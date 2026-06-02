I piatti pronti senza glutine stanno conquistando anche chi non è celiaco

Il segmento dei piatti pronti freschi senza glutine rappresenta oggi uno dei principali assi di sviluppo di De Angelis Food Group, che consolida la propria posizione nel mercato del fresco refrigerato intercettando una domanda in forte evoluzione. Il gluten free, infatti, non è più legato esclusivamente all’intolleranza, ma si inserisce in un più ampio cambiamento delle abitudini alimentari. Come sottolinea Paolo Pigozzo, Amministratore delegato del gruppo:«il senza glutine era nato solo per essere un prodotto dedicato a una categoria di persone con intolleranza, oggi il mercato abbraccia molte più persone».

Piatti pronti pensati per garantire gusto, sicurezza alimentare e praticità, in linea con le nuove esigenze del consumatore moderno

Piatti pronti pensati per garantire gusto, sicurezza alimentare e praticità, in linea con le nuove esigenze del consumatore moderno

Il consumo evolve tra praticità, rapidità e nuove esigenze alimentari

La crescita del segmento è sostenuta da una richiesta sempre più chiara: alimenti pronti, semplici da utilizzare e veloci da servire. I prodotti del fresco refrigerato rispondono a questa esigenza con soluzioni immediate e accessibili. «Arriva la signora che torna a casa, microonde, due minuti, tre minuti, il prodotto esce ed è pronto da servire», racconta Pigozzo, evidenziando come il piatto pronto sia diventato una risposta concreta ai ritmi quotidiani delle famiglie e della ristorazione. Il gluten free si conferma così un segmento trasversale che intercetta non solo chi ha esigenze specifiche, ma anche consumatori attenti al benessere e alla leggerezza alimentare.

Piatti pronti senza glutine: sicurezza, texture e qualità sensoriale

Uno degli elementi distintivi della gamma è il controllo accurato della texture e della qualità organolettica, frutto di un lavoro costante su materie prime e processi produttivi. «Abbiamo un team che lavora quotidianamente sulla parte organolettica e sulla texture del prodotto», afferma Pigozzo. «Chi mangia il nostro prodotto senza glutine, se non lo dici, non se ne rende conto». La proposta include ricette iconiche della cucina italiana come lasagne alla bolognese e cannelloni ricotta e spinaci, sviluppate per garantire un equilibrio tra servizio, gusto e continuità dell’esperienza gastronomica.

Paolo Pigozzo, amministratore delegato di De Angelis Food Group

Paolo Pigozzo, amministratore delegato di De Angelis Food Group

Packaging e gestione della contaminazione per Gdo e ristorazione

Un ulteriore elemento distintivo riguarda la sicurezza alimentare e la gestione della contaminazione, aspetti centrali soprattutto nel canale professionale dell'Horeca e nella Gdo. «Abbiamo creato una soluzione in confezioni isolate che può essere semplicemente scaldata e servita senza rischi di contaminazione», sottolinea Pigozzo. Questo approccio rende il prodotto adatto sia alla grande distribuzione organizzata sia alla ristorazione professionale, ampliandone la diffusione e la versatilità d’uso.

La linea premium “Le Generose” e l’evoluzione dell’offerta

Accanto ai piatti pronti si colloca la linea premium “Le Generose”, pasta ripiena realizzata con ingredienti selezionati e pensata per un posizionamento di fascia alta nel segmento della pasta fresca italiana. Il portafoglio si completa con le attività di Saordelmar, specializzata nei prodotti ittici, di Raviolificio Poker per la pasta fresca, e della linea beverage Verum, che include tè, succhi e bevande analcoliche.

Packaging studiato per garantire sicurezza e assenza di contaminazione nel gluten free

Packaging studiato per garantire sicurezza e assenza di contaminazione nel gluten free

De Angelis Food Group tra Gdo, Horeca ed export

Il modello industriale del gruppo si fonda su una forte integrazione tra produzione e distribuzione, con una presenza rilevante nella Gdo e una significativa quota export. La struttura consente di presidiare in modo efficace diversi mercati e canali, garantendo continuità di servizio e rotazione a scaffale. La strategia di De Angelis Food Group si basa su una visione coerente del mercato del fresco refrigerato, con particolare attenzione alla qualità del mix prodotto, alla solidità della filiera e alla capacità di rispondere a esigenze sempre più diversificate del consumatore contemporaneo.