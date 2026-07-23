Ci sono caffè che colpiscono per la loro delicatezza e altri che si fanno riconoscere fin dal primo assaggio. Il Kenya appartiene a questa seconda categoria: è un’origine dal carattere deciso, apprezzata per intensità aromatica, freschezza e grande pulizia in tazza. Nei suoi profili migliori emergono note citriche ben definite, accompagnate da sfumature speziate e da un fruttato elegante, in cui si ritrovano spesso richiami al ribes nero.

I chicchi classificati AA sono tra i più apprezzati per dimensioni uniformi e qualità della tazza

La storia del caffè keniano comincia alla fine dell’Ottocento. Le prime radici della coltivazione risalgono al 1893, quando alcuni missionari francesi introdussero nel Paese semi provenienti dall’isola di Bourbon, oggi Réunion. Da allora, il caffè si diffuse progressivamente negli altipiani centrali, fino a diventare una delle origini più apprezzate del continente africano.

Dove si coltiva il caffè del Kenya e perché è così apprezzato

Il cuore della produzione si trova in regioni come Nyeri, Kirinyaga, Embu, Kiambu, Murang’a e Meru. Qui il caffè cresce spesso tra i 1.500 e i 2.100 metri di altitudine, in aree caratterizzate da piogge stagionali e terreni fertili, spesso di origine vulcanica. Queste condizioni favoriscono una maturazione lenta delle drupe e contribuiscono alla complessità aromatica dei caffè keniani.

Marco Bazzara, Quality Manager, Q Instructor e Academy director di Bazzara

Come racconta Marco Bazzara, Quality Manager, Q Instructor e Academy director di Bazzara: «Il Kenya è una di quelle origini che insegnano a riconoscere la complessità. È un caffè che permette di scoprire una delle espressioni più interessanti del continente africano: citrico, liquoroso, pulito, con una struttura elegante e una persistenza che resta impressa».

Classificazione del caffè del Kenya: significato di AA, AB e PB