Al Grand Hotel di Rimini la colazione si costruisce sulla frutta fresca

Al Grand Hotel Rimini, la frutta non è un semplice complemento, ma un elemento strutturale dell’offerta, lavorato interamente in cucina e pensato per esprimere qualità, stagionalità e precisione tecnica. Il progetto nasce da una visione maturata nel tempo, come racconta lo chef Claudio Di Bernardo: «Sono arrivato a Grand Hotel di Rimini nel 2002 e il direttore mi chiese di occuparmi della colazione. All'epoca era quasi un accessorio per ogni struttura alberghiera».

Claudio Di Bernardo e Albino Ferri

Colazione in hotel: dalla marginalità a reparto strategico

L’evoluzione della colazione al Grand Hotel di Rimini si riflette in un’organizzazione dedicata e specializzata. Oggi, la prima colazione viene gestita come un reparto autonomo, con una chiara distinzione tra proposte dolci e salate e con figure professionali dedicate. Una scelta che sottolinea come la cura del dettaglio nella colazione possa incidere direttamente sulla percezione dell’esperienza complessiva dell’ospite.

Frutta lavorata in cucina: qualità senza semilavorati

Alla base dell’offerta c’è una filosofia precisa: partire dalla materia prima per costruire ogni preparazione. La frutta fresca lavorata in cucina diventa così protagonista di piatti dolci e salati, senza l’utilizzo di semilavorati. Il risultato è una proposta che valorizza consistenze, colori e sapori naturali, offrendo varietà e coerenza con la stagionalità.

La frutta come elemento centrale della colazione al Grand Hotel Rimini

Abbinamenti colazione: infusi di frutta e armonie aromatiche

L’esperienza si completa con una selezione di infusi a base di frutta, pensati per accompagnare e amplificare le note aromatiche delle preparazioni. Come sottolinea Albino Ferri: «Non potevamo che suggerire in abbinament un infuso a base di frutta, che andasse a riprendere le notte fruttate, appunto, della frutta fresca ed elaborata come in questa struttura, che anche a colazione potrebbe avere un senso da un punto di vista proprio di abbinamento cibo-tè».

Infusi a base di frutta per esaltare aromi e abbinamenti

La proposta del Grand Hotel Rimini dimostra come la colazione gourmet possa diventare un momento distintivo dell’ospitalità. La frutta, lavorata con tecnica e attenzione, si trasforma in un filo conduttore capace di unire gusto, benessere e identità culinaria.

Per maggiori informazioni: Accademia Ferri dal 1905