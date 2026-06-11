Pizza italiana tra retail e foodservice: nasce un modello industriale integrato

Margherita Spa, insieme a Gusto Sorrento e Propizza, consolida un modello industriale che punta a rappresentare un interlocutore unico per tutto l’universo della pizza. Un sistema coordinato che unisce competenze produttive differenti, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze del canale retail e del foodservice internazionale. Come sottolinea il Marketing Manager del gruppo, Giampiero Lippolis: «Stiamo costruendo una realtà capace di mettere insieme tre competenze complementari, per offrire al mercato un assortimento completo che vada dalle pizze agli snack fino alle basi da farcire».

La linea ispirata alla tradizione partenopea con lavorazione ad alta temperatura su pietra refrattaria

La linea ispirata alla tradizione partenopea con lavorazione ad alta temperatura su pietra refrattaria

Un’offerta ampia tra pizze, pinse e snack da forno

La proposta si sviluppa su una gamma articolata che comprende pizze surgelate, basi pizza, pinse, focacce e snack frozen. Un assortimento pensato per intercettare le nuove abitudini di consumo, senza perdere il legame con la cultura gastronomica italiana. Il posizionamento punta a un equilibrio tra qualità della lavorazione e flessibilità industriale, con la possibilità di sviluppare soluzioni personalizzate per le insegne della grande distribuzione e per i mercati esteri.

Retail e foodservice: due canali, un unico sistema

Il modello operativo si sviluppa su un doppio binario: da un lato la grande distribuzione organizzata, dall’altro il canale B2b foodservice, che include ristorazione collettiva, aviation catering, distributori e operatori della ristorazione informale. «Lavoriamo su più livelli di mercato, dalla Gdo fino al foodservice tradizionale e alla ristorazione veloce, offrendo prodotti diversi ma coerenti tra loro», evidenzia Lippolis.

Re Pomodoro e la valorizzazione della pizza napoletana

Nel portfolio si rafforza il brand Re Pomodoro, con la linea ‘A Margherita Napulì, che interpreta la pizza secondo la scuola napoletana. Cornicione alto e cottura su pietra refrattaria ad altissima temperatura definiscono un prodotto pensato per avvicinarsi all’esperienza della pizzeria. La gamma si affianca alle linee già presenti come Gourmet Doppia Lievitazione e Ariosa, ampliando l’offerta con nuove declinazioni del prodotto pizza.

Marketing Manager del gruppo Margherita, Giampiero Lippolis

Marketing Manager del gruppo Margherita, Giampiero Lippolis

Soluzioni pronte e prodotti per il banco frigo

Accanto alle pizze surgelate, cresce l’offerta dedicata al banco frigo con prodotti come Pinsa Margherita e Pinsa Prosciutto. Referenze ad alta idratazione e già farcite, progettate per coniugare praticità operativa e qualità percepita. Un segmento in forte sviluppo, pensato per rispondere alle esigenze di rapidità nei servizi e alla crescente domanda di prodotti ready-to-use.

Pinsa e snack da forno pronti per il banco frigo, pensati per la ristorazione veloce

Pinsa e snack da forno pronti per il banco frigo, pensati per la ristorazione veloce

Una visione orientata ai mercati internazionali

Il progetto industriale guarda oltre il mercato nazionale, con un posizionamento rivolto a Europa, Asia e Americhe. L’obiettivo è adattare l’offerta pizza alle diverse culture di consumo, mantenendo una matrice produttiva italiana. «L’obiettivo è intercettare i nuovi trend e adattare l’assortimento ai diversi mercati internazionali, mantenendo la nostra identità produttiva ma con una forte capacità di adattamento», sottolinea Lippolis. Un percorso che conferma la volontà del gruppo di rafforzare il proprio posizionamento nel segmento della pizza surgelata e dei prodotti bakery, consolidando al tempo stesso una struttura industriale in grado di dialogare con canali distributivi differenti e con mercati caratterizzati da esigenze sempre più diversificate.