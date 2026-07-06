Dal classico al Twist: il Mojito si rinnova con gusti fruttati e nuove combinazioni

L'11 luglio si celebra il Mojito Day, la ricorrenza internazionale dedicata a uno dei cocktail più iconici della mixology mondiale. Nato all'Avana e diventato nel tempo simbolo di convivialità, freschezza e aperitivi estivi, il Mojito continua a essere una delle preparazioni più richieste nei bar di tutto il mondo, grazie al perfetto equilibrio tra rum, lime, menta e soda.

DOuMIX? propone Mojito Twist, una reinterpretazione del celebre cocktail cubano con i prodotti DOuMIX?

Per celebrare questa giornata, DOuMIX? propone Mojito Twist, una reinterpretazione del grande classico pensata per offrire ai bartender uno strumento semplice e versatile con cui creare nuove varianti senza rinunciare all'identità del cocktail originale.

Mojito Twist: una base pronta per cocktail sempre equilibrati

Alla base della proposta c'è DOuMIX? Squeeze Lime Mint Cooler, una soluzione pronta all'uso studiata per riprodurre il profilo aromatico tipico del Mojito. Il prodotto permette di valorizzare la freschezza del lime e il caratteristico aroma della menta, garantendo un risultato costante e bilanciato durante il servizio.

Squeeze Lime Mint Cooler è una soluzione pronta all'uso studiata per riprodurre il profilo aromatico tipico del Mojito

L'utilizzo di una base già pronta consente di velocizzare la preparazione dei cocktail, mantenendo uniformità qualitativa e offrendo ai professionisti del bar maggiore praticità nelle fasi operative. Come ricorda l'azienda: «Dietro ogni Mojito c’è un bartender che vuole creare, sperimentare e distinguersi: con DOuMIX? tutto è pronto per dare ai cocktail il twist di gusto che meritano!».

Le varianti del Mojito per l'estate 2026

Abbinando Squeeze Lime Mint Cooler alla linea DOuMIX? Syrup, composta da sciroppi sviluppati per la preparazione di cocktail e beverage, è possibile personalizzare facilmente il Mojito con nuovi profili aromatici. La proposta comprende quattro varianti pensate per seguire le tendenze della stagione:

Ginger Mojito

Passion Fruit Mojito

Mango Mojito

Strawberry Mojito

Ogni ricetta mantiene la struttura del cocktail originale, introducendo però nuove sfumature di gusto capaci di ampliare l'offerta del locale e soddisfare consumatori sempre più interessati a proposte creative.

Lo Strawberry Mojito

Tra le ricette suggerite figura lo Strawberry Mojito, preparato con:

60 ml Rum o Rum analcolico

40 ml Squeeze Lime Mint

30 ml Strawberry Syrup

Top di Soda

DOuMIX?: un partner per bar, locali e caffetterie

Con questa proposta DOuMIX? conferma il proprio posizionamento nel settore del beverage professionale. Il marchio propone oggi otto linee di prodotto dedicate ai professionisti dell'ospitalità, con l'obiettivo di ampliare le possibilità creative di bar, caffetterie, cocktail bar e locali. L'offerta copre diversi momenti di consumo, dalla colazione all'aperitivo fino ai cocktail serali, mettendo a disposizione ingredienti e soluzioni che permettono di realizzare bevande sempre attuali e in linea con le richieste del mercato.

In occasione del Mojito Day, il Mojito Twist rappresenta quindi un invito a reinterpretare uno dei cocktail più celebri della mixology attraverso ingredienti studiati per garantire praticità, costanza qualitativa e libertà di personalizzazione, valorizzando il lavoro dei bartender e accompagnando i nuovi trend dell'estate 2026.