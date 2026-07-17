Nell' ottantesimo anno dalla fondazione, Icam pubblica il Bilancio di Sostenibilità 2025 , ottava edizione del documento che illustra risultati, progetti e impatti generati lungo la filiera internazionale del cacao . Redatto secondo gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) , il report conferma un modello di sviluppo orientato alla creazione di valore condiviso, fondato su relazioni dirette con i Paesi di origine del cacao, qualità delle produzioni e sostenibilità. La strategia aziendale si sviluppa attorno a tre direttrici: equa distribuzione del valore , agricoltura sostenibile ed empowerment delle comunità , principi che guidano investimenti e attività lungo l'intera catena di approvvigionamento.

«Celebrare 80 anni di storia - dichiara Sara Agostoni, Chief Sustainability Officer di Icam - significa guardare al futuro con la stessa attenzione che da sempre riserviamo alle persone, alla qualità e alle relazioni che rendono possibile il nostro lavoro. Nel 2025 abbiamo celebrato inoltre i 15 anni di presenza diretta in Uganda, un percorso che testimonia la nostra convinzione che crescita e sviluppo si costruiscano attraverso relazioni solide, ascolto e collaborazione con le comunità agricole. Questo Bilancio racconta una visione in cui la sostenibilità non rappresenta un insieme di iniziative separate, ma una componente integrante della strategia aziendale e del nostro modo di fare impresa, orientando le nostre scelte lungo tutta la filiera del cacao e contribuendo alla creazione di valore condiviso per le persone e i territori con cui lavoriamo ogni giorno».

La strategia di Icam punta a consolidare una filiera del cacao trasparente e resiliente attraverso rapporti di lungo periodo con cooperative e produttori. In oltre quarant'anni sono state sviluppate più di 20 filiere di approvvigionamento tra Africa, Centro e Sud America. Nel 2025 sono state acquistate oltre 30.500 tonnellate di cacao, con l'85% proveniente da filiere corte o integrate verticalmente, modello che riduce le intermediazioni e favorisce una distribuzione più equilibrata del valore economico.

Tra i progetti più significativi figura Icam Chocolate Uganda, attiva dal 2010 e oggi composta da circa 8.000 coltivatori e 186 collaboratori locali. Grazie ai centri di fermentazione ed essiccazione, vengono promosse attività di formazione tecnica, miglioramento qualitativo e sviluppo delle competenze.