mia piantagione è la dimostrazione più lampante che in certi ambienti favorevoli mettendo in atto certe cure particolari si può fare». Tra gli esempi citati, viene ricordata anche un’altra esperienza sul territorio italiano, come quella del Lago Maggiore, dove esistono realtà più estese che dimostrano la possibilità concreta della coltivazione.

Scopri tutto sul tè

La piantagione di Guido Cattolica rappresenta un esempio concreto di come la Camellia sinensis possa trovare spazio anche in Italia, se supportata da competenze tecniche e condizioni ambientali adeguate. Un caso che unisce botanica, agronomia e osservazione dei cambiamenti climatici.

Per maggiori informazioni: Accademia Ferri dal 1905

© Riproduzione riservata STAMPA

 
tuttote gocce di te accademia ferri 1905guido cattolica albino ferri
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Suicrà
Gastronomia Emiliana
Brita
Doumix
Suicrà
Gastronomia Emiliana
Brita
Doumix
Sorì
Consorzio Garda Doc

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, Ristorazione Collettiva, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026