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mercoledì 03 giugno 2026  | aggiornato alle 21:18 | 119595 articoli pubblicati

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tè a colazione

Al Grand Hotel di Rimini la colazione si costruisce sulla frutta fresca

Al Grand Hotel Rimini la frutta diventa protagonista della colazione: lavorata internamente è al centro di proposte dolci e salate. Un approccio che valorizza qualità, stagionalità e organizzazione della colazione

di Redazione Italia a Tavola
 
03 giugno 2026 | 19:14

Al Grand Hotel di Rimini la colazione si costruisce sulla frutta fresca

Al Grand Hotel Rimini la frutta diventa protagonista della colazione: lavorata internamente è al centro di proposte dolci e salate. Un approccio che valorizza qualità, stagionalità e organizzazione della colazione

di Redazione Italia a Tavola
03 giugno 2026 | 19:14
 

Al Grand Hotel Rimini, la frutta non è un semplice complemento, ma un elemento strutturale dell’offerta, lavorato interamente in cucina e pensato per esprimere qualità, stagionalità e precisione tecnica. Il progetto nasce da una visione maturata nel tempo, come racconta lo chef Claudio Di Bernardo: «Sono arrivato a Grand Hotel di Rimini nel 2002 e il direttore mi chiese di occuparmi della colazione. All'epoca era quasi un accessorio per ogni struttura alberghiera».

Al Grand Hotel di Rimini la colazione si costruisce sulla frutta fresca

Claudio Di Bernardo e Albino Ferri

Colazione in hotel: dalla marginalità a reparto strategico

L’evoluzione della colazione al Grand Hotel di Rimini si riflette in un’organizzazione dedicata e specializzata. Oggi, la prima colazione viene gestita come un reparto autonomo, con una chiara distinzione tra proposte dolci e salate e con figure professionali dedicate. Una scelta che sottolinea come la cura del dettaglio nella colazione possa incidere direttamente sulla percezione dell’esperienza complessiva dell’ospite.

Frutta lavorata in cucina: qualità senza semilavorati

Alla base dell’offerta c’è una filosofia precisa: partire dalla materia prima per costruire ogni preparazione. La frutta fresca lavorata in cucina diventa così protagonista di piatti dolci e salati, senza l’utilizzo di semilavorati. Il risultato è una proposta che valorizza consistenze, colori e sapori naturali, offrendo varietà e coerenza con la stagionalità.

Al Grand Hotel di Rimini la colazione si costruisce sulla frutta fresca

La frutta come elemento centrale della colazione al Grand Hotel Rimini

Abbinamenti colazione: infusi di frutta e armonie aromatiche

L’esperienza si completa con una selezione di infusi a base di frutta, pensati per accompagnare e amplificare le note aromatiche delle preparazioni. Come sottolinea Albino Ferri: «Non potevamo che suggerire in abbinament un infuso a base di frutta, che andasse a riprendere le notte fruttate, appunto, della frutta fresca ed elaborata come in questa struttura, che anche a colazione potrebbe avere un senso da un punto di vista proprio di abbinamento cibo-tè».

Al Grand Hotel di Rimini la colazione si costruisce sulla frutta fresca

Infusi a base di frutta per esaltare aromi e abbinamenti

La proposta del Grand Hotel Rimini dimostra come la colazione gourmet possa diventare un momento distintivo dell’ospitalità. La frutta, lavorata con tecnica e attenzione, si trasforma in un filo conduttore capace di unire gusto, benessere e identità culinaria.

Scopri tutto sul tè

Per maggiori informazioni: Accademia Ferri dal 1905

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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