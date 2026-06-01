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lunedì 01 giugno 2026  | aggiornato alle 21:29 | 119563 articoli pubblicati

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Pesce fresco: cosa controllare davvero prima di scegliere un fornitore

Comavicola rafforza il proprio ruolo nel pesce premium puntando su qualità, filiera controllata e servizio su misura. Un modello pensato per supportare gli chef tra carenza di personale e nuove esigenze operative

di Brian Vavassori
 
01 giugno 2026 | 18:30

Pesce fresco: cosa controllare davvero prima di scegliere un fornitore

Comavicola rafforza il proprio ruolo nel pesce premium puntando su qualità, filiera controllata e servizio su misura. Un modello pensato per supportare gli chef tra carenza di personale e nuove esigenze operative

di Brian Vavassori
01 giugno 2026 | 18:30
 

Indice dei Contenuti

Nel panorama della ristorazione contemporanea, il seafood premium richiede standard sempre più elevati in termini di qualità, affidabilità e gestione operativa. Comavicola consolida il proprio posizionamento come partner strategico per l'Horeca, mettendo al centro materia prima selezionata, continuità di fornitura e supporto personalizzato. L’azienda interpreta le nuove esigenze dei professionisti con un approccio che integra prodotto e servizio, rispondendo a un mercato in continua evoluzione.

Materia prima selezionata: il valore della qualità nel settore ittico
Materia prima selezionata: il valore della qualità nel settore ittico

Gestione del pesce in cucina: meno personale, più efficienza

Uno dei cambiamenti più rilevanti nella ristorazione riguarda l’organizzazione delle cucine. La difficoltà nel reperire personale qualificato impone soluzioni più pratiche e versatili. Come sottolinea Devid Carlini, responsabile commerciale Horeca di Comavicola «C'è sempre più difficoltà nel trovare personale qualificato. In questo caso entriamo in campo noi, cercando prodotti di alta qualità ma più gestibili dagli chef e dagli operatori del settore». L’obiettivo è semplificare il lavoro in cucina senza rinunciare agli standard qualitativi, attraverso referenze pensate per garantire facilità di utilizzo, resa e sicurezza.

Filiera controllata e certificazioni: elementi chiave per la ristorazione

La crescente attenzione del consumatore finale rende imprescindibile una gestione trasparente della filiera. Per i professionisti, scegliere un partner affidabile diventa una priorità. Carlini evidenzia: «Un professionista deve cercare qualità, costanza e certificazioni, in modo da avere un supporto anche in caso di problematiche. La tracciabilità è fondamentale». In questo scenario, la capacità di garantire una filiera controllata e standard certificati rappresenta un valore competitivo decisivo.

Devid Carlini, responsabile commerciale Horeca di Comavicola
Devid Carlini, responsabile commerciale Horeca di Comavicola

Continuità e presenza: il valore del servizio nel seafood

Oltre al prodotto, il servizio assume un ruolo sempre più centrale. Comavicola si distingue per una presenza costante e un rapporto diretto con i clienti. «Siamo sempre alla ricerca di fornitori che garantiscano qualità e costanza. Operiamo su mercati globali per trasmettere questi valori ai nostri clienti», spiega Carlini. La continuità di approvvigionamento diventa così un elemento strategico, soprattutto in un mercato caratterizzato da oscillazioni e incertezze.

Versatilità e resa: Comavicola risponde alle nuove esigenze della ristorazione
Versatilità e resa: Comavicola risponde alle nuove esigenze della ristorazione

Un partner su misura per ogni ristoratore

La personalizzazione del servizio è uno degli aspetti più rilevanti. L’azienda propone soluzioni costruite sulle esigenze specifiche di ogni cliente. «Ogni cliente ha un abito cucito su misura. Siamo sempre disponibili, con una presenza diretta e costante», afferma Carlini. Questo approccio consente ai professionisti di operare con maggiore tranquillità, affidandosi a un partner in grado di garantire supporto continuo, consulenza e affidabilità.

 

La gestione del pesce cambia: servono prodotti più semplici da lavorare e standardizzati
La gestione del pesce cambia: servono prodotti più semplici da lavorare e standardizzati

Seafood e ristorazione: una relazione sempre più strategica

L’evoluzione del settore ittico nella ristorazione passa attraverso un equilibrio tra qualità della materia prima e capacità di gestione operativa. Comavicola si propone come interlocutore di riferimento, capace di accompagnare gli chef nelle sfide quotidiane. «Siamo a disposizione da 70 anni», conclude Carlini, sottolineando la presenza storica e consolidata di un'azienda che guarda al futuro del seafood professionale.

Comavicola
Via Tina Anselmi 20096 Pioltello (Mi)
Tel +39 02 733902

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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