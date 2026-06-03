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mercoledì 03 giugno 2026  | aggiornato alle 21:18 | 119595 articoli pubblicati

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Caffè premium

Julius Meinl sbarca a Identità Milano con miscele Bio Fairtrade e coffee station

Julius Meinl partecipa a Identità Milano 2026 dal 7 al 9 giugno con coffee station, miscele Bio Fairtrade e incontri dedicati all’hospitality. Il brand rafforza il dialogo tra cultura del caffè e alta ristorazione

di Redazione Italia a Tavola
 
03 giugno 2026 | 15:39

Julius Meinl sbarca a Identità Milano con miscele Bio Fairtrade e coffee station

Julius Meinl partecipa a Identità Milano 2026 dal 7 al 9 giugno con coffee station, miscele Bio Fairtrade e incontri dedicati all’hospitality. Il brand rafforza il dialogo tra cultura del caffè e alta ristorazione

di Redazione Italia a Tavola
03 giugno 2026 | 15:39
 

Indice

Julius Meinl, storico marchio viennese con cuore produttivo a Vicenza, sarà tra i protagonisti di Identità Milano 2026, il congresso internazionale dedicato ad alta cucina, hotellerie e ospitalità in programma dal 7 al 9 giugno presso Allianz MiCo Milano. Il brand prenderà parte al Pavillion Hospitality, area del congresso dedicata al mondo dell’accoglienza e dei bar d’hotel, portando una proposta focalizzata sulla cultura del caffè premium nel settore Horeca.

Julius Meinl sbarca a Identità Milano con miscele Bio Fairtrade e coffee station

Julius Meinl sarà protagonista a Identità Milano dal 7 al 9 giugno 2026

Cultura del caffè viennese e esperienza premium nel mondo Horeca

Da sempre legato alla cultura del caffè viennese, Julius Meinl presenterà una visione orientata alla qualità del prodotto, al servizio e all’esperienza di consumo. L’obiettivo è valorizzare il momento del caffè come elemento distintivo dell’accoglienza, trasformandolo in un’esperienza di relazione e convivialità.

Durante le tre giornate del congresso, il marchio curerà anche i momenti Breakfast previsti dal programma attraverso coffee station dedicate. Gli spazi offriranno degustazioni e approfondimenti sulle miscele del brand, creando un dialogo diretto tra cultura del caffè, gastronomia e mondo dell’hospitality.

Miscele Bio Fairtrade e sostenibilità nella filiera del caffè

La partecipazione a Identità Milano rappresenta anche un’occasione per raccontare il percorso del brand verso una filiera più sostenibile. Al centro dell’esperienza saranno presenti le miscele della linea The Originals Bio Fairtrade, tra cui Danube Delight e Gloriette Gold. Le referenze certificate Bio Fairtrade nascono da caffè selezionati responsabilmente e provenienti da filiere controllate, con attenzione alla qualità delle materie prime, alle comunità locali e alle pratiche agricole sostenibili.

Julius Meinl sbarca a Identità Milano con miscele Bio Fairtrade e coffee station

La miscele Danube Delight e Gloriette Gold della linea The Originals Bio Fairtrade di Julius Meinl

Il tema della sostenibilità si collega al concept dell’edizione 2026 del congresso, “La libertà di pensare”, interpretato dal brand come libertà di scegliere un modello di consumo più consapevole nel settore hospitality. «Partecipare a Identità Milano - afferma Andreas Hosp, Managing Director di Julius Meinl Italia - ci permette di dialogare con i protagonisti del settore Horeca portando una visione in cui tradizione viennese, esperienza premium e attenzione alla filiera diventano parte di un unico racconto».

Julius Meinl e i nuovi scenari dell’hospitality internazionale

La presenza del marchio al congresso comprenderà anche la partecipazione a un panel dedicato all’hôtellerie previsto nello spazio Arena l’8 giugno. L’incontro sarà dedicato ai cambiamenti del settore hospitality e ai nuovi modelli di accoglienza internazionale. Con questa partecipazione, Julius Meinl consolida il proprio posizionamento nel mondo Horeca, rafforzando il legame tra cultura del caffè, qualità dell’esperienza e sostenibilità.

Julius Meinl
Via Verona 70, 36077 Altavilla Vicentina (Vi)
Tel +39 0444 334411
 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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