Il brunch continua a conquistare sempre più spazio diventando un momento di consumo trasversale che unisce il piacere della colazione all'informalità del pranzo. Tra le tendenze più interessanti spiccano le reinterpretazioni salate di grandi classici della tradizione, come il maritozzo, che si trasforma in una proposta gourmet capace di sorprendere al primo assaggio.

Il maritozzo salato, un'ottima idea per un brunch originale Il maritozzo salato, un'ottima idea per un brunch originale

Maritozzo salato: la ricetta che conquista il brunch con Tuorlo 33

In questa versione, il protagonista è un soffice maritozzo, reinterpretato in chiave salata, realizzato con Tuorlo 33: prodotto strategico e innovativo della linea Eurovo Service. È composto da tuorlo e 33% di zucchero già perfettamente solubilizzato. Pensato per tutte le preparazioni che prevedono l'impiego di tuorli e zucchero, Tuorlo 33 si distingue per la capacità di conferire all'impasto maggiore viscosità, elevata capacità umettante e stabilità.

Tuorlo 33 di Eurovo Service, nelle sue varianti da uova di Categoria A e da allevamento a terra Tuorlo 33 di Eurovo Service, nelle sue varianti da uova di Categoria A e da allevamento a terra

Caratteristiche che si traducono in una struttura morbida, uniforme e piacevolmente duratura nel tempo, ideale per tutti i lievitati. Inoltre, il perfetto bilanciamento degli ingredienti preserva l'integrità della ricetta e garantisce performance costanti, mentre la shelf life di 180 giorni rappresenta un importante vantaggio per una pianificazione strategica.

Cuisine Royale completa un brunch gourmet con uno strapazzato sempre cremoso

Cuisine Royale di Eurovo Service, senza lattosio e senza glutine, un semilavorato da uova 100% italiane Cuisine Royale di Eurovo Service, senza lattosio e senza glutine, un semilavorato da uova 100% italiane

Ad arricchire la preparazione troviamo una farcitura composta da uno strapazzato cremoso realizzato con Cuisine Royale, altro prodotto a valore aggiunto della gamma Eurovo Service. Cuisine Royale, senza lattosio e senza glutine, è un semilavorato ottenuto da uova 100% italiane di categoria A da allevamento a terra, non solo versatile ma anche estremamente pratico e sicuro. Ideale anche per pasta alla carbonara, omelette, torte salate e appetizers creativi, adatti a ogni occasione.

È pronto da cuocere e la sua formulazione permette di ottenere uno strapazzato dalla consistenza sempre cremosa e piacevole, perfetta per valorizzare un brunch di alto livello. L'incontro tra la morbidezza del maritozzo e la cremosità della farcitura crea un equilibrio ideale e irresistibile: una soluzione capace di interpretare al meglio lo spirito del brunch contemporaneo.