Pollo e tacchino nella dieta degli italiani: cresce il consumo tra salute e nutrizione

Le carni avicole continuano a occupare una posizione stabile nelle abitudini alimentari italiane, con una diffusione che coinvolge circa nove consumatori su dieci. Pollo e tacchino rappresentano oggi una delle principali fonti proteiche di origine animale, inserite con regolarità nei menu domestici e nella ristorazione quotidiana. Secondo i dati e le evidenze scientifiche richiamate in occasione del congresso della Sinu Società Italiana di Nutrizione Umana, il loro profilo nutrizionale risulta caratterizzato da un elevato contenuto di proteine ad alto valore biologico e da una ridotta presenza di grassi nei tagli magri, soprattutto quando privi di pelle.

Le carni avicole sono sempre più presenti nella dieta italiana

Qualità proteica e ruolo nella dieta equilibrata

Le carni avicole si distinguono anche per la composizione amminoacidica, valutata attraverso indicatori internazionali come il Digestible Indispensable Amino Acid Score, adottato dalla Food and Agriculture Organization of the United Nations per misurare la qualità delle proteine. In questo quadro, pollo e tacchino vengono collocati tra le fonti proteiche di riferimento, grazie alla presenza di vitamine del gruppo B e di minerali come ferro, zinco e selenio. L’interesse scientifico riguarda anche il possibile contributo di questi alimenti in una dieta equilibrata, soprattutto in relazione al mantenimento delle funzioni muscolari e metaboliche nelle diverse fasi della vita.

Il quadro aggiornato delle conoscenze è stato sintetizzato in una revisione del gruppo di lavoro della Sinu Società Italiana di Nutrizione Umana, coordinata dalla nutrizionista Livia Pisciotta. Secondo quanto emerso, il consumo di carni avicole, se inserito in un modello alimentare equilibrato, può essere associato a un profilo nutrizionale favorevole, con potenziali effetti nella prevenzione di alcune condizioni metaboliche e nel supporto delle funzioni cognitive, pur nel rispetto delle quantità consigliate.

Le carni avicole sono caratterizzate da proteine di qualità e basso contenuto di grassi

Il consumo di queste tipologie di carne viene associato a diversi momenti della vita: nello svezzamento, per il buon profilo nutrizionale e la digeribilità; in età adulta, come supporto all’equilibrio alimentare; negli anziani, per il mantenimento della massa magra; e in gravidanza, per il contributo ai fabbisogni proteici. Non si tratta di effetti isolati, ma di caratteristiche che si inseriscono in un modello alimentare complessivo, dove conta la varietà e la qualità delle fonti proteiche. Le indicazioni riportate nei Larn della Sinu confermano una porzione standard di circa 100 grammi per le carni bianche, con una frequenza di due o tre porzioni settimanali nell’ambito di una dieta equilibrata. Le Linee guida per una sana alimentazione del Crea collocano le carni avicole tra le scelte da privilegiare rispetto ad altre tipologie animali, sempre senza eccedere nelle quantità complessive di carne.

Un settore integrato e una domanda in crescita

Dal punto di vista produttivo, il comparto avicolo italiano viene descritto come uno dei più strutturati a livello nazionale. Secondo Unaitalia, il consumo pro-capite è in crescita, passando da 21,38 kg nel 2023 a 22,05 kg nel 2024. Il comparto si caratterizza inoltre per un elevato livello di autosufficienza, con una produzione interna in grado di coprire la domanda nazionale. Un elemento che contribuisce a consolidare la posizione delle carni avicole nel panorama alimentare italiano, in un contesto di domanda stabile e crescente attenzione alla sostenibilità delle filiere.