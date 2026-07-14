Burrata da 120 grammi: il formato monoporzione che cambia il servizio in cucina

Con la nuova Burrata 120 g di Galbani Professionale il mondo della ristorazione accoglie un prodotto pensato per elevare con immediatezza la qualità percepita di ogni piatto. Una specialità che unisce cremosità vellutata e un gusto fresco, lattico e piacevolmente avvolgente, capace di valorizzare ogni preparazione con una nota autentica e pulita.

La nuova Burrata 120 g di Galbani Professionale, ideale per preparazioni fresche ma gustose, come questo carpaccio

La nuova Burrata 120 g di Galbani Professionale, ideale per preparazioni fresche ma gustose, come questo carpaccio

Una specialità casearia che nasce dall’esperienza di Galbani Professionale e che risponde alle esigenze concrete di chef, pizzaioli e operatori che cercano cremosità, affidabilità e versatilità d’uso.

Burrata 120 g Galbani Professionale: qualità e praticità per la ristorazione

Prodotta con latte 100% italiano, la Burrata 120 g offre una struttura equilibrata: un esterno morbido e compatto che racchiude un cuore morbido, ricco e vellutato. Una combinazione che garantisce performance stabili anche nei servizi più intensi, mantenendo freschezza, tenuta e un aspetto sempre impeccabile in ogni contesto operativo.

Il formato monoporzione da 120 g della nuova Burrata di Galbani Professionale è stato studiato per semplificare il lavoro in cucina

Il formato monoporzione da 120 g della nuova Burrata di Galbani Professionale è stato studiato per semplificare il lavoro in cucina

Il formato monoporzione da 120 g è stato studiato per semplificare il lavoro in cucina: pratico, pronto all’uso, ideale per impiattamenti rapidi e per valorizzare con un solo gesto antipasti, pizze contemporanee, insalate gourmet e proposte di stagione. La sua resa visiva, pulita e generosa, permette di creare piatti dall’impatto immediato, capaci di comunicare qualità ancora prima dell’assaggio.

Una burrata pensata per chef e pizzaioli: versatilità e resa nel foodservice

Con questo lancio, Galbani Professionale amplia ulteriormente la propria gamma di specialità premium dedicate al foodservice, confermando il proprio ruolo di partner affidabile per chi lavora ogni giorno alla ricerca di soluzioni che uniscano tradizione casearia italiana, innovazione e concretezza operativa.

Burrata 120 g di Galbani Professionale, perfetta per chef ma anche per pizzaioli, come per esempio da condimento per una pinsa

Burrata 120 g di Galbani Professionale, perfetta per chef ma anche per pizzaioli, come per esempio da condimento per una pinsa

La Burrata 120 g di Galbani Professionale diventa così un ingrediente strategico: facile da utilizzare, distintivo nel gusto, perfetto per chi vuole offrire ai propri clienti un’esperienza autentica e contemporanea, mantenendo efficienza e coerenza in ogni servizio.