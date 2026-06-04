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giovedì 04 giugno 2026  | aggiornato alle 14:13 | 119600 articoli pubblicati

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Dall’aperitivo alla cena, cresce la pizza senza glutine tra gusto e praticità

Le pizze e la pinsa surgelate Schär puntano su ingredienti selezionati, pasta madre e ricette gluten free pensate per unire gusto, praticità e digeribilità. Una gamma completa per aperitivi, cene e momenti conviviali

di Redazione Italia a Tavola
 
04 giugno 2026 | 10:19

Dall’aperitivo alla cena, cresce la pizza senza glutine tra gusto e praticità

Le pizze e la pinsa surgelate Schär puntano su ingredienti selezionati, pasta madre e ricette gluten free pensate per unire gusto, praticità e digeribilità. Una gamma completa per aperitivi, cene e momenti conviviali

di Redazione Italia a Tavola
04 giugno 2026 | 10:19
 

Indice

Ci sono prodotti capaci di evocare convivialità, semplicità e piacere condiviso in ogni occasione. La pizza gluten free rientra sempre più tra le proposte ricercate da chi desidera coniugare gusto, praticità e attenzione alle esigenze alimentari. In questo contesto si inserisce la gamma di pizze Schär, pensata per offrire un’esperienza completa, caratterizzata da ingredienti selezionati, lavorazioni accurate e una preparazione semplice e veloce.

La gamma di pizze Schär surgelate e gluten free è caratterizzata da ingredienti selezionati, lavorazioni accurate e una preparazione semplice e veloce
La gamma di pizze Schär surgelate e gluten free è caratterizzata da ingredienti selezionati, lavorazioni accurate e una preparazione semplice e veloce

Le pizze surgelate Schär nascono dalla competenza degli esperti pizzaioli del marchio e si distinguono per una lavorazione basata su semplicità e qualità delle materie prime. Alla base delle ricette c’è la pasta madre, preparata esclusivamente con farina e acqua fermentate naturalmente, elemento che contribuisce a conferire alla base una consistenza equilibrata, un gusto pieno e una maggiore digeribilità. A completare la preparazione intervengono ingredienti come olio extravergine di oliva, sale iodato, passata di pomodoro selezionata e mozzarella.

Pizze Schär gluten free: praticità, gusto e personalizzazione per ogni occasione

Le pizze Schär sono senza glutine e senza frumento; inoltre, fatta eccezione per la versione Quattro Formaggi, risultano anche senza lattosio. La cottura su pietra valorizza ulteriormente il prodotto, regalando una base croccante all’esterno e morbida all’interno, con una farcitura ricca e ben distribuita. La praticità rappresenta un ulteriore punto di forza: bastano pochi minuti in forno dopo un breve scongelamento per ottenere una pizza fragrante e pronta da condividere.

Pensate per cene informali, aperitivi o momenti conviviali, le pizze Schär si prestano anche alla personalizzazione in cucina. Per accompagnare il rinnovamento della linea, il brand ha realizzato una landing page dedicata attraverso cui gli utenti possono partecipare a un gioco interattivo e ricevere il ricettario Pizze Schär, una raccolta di suggerimenti e idee per trasformare ogni pizza in una proposta gourmet originale e creativa.

Pizza Margherita: la pizza senza glutine dal gusto classico

Pizza Margherita: la pizza senza glutine dal gusto classico

Tra le proposte più rappresentative della gamma spicca la Pizza Margherita Schär, una delle varianti più apprezzate dagli amanti della pizza. La ricetta punta sull’equilibrio tra semplicità e qualità degli ingredienti, offrendo una soluzione senza glutine, senza lattosio e senza frumento. La base viene preparata con pasta madre, olio extravergine di oliva e sale iodato, mentre la farcitura riprende i sapori più iconici della pizza italiana grazie alla combinazione tra passata di pomodoro e mozzarella senza lattosio. Il risultato è una pizza dal profilo gustativo equilibrato, capace di soddisfare sia adulti sia bambini. La consistenza croccante della base e la praticità di preparazione rendono questa proposta ideale per pranzi veloci, cene in compagnia o aperitivi casalinghi. Disponibile nel formato da 350 grammi, rappresenta una soluzione versatile per chi desidera una pizza senza glutine pronta in pochi minuti.

Pizza Prosciutto e Funghi: equilibrio di sapori e farcitura generosa

Pizza Prosciutto e Funghi: equilibrio di sapori e farcitura generosa

La Pizza Prosciutto e Funghi Schär interpreta uno degli abbinamenti più classici del panorama gastronomico italiano. Senza glutine, senza lattosio e senza frumento, questa proposta si caratterizza per una farcitura ricca ed equilibrata, pensata per incontrare i gusti di un pubblico ampio. La base preparata con pasta madre, olio extravergine di oliva e sale iodato accoglie la passata di pomodoro e la mozzarella senza lattosio, creando il supporto ideale per il prosciutto cotto e i funghi champignons. L’incontro tra la dolcezza del prosciutto e le note aromatiche dei funghi restituisce un gusto armonioso e delicato. La pizza si distingue anche per la sua versatilità: può essere servita come piatto principale oppure proposta a fette durante aperitivi e momenti conviviali. Disponibile nel formato da 390 grammi, conferma l’attenzione di Schär verso una proposta glutenfree capace di mantenere gusto e praticità.

Pizza Salame: carattere deciso e gusto intenso

Pizza Salame: carattere deciso e gusto intenso

Per chi preferisce sapori più intensi, la Pizza Salame Schär rappresenta una proposta dal carattere deciso. Senza glutine, senza frumento e senza lattosio, questa variante punta su ingredienti selezionati e su una combinazione di sapori pensata per valorizzare ogni morso. La base, preparata con pasta madre, olio extravergine di oliva e sale iodato, viene completata da passata di pomodoro, mozzarella senza lattosio e salame affumicato leggermente piccante. Il contrasto tra la nota speziata del salame e la morbidezza della mozzarella crea un equilibrio gustativo intenso ma armonioso. La cottura su pietra contribuisce a esaltare la fragranza della pizza, rendendola croccante all’esterno e soffice all’interno. Disponibile nel formato da 375 grammi, questa pizza si rivolge a chi desidera una soluzione gluten free dal gusto più vivace e ricco di personalità.

Pizza Quattro Formaggi: cremosità e gusto filante

Pizza Quattro Formaggi: cremosità e gusto filante

La Pizza Quattro Formaggi Schär si distingue per una farcitura abbondante e avvolgente, pensata per chi ama i sapori più intensi e la consistenza filante dei formaggi fusi. La ricetta è senza glutine e senza frumento e mantiene al centro la qualità degli ingredienti. La base realizzata con pasta madre, olio extravergine di oliva e sale iodato viene arricchita da passata di pomodoro e da una selezione di quattro formaggi: Cheddar, Mozzarella, Fontal e formaggio erborinato. L’unione di queste varietà restituisce una pizza cremosa, ricca e particolarmente intensa sotto il profilo aromatico. La consistenza morbida della farcitura incontra la croccantezza della base cotta su pietra, creando un equilibrio apprezzabile sia durante una cena informale sia in occasioni conviviali. Disponibile nel formato da 415 grammi, rappresenta una delle proposte più golose della gamma Schär.

Pinsa gusto Margherita: leggerezza e croccantezza in stile romano

Pinsa gusto Margherita: leggerezza e croccantezza in stile romano

Accanto alle pizze, Schär propone anche la Pinsa gusto Margherita, ispirata alla tipica pinsa romana e pensata per chi ricerca una consistenza più ariosa e leggera. Anche questa proposta si inserisce nel segmento glutenfree con una ricetta studiata per valorizzare gusto e digeribilità. La preparazione prevede l’utilizzo di farine naturalmente senza glutine ottenute da cereali e legumi come teff, lenticchie e riso integrale. A questi ingredienti si aggiungono olio extravergine di oliva e sale iodato, mentre la presenza della pasta madre di grano saraceno e una lievitazione superiore alle 24 ore contribuiscono a rendere la pinsa particolarmente fragrante e facilmente digeribile. La farcitura con passata di pomodoro e mozzarella senza lattosio valorizza ulteriormente il prodotto, che può essere gustato nella sua versione originale oppure personalizzato con ingredienti aggiuntivi. Senza glutine, senza frumento, senza lattosio e fonte di fibre, la Pinsa Schär è disponibile nel formato da 360 grammi e si prepara rapidamente in forno, confermandosi una soluzione pratica e versatile per ogni occasione.

Schär
Winkelau 9, 39014 Postal (Bz)
Tel +39 0473 293595

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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