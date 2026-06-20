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Fumetto e Horeca

inTÉrcronia: il mondo del tè diventa un fumetto per i professionisti dell'Horeca

Ferri dal 1905 e Italia a Tavola hanno presentato inTÉrcronia, un progetto editoriale a fumetti dedicato al tè e ideato da Antonio Recupero. La striscia fumettistica sarà disponibile su tutti i canali di Italia a Tavola

di Redazione Italia a Tavola
 
20 giugno 2026 | 14:05

inTÉrcronia: il mondo del tè diventa un fumetto per i professionisti dell'Horeca

Ferri dal 1905 e Italia a Tavola hanno presentato inTÉrcronia, un progetto editoriale a fumetti dedicato al tè e ideato da Antonio Recupero. La striscia fumettistica sarà disponibile su tutti i canali di Italia a Tavola

di Redazione Italia a Tavola
20 giugno 2026 | 14:05
 

Il dehors dell'Hotel Indigo Milan ha fatto da cornice al debutto ufficiale di inTÉrcronia, la nuova striscia fumettistica nata dalla sinergia strategica tra Ferri dal 1905Italia a Tavola. L'appuntamento milanese ha svelato in anteprima assoluta la prima puntata di un percorso grafico e culturale concepito da Antonio Recupero per Munchausen Factory, strutturato per introdurre una narrazione inedita nel panorama della comunicazione per il settore Horeca.

inTÉrcronia: il mondo del tè diventa un fumetto per i professionisti dell'Horeca

Il pannello della copertina di inTÉrcronia esposto all'evento

 ll progetto editoriale, volto ad approfondire la cultura degli infusi e della miscelazione in modo più leggero e divertente, troverà spazio stabilmente sia tra le pagine del mensile cartaceo di Italia a Tavola sia sul sito web ufficiale, garantendo una diffusione crossmediale a beneficio di tutti i professionisti della ristorazione e dell'accoglienza

Abbinamenti sensoriali e miscelazione per la ristorazione moderna

Al centro dell'iniziativa si colloca l'esigenza di trasferire competenze specialistiche sull'universo dei tè di alta qualità, degli infusi pregiati e delle botaniche da selezione. Attraverso il lavoro operativo di Ferri dal 1905, l'evento si è trasformato in un laboratorio sensoriale focalizzato sul cocktail pairing e sulle concrete applicazioni della miscelazione a base di tè nella ristorazione.

Il percorso degustativo ha proposto anche un abbinamento gastronomico studiato per esaltare le note aromatiche delle diverse miscele nei piattini proposti, trovando il suo culmine ideale nel momento del dessert: una chiusura d'eccezione affidata all'alta pasticceria con l'iconico tiramisù firmato da Damiano Carrara La collaborazione con Italia a Tavola come media partner d'eccezione consolida il valore editoriale di un format che punta a formare i professionisti del comparto attraverso codici visivi immediati e d'impatto.

Gli autori e i partner dell'evento all'Hotel Indigo Milan

L'esposizione delle quattro tavole originali all'interno della struttura di Planetaria Hotels ha permesso a giornalisti e addetti ai lavori di confrontarsi direttamente con gli autori e i disegnatori del progetto.  A chiusura dell'incontro, la distribuzione di un cadeau tematico ha siglato un evento mirato a ridefinire le modalità di inserimento dei tè premium nei menu della ristorazione.

Per maggiori informazioni: Accademia Ferri dal 1905

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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