Sorì conferma il proprio impegno nella valorizzazione della cultura casearia italiana e annuncia la partecipazione a B2Cheese 2026, la manifestazione internazionale dedicata al settore lattiero-caseario che si terrà a Bergamo il 23 e 24 settembre 2026. L’azienda sarà presente alla kermesse bergamasca, dove incontrerà buyer, distributori, professionisti della ristorazione e operatori del settore provenienti dall’Italia e dall’estero.

Sorì parteciperà a B2Cheese Bergamo con le proprie eccellenze casearie campane Sorì parteciperà a B2Cheese Bergamo con le proprie eccellenze casearie campane

La partecipazione alla manifestazione rappresenta un’importante occasione per raccontare l’evoluzione di un’azienda che, da oltre cinque generazioni, porta avanti la tradizione casearia della famiglia Sorrentino con uno sguardo costantemente rivolto all’innovazione. Oggi Sorì è una realtà in continua crescita che opera nei canali Horeca, retail e industria, proponendo specialità casearie capaci di coniugare qualità artigianale, performance tecniche e valorizzazione del territorio.

Sorì a B2Cheese 2026: il Fior di Latte a Lenta Maturazione protagonista

Fior di Latte a Lenta Maturazione di Sorì Fior di Latte a Lenta Maturazione di Sorì

Durante B2Cheese, l’azienda presenterà alcune delle referenze più rappresentative della propria produzione, con particolare attenzione ai prodotti dedicati al mondo della pizza e della ristorazione professionale. Tra i protagonisti dello stand ci sarà il Fior di Latte a Lenta Maturazione, una referenza sviluppata attraverso un processo produttivo che prevede una maturazione fuori siero prolungata, studiata per garantire una filabilità superiore, una maggiore resa in cottura e una migliore digeribilità. Caratteristiche che lo hanno reso negli anni uno dei prodotti più apprezzati da pizzaioli e professionisti del settore.

Accanto alle referenze professionali, Sorì presenterà anche i progetti dedicati al canale retail, frutto di una strategia che punta a rendere accessibili al consumatore finale prodotti sviluppati con gli stessi standard qualitativi richiesti dalla ristorazione professionale. Un percorso che nasce dalla volontà di portare nelle case dei consumatori l’esperienza e le caratteristiche tecniche che hanno contribuito al successo dell’azienda nel mondo della pizza.

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Dall'Horeca al retail: la crescita di Sorì passa dalla qualità casearia

Giovanni Boncompagni, direttore commerciale di Sorì Giovanni Boncompagni, direttore commerciale di Sorì

Negli ultimi anni Sorì ha rafforzato in maniera significativa la propria presenza internazionale, consolidando rapporti commerciali in numerosi mercati e contribuendo alla diffusione dell’eccellenza casearia italiana nel mondo. Una crescita che si accompagna a importanti investimenti produttivi e a un costante ampliamento della gamma.

«B2Cheese rappresenta un momento strategico per confrontarsi con i principali operatori della filiera lattiero-casearia - afferma Giovanni Boncompagni, direttore commerciale di Sorì - e per raccontare il percorso di crescita che stiamo vivendo. Oggi esportiamo le nostre specialità in 71 Paesi nel mondo, portando ovunque la cultura e la qualità della tradizione casearia italiana. Parallelamente stiamo investendo con decisione nel canale retail, con l’obiettivo di portare a scaffale referenze nate per il mondo professionale e pensate per tutti gli appassionati di cucina e pizza che desiderano utilizzare a casa prodotti dalle elevate prestazioni».

B2Cheese 2026, una vetrina internazionale per lo sviluppo di Sorì