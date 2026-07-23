Più gusto e meno sprechi: i burger che aiutano la ristorazione a cambiare passo

Salomon FoodWorld® si conferma partner affidabile nel foodservice con una competenza completa nel settore, un’elevata capacità innovativa e un chiaro focus sulle esigenze della ristorazione professionale. Specialista in prodotti surgelati di alta qualità provenienti da categorie molto eterogenee, dai burger, ai finger food fino ai center of the plate, Salomon FoodWorld® fornisce prodotti perfettamente adattati ai processi delle grandi cucine della ristorazione organizzata. Referenze facili da preparare e comode da utilizzare, che riducono il carico di lavoro quotidiano in cucina e garantiscono una qualità costantemente elevata.

Salomon FoodWorld protagonista nel foodservice con una grande competenza nelle carni surgelate

Prodotti surgelati per la ristorazione: qualità, praticità e supporto ai professionisti

Oltre al supporto operativo, Salomon FoodWorld® si è affermato anche come fonte di ispirazione creativa: novità che creano differenziazione, conquistano e fidelizzano gli ospiti, integrate da una consulenza personalizzata volta a creare esperienze culinarie che sorprendono ed entusiasmano.

Lo Smart Burger di Salomon Foodworld

Ne sono un esempio le più recenti proposte della gamma burger, sviluppate per rispondere ai trend del mercato e alle nuove esigenze del fuori casa. Lo Smart Burger, con una ricetta ibrida che combina carne bovina e proteine vegetali, offre un'elevata resa in cottura, minori perdite di peso e un ridotto impatto ambientale.

Accanto a questa proposta trovano spazio il Butternut Squash Burger, a base di zucca butternut, semi di zucca tostati e riso nero, e il Crunchy Kimchi Burger, ispirato ai sapori della cucina asiatica con kimchi, fried rice e una croccante panatura rossa. Soluzioni che ampliano le possibilità del menu e permettono di intercettare la crescente domanda di proposte plant-based e dal gusto internazionale.

Nuovi burger Salomon FoodWorld®: ricette originali tra gusto, sostenibilità e trend internazionali