Limu diventa Calvisius Ambassador: il caviale protagonista della cucina di Ferreri

Il ristorante Limu di Bagheria (Pa), una stella Michelin, entra ufficialmente nella rete dei Calvisius Ambassador, il programma che riunisce una selezione di ristoranti accomunati dalla valorizzazione della materia prima, dalla ricerca gastronomica e da una visione contemporanea dell'alta cucina. Il riconoscimento consolida il percorso di crescita del locale guidato dallo chef Antonino Ferreri, confermando il ruolo di Limu tra le realtà più interessanti della ristorazione italiana. Per celebrare questo traguardo è stata organizzata una cena esclusiva durante la quale la cucina dello chef siciliano ha incontrato il caviale Calvisius, protagonista assoluto di un menu degustazione studiato per metterne in risalto eleganza, equilibrio e versatilità.

Limu di Bagheria è diventato un nuovo Calvisius Ambassador

Limu diventa Calvisius Ambassador: un riconoscimento per l'alta gastronomia

L'ingresso di Limu nella famiglia dei Calvisius Ambassador rappresenta un riconoscimento riservato a ristoranti che condividono gli stessi valori del marchio: attenzione alla qualità, rispetto delle materie prime e continua ricerca gastronomica. Per l'occasione è stato realizzato un percorso composto da cinque portate, preceduto da una selezione di snack di benvenuto accomunati dalla presenza del caviale Calvisius. L'obiettivo della degustazione è stato quello di dimostrare come il caviale possa diventare un ingrediente capace di accompagnare ogni preparazione senza alterarne l'identità.

Calvisius Tradition Royal

Ad aprire la cena sono stati piccoli assaggi preparati con Calvisius Siberian Royal, tra cui la tartelletta di capasanta cruda con mela verde e caviale, il tuna roll con guacamole e caviale e l'esplosione di ostrica e caviale. Le portate principali sono state invece realizzate con Calvisius Tradition Royal, protagonista della ricciola in ceviche mediterranea con cetrioli, aringa e caviale, del chawanmushi di astice con zucchine e caviale, del tagliolino tiepido con portulaca e caviale e dello sgombro in crosta di sale nero con cipolle e beurre blanc al caviale, uno dei piatti simbolo dello chef. Il percorso si è concluso con un dessert a base di pesca, olio extravergine d'oliva, mandorla, vaniglia e caviale.

Chef Antonino Ferreri

«Entrare a far parte della famiglia Calvisius - afferma lo chef di Limu Antonino Ferreri - rappresenta per noi un riconoscimento importante, perché significa condividere una stessa idea di qualità e di ricerca. Il caviale è un ingrediente straordinario, capace di valorizzare un piatto senza mai sovrastarlo. Il nostro obiettivo è utilizzarlo con equilibrio, mettendolo al servizio del gusto e dell'identità della nostra cucina».

La cucina di Antonino Ferreri tra Sicilia, tecnica e valorizzazione della materia prima

Situato all'interno della storica Torre Ferrante, edificio del XVI secolo nel centro di Bagheria (Pa), Limu interpreta la cucina dello chef Antonino Ferreri attraverso una proposta essenziale e contemporanea, fortemente legata al territorio siciliano. Dopo numerose esperienze professionali in Italia e all'estero e l'incarico di Executive Chef dell'Hotel Villa Athena di Agrigento, Ferreri ha inaugurato il ristorante nel 2023.

La sala di Limu

A soli quattordici mesi dall'apertura è arrivata la stella Michelin, risultato di un progetto costruito su quattro principi: territorio, tecnica, talento e rispetto della materia prima. Ogni piatto nasce dalla volontà di valorizzare ingredienti selezionati e sapori riconoscibili, mantenendo un equilibrio tra ricerca gastronomica e identità della cucina siciliana.

Calvisius Caviar e Limu insieme per valorizzare il caviale sostenibile

Anche Stefano Bottoli, direttore commerciale di Calvisius, ha sottolineato il valore della nuova collaborazione. «Siamo particolarmente lieti di accogliere Limu nella famiglia dei Calvisius Ambassador. La cucina dello chef Antonino Ferreri esprime una visione dell'alta gastronomia fondata sul rispetto della materia prima, sulla ricerca e su un profondo legame con il territorio: gli stessi valori che guidano Calvisius da quasi cinquant'anni. Per noi il caviale è il risultato di una costante ricerca dell'eccellenza e trova la sua interpretazione più autentica quando incontra chef capaci di raccontarlo con sensibilità, valorizzandone eleganza, equilibrio e complessità senza mai perdere la propria identità. Siamo orgogliosi di iniziare questo percorso insieme a Limu, certi che dalla sintonia tra la filosofia dello chef Ferreri e il mondo Calvisius nasceranno esperienze di grande valore, capaci di raccontare il meglio dell'alta gastronomia contemporanea».

Stefano Bottoli, direttore commerciale di Calvisius

Con questa nomina, Limu entra ufficialmente nel network internazionale dei Calvisius Ambassador, promosso da Calvisius Caviar, marchio di punta di Agroittica Lombarda, azienda italiana che gestisce il più grande allevamento di storioni d'Europa ed è oggi il principale produttore mondiale di caviale sostenibile. La presenza di Calvisius nei principali ristoranti e gastronomie internazionali testimonia la qualità delle produzioni e l'attenzione verso un modello che unisce eccellenza gastronomica e sostenibilità. Per Limu, questo riconoscimento rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del ristorante, rafforzando una proposta gastronomica che mette al centro ingredienti di qualità, territorio, alta cucina e una continua ricerca del gusto autentico.