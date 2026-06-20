inTÉrcronia: il mondo del tè diventa un fumetto per i professionisti dell'Horeca

Il dehors dell'Hotel Indigo Milan ha fatto da cornice al debutto ufficiale di inTÉrcronia, la nuova striscia fumettistica nata dalla sinergia strategica tra Ferri dal 1905 e Italia a Tavola. L'appuntamento milanese ha svelato in anteprima assoluta la prima puntata di un percorso grafico e culturale concepito da Antonio Recupero per Munchausen Factory, strutturato per introdurre una narrazione inedita nel panorama della comunicazione per il settore Horeca.

Il pannello della copertina di inTÉrcronia esposto all'evento

ll progetto editoriale, volto ad approfondire la cultura degli infusi e della miscelazione in modo più leggero e divertente, troverà spazio stabilmente sia tra le pagine del mensile cartaceo di Italia a Tavola sia sul sito web ufficiale, garantendo una diffusione crossmediale a beneficio di tutti i professionisti della ristorazione e dell'accoglienza

Abbinamenti sensoriali e miscelazione per la ristorazione moderna

Al centro dell'iniziativa si colloca l'esigenza di trasferire competenze specialistiche sull'universo dei tè di alta qualità, degli infusi pregiati e delle botaniche da selezione. Attraverso il lavoro operativo di Ferri dal 1905, l'evento si è trasformato in un laboratorio sensoriale focalizzato sul cocktail pairing e sulle concrete applicazioni della miscelazione a base di tè nella ristorazione.

Albino Ferri svela le tavole originali del fumetto inTÉrcronia 1/6 L'ideatore Antonio Recupero accanto a una delle quattro tavole fumettistiche presentate 2/6 Il dehors dell'Hotel Indigo Milan allestito per l'evento di presentazione del progetto crossmediale firmato da Ferri dal 1905 e Italia a Tavola 3/6 Servizio e infusione tecnica hanno accompagnato l'evento 4/6 I flaconi della linea "Materia" di Ferri dal 1905: selezioni rigorose di miscele verdi, infusi alla frutta e botaniche d'eccellenza 5/6 Il Tirsmisù monoporzione firmato dal pastry chef Damiano Carrara, servito in abbinamento degustativo 6/6 Previous Next

Il percorso degustativo ha proposto anche un abbinamento gastronomico studiato per esaltare le note aromatiche delle diverse miscele nei piattini proposti, trovando il suo culmine ideale nel momento del dessert: una chiusura d'eccezione affidata all'alta pasticceria con l'iconico tiramisù firmato da Damiano Carrara La collaborazione con Italia a Tavola come media partner d'eccezione consolida il valore editoriale di un format che punta a formare i professionisti del comparto attraverso codici visivi immediati e d'impatto.

Gli autori e i partner dell'evento all'Hotel Indigo Milan

L'esposizione delle quattro tavole originali all'interno della struttura di Planetaria Hotels ha permesso a giornalisti e addetti ai lavori di confrontarsi direttamente con gli autori e i disegnatori del progetto. A chiusura dell'incontro, la distribuzione di un cadeau tematico ha siglato un evento mirato a ridefinire le modalità di inserimento dei tè premium nei menu della ristorazione.

Per maggiori informazioni: Accademia Ferri dal 1905