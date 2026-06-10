La cultura del gelato secondo Carpigiani tra museo, università e nuovi consumi

Il gelato non è soltanto uno dei prodotti simbolo del Made in Italy alimentare. È un patrimonio culturale, una competenza professionale e sempre più un osservatorio privilegiato sulle evoluzioni del gusto contemporaneo. Ad Anzola dell’Emilia, alle porte di Bologna, convivono due realtà che raccontano questa dimensione unica: il Gelato Museum Carpigiani e la Carpigiani Gelato University, luoghi che custodiscono la memoria del settore e, allo stesso tempo, ne interpretano il futuro.

Gelato soft, nuova opportunità per gelaterie e ristorazione

Gelato soft, nuova opportunità per gelaterie e ristorazione

La nostra recente visita ci ha permesso di toccare con mano questa realtà e dare un'interessante sguardo alle tendenze del settore, dai prodotti "free from" al gelato soft, passando per il "clean label".

Gelato Museum Carpigiani: dove la storia del gelato prende forma

Inaugurato nel 2012, il Gelato Museum Carpigiani è il primo museo al mondo interamente dedicato alla storia, alla cultura e alla tecnologia del gelato artigianale. Il percorso espositivo accompagna i visitatori dalle origini del consumo del gelato fino alle più moderne tecniche produttive, offrendo una lettura completa dell’evoluzione di uno dei prodotti più rappresentativi della gastronomia italiana. L’allestimento integra macchine originali, strumenti d’epoca, documenti storici e postazioni multimediali, con un patrimonio che comprende migliaia di fotografie e materiali d’archivio che ricostruiscono l’intera filiera culturale e tecnologica del gelato.

Il Gelato Museum Carpigiani è il primo museo al mondo dedicato al gelato artigianale Una delle storiche macchine Carpigiani Una selezione di antiche scatole per il trasporto dei coni Le prime strumentazioni per la realizzazione del gelato Macchina per la realizzazione dei coni ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Il Gelato Museum Carpigiani è il primo museo al mondo dedicato al gelato artigianale Una delle storiche macchine Carpigiani Una selezione di antiche scatole per il trasporto dei coni Le prime strumentazioni per la realizzazione del gelato Macchina per la realizzazione dei coni

Il racconto storico copre un arco temporale molto ampio, dalle antiche pratiche di conservazione della neve e delle bevande ghiacciate in Mesopotamia e nell’antichità classica, fino allo sviluppo del sorbetto nel mondo arabo e alla sua diffusione in Europa rinascimentale. Il percorso prosegue poi con la nascita del gelato moderno tra XVIII e XIX secolo e con la successiva industrializzazione e diffusione globale nel XX secolo, quando il gelato diventa anche un prodotto simbolico del Made in Italy.

Accanto alla dimensione espositiva, il museo funziona come centro esperienziale e formativo. Sono presenti laboratori didattici, visite guidate e attività pratiche che permettono di sperimentare direttamente le fasi di produzione del gelato artigianale. Le esperienze spaziano da degustazioni guidate a masterclass e attività strutturate per scuole, professionisti e appassionati, con un approccio fortemente immersivo e operativo.

La Gelato University forma i professionisti del domani

Accanto al museo opera la Carpigiani Gelato University, nata nel 2003 con l’obiettivo di diffondere nel mondo la cultura del gelato artigianale di qualità. Oggi è riconosciuta a livello internazionale come un punto di riferimento nella formazione dei gelatieri professionisti. La sede principale si trova ad Anzola dell’Emilia, in provincia di Bologna, e la rete si estende attraverso 38 campus satelliti distribuiti nei principali mercati mondiali. Nel biennio 2024-2025, oltre 6.000 studenti hanno partecipato a più di 400 corsi erogati in 13 lingue, confermando la dimensione globale dell’istituzione.

La Carpigiani Gelato University, nata nel 2003 con l’obiettivo di diffondere la cultura del gelato artigianale

La Carpigiani Gelato University, nata nel 2003 con l’obiettivo di diffondere la cultura del gelato artigianale

Il percorso “Diventa Gelatiere”, attivo dal 2013 e articolato in corsi Base, Intermedio e Avanzato, è pensato per chi desidera intraprendere un percorso imprenditoriale nel mondo della gelateria, con un forte focus sulla pratica laboratoriale. Dal 2023 il programma è stato ampliato con una quarta settimana, il Master di Gelateria, dedicato all’approfondimento delle proprietà fisiche del gelato, con particolare attenzione alla formulazione di basi e salse concentrate e allo studio di parametri come congelamento e viscosità della miscela.

Nel corso degli anni l’offerta formativa si è ulteriormente diversificata: nel 2015 è nata la Carpigiani Gelato Pastry University, dedicata alla pasticceria del gelato; nel 2017 la Carpigiani Foodservice Professionals, rivolta alla formazione avanzata per il settore della ristorazione; nel 2020 è stato introdotto il servizio Soft Serve & Shake Consulting. A partire dal 2020, il percorso “Diventa Gelatiere”, disponibile in italiano, inglese e francese, è stato reso fruibile anche in modalità streaming, ampliando l’accessibilità a livello internazionale. Parallelamente, l’offerta online si è arricchita di nuovi corsi specialistici rivolti ai professionisti, tra cui “Gelato senza zuccheri aggiunti”, “Gelati e sorbetti alcolici” e “Gelato con tè, tisane e infusioni”, confermando un approccio formativo basato su continua sperimentazione e pratica di laboratorio.

Clean label : il consumatore cerca semplicità e trasparenza

Tra le tendenze che stanno ridefinendo il mercato del gelato artigianale emergono con forza i prodotti clean label, le ricette prive di derivati del latte e le formulazioni a ridotto contenuto di zuccheri. Un cambiamento che non risponde soltanto alle nuove sensibilità dei consumatori, ma rappresenta una vera sfida tecnica per i professionisti del settore, chiamati a sviluppare prodotti capaci di garantire la stessa piacevolezza di un gelato tradizionale. L'obiettivo non è creare un gelato "buono nonostante le rinunce", ma semplicemente un gelato eccellente. Per questo motivo la ricerca si concentra sul corretto equilibrio tra zuccheri, grassi, proteine e fibre, dimostrando che anche una ricetta apparentemente più essenziale può raggiungere livelli qualitativi molto elevati.

La Carpigiani Gelato University è un laboratiorio per le nuove tendenze del settore

La Carpigiani Gelato University è un laboratiorio per le nuove tendenze del settore

In questo contesto il concetto di clean label assume un significato preciso: realizzare prodotti privi di additivi identificati dai codici E, privilegiando ingredienti naturali e fibre funzionali. Una scelta che richiede un importante lavoro di formulazione, considerando che molti addensanti comunemente utilizzati in gelateria, come farina di semi di carruba, guar, tara o pectina, pur essendo di origine naturale vengono comunque classificati come additivi. Le nuove formulazioni puntano quindi su fibre vegetali alternative, capaci di controllare l'acqua e migliorare la struttura del prodotto senza compromettere la trasparenza dell'etichetta.

Nel mondo del gelato questo orientamento si traduce nella valorizzazione delle materie prime, nella riduzione degli ingredienti superflui e nella ricerca di ricette che puntino sulla naturalità percepita. Frutta, latte, creme e ingredienti selezionati diventano protagonisti di una proposta che mira a rassicurare il consumatore senza rinunciare alla qualità sensoriale. Per i professionisti della gelateria ciò significa investire maggiormente nella formulazione, nella conoscenza tecnica e nella capacità di comunicare il valore delle proprie scelte produttive.

Gelato soft: da prodotto sottovalutato a nuova opportunità per gelaterie e ristorazione

Per anni il gelato soft ha scontato, soprattutto in Italia e nei Paesi dell'Europa meridionale, una percezione poco favorevole. L'associazione con prodotti industriali a basso valore aggiunto e con alcune catene della ristorazione veloce ha contribuito a relegarlo ai margini del mondo del gelato artigianale. Oggi, però, il settore sta rivalutando questa tecnologia, distinguendo finalmente la macchina dal prodotto. Il principio è semplice: una macchina soft è prima di tutto una macchina per fare gelato. La qualità finale dipende dalla ricetta, dalle materie prime e dalla competenza di chi la utilizza, esattamente come accade per qualsiasi altro sistema di produzione.

Stefano Tarquinio illustra le caratteristiche del gelato soft

Stefano Tarquinio illustra le caratteristiche del gelato soft

Uno dei principali punti di forza del gelato soft serve è la freschezza continua. La miscela viene mantenuta a temperatura controllata e trasformata in piccole quantità, consentendo di servire un prodotto appena mantecato. Questo elimina molte delle criticità legate alla conservazione in vetrina, dove temperatura, struttura della ricetta e gestione quotidiana possono influire sulla qualità del gelato.

Le nuove macchine soft consentono inoltre di regolare con precisione l'incorporazione dell'aria nella miscela. Non si tratta soltanto di aumentare il volume del prodotto, ma di lavorare sulla percezione sensoriale. L'aria viene distribuita attraverso microbolle molto fini che contribuiscono a creare una struttura più omogenea e vellutata. Il risultato è un gelato dalla consistenza morbida, meno fredda al palato e caratterizzato da una texture particolarmente rotonda e cremosa. Una soluzione che interessa sempre più chef e professionisti della ristorazione alla ricerca di dessert equilibrati e facilmente personalizzabili.

Diletta Poggiali, docente della Carpigiani Gelato University

Diletta Poggiali, docente della Carpigiani Gelato University

La crescita dell'interesse verso il soft serve è legata anche agli aspetti organizzativi. Nei ristoranti il gelato tradizionale viene spesso prodotto, conservato a -18 °C e successivamente rigenerato per il servizio, con possibili variazioni nella consistenza e nella qualità percepita. Con la tecnologia soft, invece, il prodotto viene preparato al momento e mantenuto nelle condizioni ottimali per il servizio. Questo permette di ridurre gli sprechi, semplificare la gestione e garantire una qualità costante durante tutta la giornata. Sempre più professionisti stanno inoltre utilizzando il soft serve come base per costruire dessert contemporanei: creme gelate servite con crumble artigianali, salse preparate in casa, frutta fresca, cioccolato e topping studiati per creare esperienze complete e riconoscibili. Non più un semplice cono, dunque, ma un vero e proprio dessert espresso.

Un esempio di gelato soft di qualità

Un esempio di gelato soft di qualità

Se nei mercati internazionali il soft serve è già una presenza consolidata, anche in Italia si registra una crescente curiosità verso questo segmento. Lo dimostrano i corsi specialistici dedicati al tema e l'interesse di gelatieri, chef e imprenditori che vedono in questa tecnologia nuove opportunità di sviluppo. Il futuro del gelato soft sembra quindi passare attraverso una maggiore cultura del prodotto, capace di superare vecchi pregiudizi e valorizzarne le reali potenzialità: freschezza costante, personalizzazione, qualità sensoriale e versatilità applicativa. Elementi che lo rendono una delle tendenze più interessanti dell'attuale panorama del gelato artigianale.

Cultura, formazione e nuove tendenze guidano il settore

La forza del gelato italiano continua a risiedere nella capacità di coniugare conoscenza, ricerca e creatività. Da una parte il Gelato Museum Carpigiani preserva e racconta una storia che appartiene all'identità gastronomica del Paese; dall'altra la Carpigiani Gelato University prepara le nuove generazioni di professionisti chiamati a interpretare un mercato in continua evoluzione.

In mezzo si collocano le nuove sensibilità dei consumatori, dall'attenzione verso il clean label alla crescita del soft serve, segnali che raccontano un settore dinamico, capace di rinnovarsi senza perdere il legame con la qualità artigianale che ne ha decretato il successo nel mondo.