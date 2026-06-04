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giovedì 04 giugno 2026  | aggiornato alle 14:13 | 119600 articoli pubblicati

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Tokyo Taste: il nuovo blend di cress aromatici che porta i sapori del Giappone

Koppert Cress amplia la collezione “Blends Of The World” con Tokyo Taste, mix di microgreens pronto all’uso ispirato ai sapori giapponesi. Il blend unisce Shiso Purple, Shiso Green, Daikon Cress® e Mustard Cress, combinando praticità, intensità aromatica e qualità estetica. Pensato per la ristorazione professionale, il prodotto punta su rapidità di utilizzo e versatilità in cucina

di Redazione Italia a Tavola
04 giugno 2026 | 11:03
Tokyo Taste: il nuovo blend di cress aromatici che porta i sapori del Giappone
Tokyo Taste: il nuovo blend di cress aromatici che porta i sapori del Giappone

Tokyo Taste: il nuovo blend di cress aromatici che porta i sapori del Giappone

Koppert Cress amplia la collezione “Blends Of The World” con Tokyo Taste, mix di microgreens pronto all’uso ispirato ai sapori giapponesi. Il blend unisce Shiso Purple, Shiso Green, Daikon Cress® e Mustard Cress, combinando praticità, intensità aromatica e qualità estetica. Pensato per la ristorazione professionale, il prodotto punta su rapidità di utilizzo e versatilità in cucina

di Redazione Italia a Tavola
04 giugno 2026 | 11:03
 

Indice

Ha appena debuttato sul mercato Tokyo Taste, primo prodotto del nuovo progetto “Blends Of The World”, la nuova categoria sviluppata da Koppert Cress all’interno della propria collezione di microgreens, giovani germogli aromatici commestibili. Il prodotto nasce con l’obiettivo di offrire agli chef una soluzione pronta all’uso, pratica e versatile, senza rinunciare alla qualità estetica e aromatica che caratterizza il marchio.

Tokyo Taste, la novità Koppert Cress nei microgreens, giovani germogli aromatici commestibili
Tokyo Taste, la novità Koppert Cress nei microgreens, giovani germogli aromatici commestibili

Leader dal 2002 nella produzione di microgreens naturali, salutari e sostenibili, Koppert Cress amplia così la propria proposta con un blend che porta nei piatti i profili aromatici della cucina giapponese contemporanea.

Un mix di cress ispirato ai sapori del Giappone

Tokyo Taste è composto da quattro diverse varietà di cress già tagliate e pronte all’utilizzo: Shiso Purple, Shiso Green, Daikon Cress® e Mustard Cress. Il risultato è una miscela equilibrata e intensa, pensata per aggiungere carattere, freschezza e impatto visivo ai piatti.

Tokyo Taste, composto da quattro diverse varietà di cress pronte all’utilizzo: Shiso Purple, Shiso Green, Daikon Cress® e Mustard Cress, nella confezione da 150 grammi
Tokyo Taste, composto da quattro diverse varietà di cress pronte all’utilizzo: Shiso Purple, Shiso Green, Daikon Cress® e Mustard Cress, nella confezione da 150 grammi

Il blend combina le note pungenti e pepate del ravanello e del wasabi, tipiche di Daikon Cress® e Mustard Cress, con la freschezza vegetale dello Shiso Green e la complessità aromatica dello Shiso Purple, caratterizzato da un delicato sentore di cumino. La miscela è stata sviluppata per accompagnare preparazioni di cucina contemporanea e può essere utilizzata in numerose ricette, dalle insalate ai carpacci, fino a tacos, finger food e piatti gourmet.

Microgreens pronti all’uso per la ristorazione professionale

Con Tokyo Taste, Koppert Cress introduce un nuovo concetto di prodotto ready to use dedicato alla ristorazione professionale. Il progetto nasce dal confronto diretto con gli chef e risponde alle esigenze di rapidità, uniformità e praticità durante il servizio.

I cress vengono tagliati con tecniche avanzate studiate per preservare al massimo sapore, freschezza e qualità estetica del prodotto. L’obiettivo è offrire un ingrediente immediatamente utilizzabile, capace di mantenere intatte le caratteristiche distintive dei microgreens.

Packaging compatto e praticità per cucine professionali

Grande attenzione è stata dedicata anche al confezionamento. Tokyo Taste è disponibile in diversi formati: confezioni da 2x150 grammi, 4x50 grammi e 8x50 grammi.

Tokyo Taste, nella comoda confezione 4x50 grammi
Tokyo Taste, nella comoda confezione 4x50 grammi

Il packaging compatto consente uno stoccaggio pratico anche in spazi ridotti, facilitando il lavoro nelle cucine professionali e nelle realtà con elevati volumi di servizio. Con questo nuovo progetto, Koppert Cress punta a intercettare le esigenze di chi cerca ingredienti pratici e raffinati, in grado di valorizzare anche le preparazioni più semplici attraverso gusto, colore ed eleganza visiva.

Koppert Cress
De Poel 1, 2681 MB 2681 Monster (Paesi Bassi)
Tel +39 335 6658097

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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