L’innovazione che nasce dalla cultura della farina: in un mercato in continua evoluzione, dove ai professionisti dell’arte bianca vengono richieste qualità costante, flessibilità produttiva e semplicità gestionale, la vera innovazione consiste nel mettere la tecnologia al servizio della materia prima. È da questa visione che nasce Faridea, il brand di mix e ingredienti tecnici professionali di Agugiaro & Figna Molini per panificazione e pasticceria: un progetto che rappresenta l’evoluzione naturale di una cultura molitoria costruita in sei secoli di storia e tramandata da otto generazioni.

Faridea è la linea di miscele di Agugiaro & Figna per panificatori e pasticceri: si possono realizzare dolci particolari come questi Muffin gocce di cioccolato e nocciola Faridea è la linea di miscele di Agugiaro & Figna per panificatori e pasticceri: si possono realizzare dolci particolari come questi Muffin gocce di cioccolato e nocciola

Faridea non è solo una gamma di miscele e ingredienti tecnici, ma l’espressione di una competenza che parte dal grano e arriva fino all’applicazione finale, attraverso un sistema integrato di conoscenze, ricerca e tecnologie che permette di progettare soluzioni affidabili, versatili e coerenti con le esigenze del bakery contemporaneo. Perché se ogni mix è il risultato di un equilibrio complesso, tutto inizia sempre dalla qualità della farina.

Faridea semplifica il lavoro di panificatori e pasticceri

Di Faridea parliamo con uno dei suoi principali inventori, Ivo Corsini, pasticcere e titolare dell’Antica Forneria e Pasticceria di Porretta Terme (Bo), che la sua famiglia gestisce dal lontano 1876 e da ben 5 generazioni, nonché consulente e formatore di Agugiaro & Figna. Corsini ha collaborato in prima persona alla realizzazione di questi mix e ingredienti tecnici, e per lui Faridea non è semplicemente una linea di miscele professionali per la panificazione e la pasticceria, ma uno strumento che consente agli artigiani di lavorare in modo più efficiente senza rinunciare alla qualità.

Ivo Corsini, ideatore della linea Faridea di Agugiaro & Figna e proprietario dell'Antica Forneria e Pasticceria di Porretta Terme (Bo) Ivo Corsini, ideatore della linea Faridea di Agugiaro & Figna e proprietario dell'Antica Forneria e Pasticceria di Porretta Terme (Bo)

Secondo Corsini, il vantaggio è soprattutto organizzativo. «Pensiamo a una miscela composta da venti ingredienti diversi tra semi e cereali. Dovrei acquistare ogni singola materia prima, tenerla a magazzino, gestirne le scadenze e pagare il tempo necessario per pesare tutto ogni giorno. Inoltre, aumenterebbe il rischio di errore umano. Preferisco acquistare una miscela già pronta perché mi garantisce costanza, qualità del risultato e mi fa risparmiare quello che oggi vale più di tutto: il tempo».

Tempo, organizzazione e qualità: perché Faridea cambia il processo produttivo

Come esempio pratico spiega: «Se ogni giorno devo preparare pochi chili di un pane ai cereali, invece di impastare due chili di farina quotidianamente posso preparare venti chili di impasto in un'unica lavorazione e avere produzione per diversi giorni. In questo modo ottimizzo il processo produttivo, razionalizzo il lavoro, utilizzo meglio personale e attrezzature, riduco gli sprechi e posso offrire una referenza in più al cliente senza aumentare la complessità della produzione».

Una gamma completa per l’arte bianca L'offerta Faridea si articola in tre grandi famiglie di prodotto. - Pane Mix raccoglie le soluzioni dedicate ai pani tradizionali e contemporanei, alle lavorazioni ad alta idratazione, alle focacce e alle specialità da banco. - Dolce Mix comprende miscele sviluppate per la biscotteria, i prodotti da forno e i grandi lievitati, con l'obiettivo di garantire prestazioni costanti e affidabilità produttiva. - Multi Mix è invece la linea più trasversale, progettata per applicazioni dolci e salate e per lavorazioni multifunzionali caratterizzate da cereali e semi. Completano la gamma ingredienti tecnici e coadiuvanti professionali studiati per ottimizzare sviluppo, conservazione e performance, mantenendo semplicità gestionale e continuità di risultato. Una gamma completa per l’arte biancaL'offerta Faridea si articola in tre grandi famiglie di prodotto.- Pane Mix raccoglie le soluzioni dedicate ai pani tradizionali e contemporanei, alle lavorazioni ad alta idratazione, alle focacce e alle specialità da banco.- Dolce Mix comprende miscele sviluppate per la biscotteria, i prodotti da forno e i grandi lievitati, con l'obiettivo di garantire prestazioni costanti e affidabilità produttiva.- Multi Mix è invece la linea più trasversale, progettata per applicazioni dolci e salate e per lavorazioni multifunzionali caratterizzate da cereali e semi.Completano la gamma ingredienti tecnici e coadiuvanti professionali studiati per ottimizzare sviluppo, conservazione e performance, mantenendo semplicità gestionale e continuità di risultato.

Proprio il concetto di tempo liberato è uno degli aspetti che Corsini considera più importanti. «Quel tempo - afferma il pasticcere - può essere dedicato allo sviluppo di nuovi prodotti, alla gestione dell'azienda, ai conti, oppure semplicemente alla famiglia. Questo è il vero concetto di Faridea: liberare tempo per permettere all'artigiano di concentrarsi su ciò che crea valore». Per il brand ambassador, Faridea rappresenta anche un diverso modo di organizzare il lavoro: «Non è solo una miscela. Faridea propone anche un metodo di lavorazione che permette di pianificare il processo produttivo in modo più efficiente».

Faridea, la nuova linea di miscele di Agugiaro & Figna Faridea, la nuova linea di miscele di Agugiaro & Figna

Entrando nel dettaglio aggiunge: «Se vogliamo realizzare un pane ai cereali, la farina deve sostenere il peso dei cereali, garantire un'ottima espansione in cottura e offrire una perfetta masticabilità. Ogni miscela nasce proprio da questo studio tecnico». Secondo Corsini, questa attenzione si traduce in vantaggi concreti. «La differenza si percepisce nel gusto, nella praticità di utilizzo e nella qualità del risultato finale».

Mix versatili: dal pane ai biscotti, le applicazioni che sorprendono i professionisti

Uno degli aspetti che più lo entusiasma è la versatilità delle miscele. «Ci sono mix pensati per la panificazione, ma così versatili da poter essere utilizzati anche per biscotti, brioche, grandi lievitati oppure per caratterizzare impasti differenti. Sono prodotti che permettono di esprimere molta creatività».

Con Pane Mix - Arabo della linea Faridea possibili fragranti friselle Pain au Chocolat realizzato con Dolce Mix - Gran Croissant Pro della linea Faridea Plumcake al Limone preparato con Dolce Mix - Gran Cake Pro di Faridea ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Con Pane Mix - Arabo della linea Faridea possibili fragranti friselle Pain au Chocolat realizzato con Dolce Mix - Gran Croissant Pro della linea Faridea Plumcake al Limone preparato con Dolce Mix - Gran Cake Pro di Faridea

Alla domanda su quale sia l'utilizzo più sorprendente di Faridea, Corsini risponde senza esitazione: «Normalmente si pensa che una miscela serva esclusivamente per il prodotto indicato sulla confezione. In realtà non è così. Una miscela di cereali e semi, ad esempio, non deve essere utilizzata soltanto per fare il pane. Può diventare l'ingrediente distintivo di un biscotto o di una preparazione completamente diversa. È proprio questa la sorpresa. Se nella miscela non sono presenti sale, emulsionanti o altri ingredienti limitanti, allora può essere utilizzata tranquillamente anche in pasticceria. Questo amplia enormemente le possibilità creative dell'artigiano».

Una crescita che ha saputo armonizzare il rigore dei processi, la cultura della qualità e il rispetto dei più elevati standard normativi con una costante attenzione alle richieste dei professionisti, trasformando il sapere molitorio in soluzioni affidabili e innovative, capaci di garantire continuità, prestazioni elevate e risultati riproducibili. Ed è proprio all'interno di questo percorso che si inserisce Faridea.

Sei secoli di esperienza, con lo sguardo al futuro

Agugiaro & Figna Molini, che dal mese di giugno è Certificata B Corp, rappresenta una delle realtà più autorevoli della molitoria italiana. Due famiglie, sei secoli di tradizione e una visione comune hanno dato vita a un gruppo presente oggi in quasi cento Paesi, con tre stabilimenti produttivi e un patrimonio di conoscenze costruito attraverso generazioni di mugnai. Negli ultimi venticinque anni l'azienda ha investito oltre 120 milioni di euro in impianti, automazione, ricerca e innovazione, trasformandosi in uno dei sistemi molitori più avanzati al mondo.

Con Gran Lieviti Pro della linea Dolce Mix di Faridea i grandi lievitati presentano resa in volume e costanza qualitativa, come in questo panettone al cioccolato Con Gran Lieviti Pro della linea Dolce Mix di Faridea i grandi lievitati presentano resa in volume e costanza qualitativa, come in questo panettone al cioccolato

In un momento storico in cui trasparenza e naturalità assumono un ruolo sempre più importante, Faridea interpreta perciò il concetto di "etichetta corta" in modo autentico: formulazioni essenziali e bilanciate, ottenute grazie alla qualità della materia prima e alla sinergia naturale degli ingredienti. Una filosofia semplice quanto ambiziosa: se si vuole ottenere un prodotto di alto livello, occorre partire da una materia prima eccellente.

Il nuovo impianto produttivo di Collecchio

A supportare lo sviluppo di Faridea è entrato a pieno regime il nuovo polo produttivo di Collecchio (Parma). Con un investimento superiore ai 20 milioni di euro, il nuovo impianto rappresenta una delle strutture più avanzate a livello mondiale per la produzione di semilavorati e ingredienti tecnici. Progettato secondo i più elevati standard di automazione e controllo, lo stabilimento è stato sviluppato per garantire massima precisione, elevata capacità produttiva e grande flessibilità operativa.

Gran Lieviti Pro Dedicata ai prodotti di pasticceria - dalla biscotteria alle paste montate, dai lievitati ai prodotti sfogliati - la linea Dolce Mix di Faridea presenta Gran Lieviti Pro, la referenza studiata per i grandi lievitati delle feste: panettone, colomba, pandoro, focaccia, torta di rose, bussolà. Un mix unico, da utilizzare al 100% nell’impasto serale e nell’impasto del mattino, che consente di arricchire la ricetta secondo le proprie esigenze, garantendo resa in volume, costanza qualitativa e struttura invariata. Gran Lieviti ProDedicata ai prodotti di pasticceria - dalla biscotteria alle paste montate, dai lievitati ai prodotti sfogliati - la linea Dolce Mix di Faridea presenta Gran Lieviti Pro, la referenza studiata per i grandi lievitati delle feste: panettone, colomba, pandoro, focaccia, torta di rose, bussolà. Un mix unico, da utilizzare al 100% nell’impasto serale e nell’impasto del mattino, che consente di arricchire la ricetta secondo le proprie esigenze, garantendo resa in volume, costanza qualitativa e struttura invariata.

Faridea: la differenza risiede nella sua origine

L'intero processo produttivo avviene in linea e permette di realizzare confezioni da 500 grammi fino ai Big Bag e alle forniture in silos, offrendo la possibilità di rispondere alle esigenze di clienti di dimensioni e mercati differenti. Questa infrastruttura consente inoltre di sviluppare con rapidità soluzioni personalizzate, nuclei tailor-made e progetti private label, assicurando elevati standard di riproducibilità e affidabilità. Tecnologia, automazione e controllo diventano così strumenti al servizio della qualità.

Il nuovo polo produttivo di Agugiaro & Figna a Collecchio (Pr) Il nuovo polo produttivo di Agugiaro & Figna a Collecchio (Pr)