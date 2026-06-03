Senza glutine al ristorante: gli errori che possono causare contaminazioni

Poter mangiare fuori casa è un piacere e spesso anche un’esigenza. Oggi anche le persone con celiachia possono andare al ristorante, visto che molti menu offrono piatti ‘senza glutine’. Ci sono però delle regole da seguire per i ristoratori che vogliano offrire piatti senza glutine. Infatti, garantire una rigorosa separazione tra prodotti senza glutine e alimenti che ne contengono, rappresenta una responsabilità fondamentale. L’ideale è conservare gli ingredienti gluten free in recipienti dedicati e ben richiudibili, chiaramente etichettati per evitare scambi accidentali.

Per un corretto servizio di portate senza glutine, ci sono regole da seguire per i ristoratori

Per un corretto servizio di portate senza glutine, ci sono regole da seguire per i ristoratori

Come evitare contaminazioni nella preparazione dei piatti senza glutine

Anche la fase di lavorazione dei piatti richiede procedure precise: «i prodotti senza glutine - afferma la dottoressa Gloria Scarparo, Dietista Nutrition service Dr. Schär - devono essere preparati in uno spazio dedicato e con utensili separati. Se non si dispone di un’area esclusiva, è opportuno organizzare il lavoro in modo da realizzare prima le preparazioni senza glutine, utilizzando superfici meticolosamente deterse e sanificate, e solo successivamente quelle con glutine. A buffet fare attenzione a possibili contaminazioni se alimenti senza glutine sono vicini a pane o prodotti da forno contenente glutine».

I prodotti senza glutine devono essere preparati in uno spazio dedicato e con utensili separati

I prodotti senza glutine devono essere preparati in uno spazio dedicato e con utensili separati

La prevenzione coinvolge infine tutto il personale di sala: è indispensabile lavare le mani prima di servire alimenti senza glutine, presentare i piatti gluten free singolarmente e separatamente, fare attenzione ai cestini del pane che siano separati da quello senza glutine e mantenere sempre puliti gli abiti da lavoro.

Le soluzioni Schär Foodservice per la ristorazione gluten free

Dr. Schär, con la divisione Foodservice, propone diverse soluzioni per i ristoratori, come i mix per creare i propri impasti gluten free, dalla pizza alla pasta fresca, fino ai dolci. Immancabile, naturalmente, il pane in comode monoporzioni, sia a fette che surgelato in uno speciale imballo infornabile che annulla il pericolo di contaminazione nel forno.

Schär Foodservice propone pane in comode monoporzioni, sia a fette che surgelato in uno speciale imballo infornabile

Schär Foodservice propone pane in comode monoporzioni, sia a fette che surgelato in uno speciale imballo infornabile

Un assortimento completo a disposizione del professionista dell’Horeca per offrire qualità e gusto ai propri ospiti che devono escludere il glutine dalla propria dieta. Per chi volesse approfondire il tema somministrazione di alimenti gluten free sul sito Academy | Schär Foodservice è disponibile una piattaforma di e-learning gratuita.